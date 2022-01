Maria Eugenia Vidal una chica muy führer. Explicar lo inexplicable

Desde sus medios de comunicación de María Eugenia Vidal negó una mesa judicial y pidió no victimizar a los mafiosos.

Maria Eugenia Vidal es una chica muy führer. Explicar lo inexplicable. No sonó razonable, se presentó en sus medios de comunicación y no fue muy convincente. El video es tan contundente que es imposible vestir a una chica muy führer en una chica muy pro judía de comunidad Judia. En la comunidad paisana sus declaraciones fueron «no aclares que oscurece».

Ojo la otra chica muy führer es la Ministra de educación de Horacio Larreta, «la Acuña» literalmente fue educada en su primaria por el responsable de La Masacre de las fosas Ardeatinas que fue una acción llevada a cabo el 24 de marzo de 1944 por las tropas de ocupación de la Alemania nazi en Roma, en la cual fueron asesinados 335 civiles italianos. El capitán Erich Priebke y Karl Hass, también de la SS, con camiones facilitados por el ejército alemán, llevaron a los seleccionados a las Fosas Ardeatinas, unas minas abandonadas en el extrarradio de Roma, y los introducían en ellas en grupos de 5, ejecutándolos con tiros en la nuca. Dinamiteros del ejército alemán sellaron a continuación las entradas a las minas. Después de la guerra, las fosas fueron convertidas en un santuario para recordar los hechos.

TRATAR A LA GENTE DE TONTA NUNCA DIO RESULTADOS

«Fue ilegalmente grabado y no constituye como prueba». María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal rompió el silencio: «En mi gobierno no hubo mesa judicial, ni causas armadas»

La exgobernadora de la Provincia acusó al kircherismo de «armar un circo» sobre la reunión encabezada por Villegas. Además, desligó a Macri de cualquier actividad ilegal de la AFI.

Además, aclaró que “el video ilegal que se ‘encontró’, muestra una reunión de trabajo entre mi gobierno e instituciones de la construcción, asistiéndolos porque tenían miedo y la Justicia no actuaba”. Tras el escándalo por la «Gestapo antisindical», María Eugenia Vidal rompió el silencio este jueves y dijo que durante su gobierno en la Provincia «no hubo mesa judicial ni causas armadas» y explicó que «no solo no había ninguna Gestapo, sino que es un término que no se puede utilizar, porque banaliza el sufrimiento de las víctimas del holocausto».

La ex gobernadora María Eugenia Vidal rompió el silencio y se defendió de las acusaciones que recibió a raíz de la difusión de un video filmado durante su gestión, donde Marcelo Villegas, por entonces ministro de Trabajo, hablaba de crear una Gestapo para armar causas y perseguir gremios. “El video ilegal que se ‘encontró’ muestra una reunión de trabajo entre mi gobierno e instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata”, dijo en su cuenta de Twitter.

“Hace varios días se vienen diciendo frases como afirmaciones totalmente falsas sobre mí gobernación en la provincia. Quiero dejar algo bien claro: los mafiosos no son víctimas ni pueden convertirse en víctimas. Ustedes creen que el Pata Medina, ¿es una víctima? Durante mi gobierno no existió ninguna mesa judicial, ni causas armadas a sindicalistas. Todos los que se dicen perseguidos fueron investigados por la Justicia sobre denuncias concretas. La mentira de la persecución no puede nunca tapar acciones mafiosas que están probadas”, inició su descargo Vidal.

Hacerse el boludo gil “Más allá de lo político o de lo judicial, quiero expresar de manera enfática que esa palabra no tiene nada que ver con mi forma de pensar y de actuar”, afirmó Villegas, durante el breve contacto telefónico con el medio del Pro y cambiemos Infobae.



Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de un video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal diseñando una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

Se conoce el principio, pero no el final de esta historia judicial de alcances insospechados: las investigaciones se iniciaron tras el hallazgo de un video en una base de la AFI, aunque fuentes que trabajaron en «La Casa» -como se conoce exSIDE- aseguran que deberían aparecer muchos más.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse «la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical».

Lo que se ve en la grabación es la reunión que en junio de 2017 protagonizaron el exministro de Trabajo del gobierno bonaerense, Marcelo Villegas; y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros exfuncionarios de la administración de Vidal, espías y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.

En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -«cablear»- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.

El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo.

¿Quién colocó esa cámara en el Salón de Usos Múltiples (SUM), en el séptimo piso de la sede porteña del Bapro? ¿Con qué objetivo? ¿La AFI de Mauricio Macri espiaba uno de los bunkers de Vidal? ¿Por qué había tres directivos de la AFI en aquella reunión?, son algunas de las preguntas que ya se hacen los investigadores judiciales.

«Esas cámaras fueron colocadas por equipos técnicos que habrán instalado dispositivos similares en otros lugares», aseguró a Télam una fuente que conoce los manejos internos de la central de espías.

Esos técnicos, explicó la misma fuente, son empleados de la AFI que no ingresaron al organismo con el gobierno de Cambiemos ni se fueron cuando terminó la presidencia de Mauricio Macri por lo que, de ser citados por la Justicia, bien podrían contar quién y cómo decidió «cablear» el Banco Provincia.

La presencia de los directivos de la AFI en la reunión tampoco llamó la atención de la fuente consultada por Télam que, además de conocer a los involucrados, aseguró que «solían participar de reuniones de ese tipo».

Los espías que aparecen en la grabación serían, según trascendió públicamente, Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).

El video en el que se ve a los tres espías planeando una estrategia junto con los funcionarios del gobierno de Vidal fue hallado por las actuales autoridades de la AFI apenas días después de que la Cámara Federal porteña emitiera un fallo con el que descartó que durante la gestión de Cambiemos se hubiera desarrollado una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.

Se trató de un fallo dictado en la causa que se inició en Lomas de Zamora y que se conoce como la causa «Súper Mario Bross», porque ese era el nombre del grupo de Whastapp en el cual se compartía información vinculada con seguimientos a políticos, dirigentes sociales, gremiales, periodistas y hasta personas privadas de su libertad.

De acuerdo a ese fallo, rubricado por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los espías eran cuentapropistas que no respondían a una estructura estatal, sino que tenían motivaciones personales para reunir información sobre distintas personas.

Ese fallo benefició, entre otros, al «enano» De Stéfano a quien los jueces le dictaron la falta de mérito. El video, sin embargo, vuelve a colocarlo en el foco de la tormenta porque lo ubica en una reunión en la que funcionarios públicos planifican maniobras de espionaje ilegal.

Para Caamaño, Vidal «no hace más que negar la realidad»

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sostuvo que María Eugenia Vidal no hace más que «negar la realidad».

A Dalmau Pereyra, en tanto, no le fue revocado el procesamiento.

Quienes tomaron nota de la presencia de estos dos espías en aquella reunión en la que se habló del deseo de crear una «Gestapo» antisindical, fueron los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, víctimas de espionaje ilegal.

Ambos solicitaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi que le pidiera a su colega de La Plata, Ernesto Krpelak, acceder a la prueba que tiene en su expediente.

También movió rápido el Congreso: la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia, encabezada por el diputado Leopoldo Moreau, formó una subcomisión para que investigue el tema.

Esa subcomisión, integrada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze dispuso citar a los agentes de la AFI que revestían en el área de operaciones tecnológicas y pudieron haber participado de la colocación de las cámaras o de su manipulación.

Además, decidieron convocar a los empresarios que participaron de la reunión, luego a los exfuncionarios públicos y al intendente de la Plata y finalmente a los espías.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 7, 2022

«Las declaraciones de la exgobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal muestran una vez más la metodología de la Alianza Juntos/Cambiemos: negar la realidad. Niega lo que es evidente: una mesa judicial en PBA similar a la mesa judicial que operaba a nivel federal», indicó hoy Caamaño en su cuenta de Twitter.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 7, 2022

El video en el que Marcelo Villegas manifestó que le gustaría contar con una «Gestapo» para perseguir y accionar contra los gremios fue hallado en las instalaciones de la AFI, y en función de su contenido, Caamaño decidió presentar una denuncia ante la justicia federal de La Plata.

En un hilo de Twitter publicado este viernes, la interventora añadió que (los exfuncionarios de Cambiemos) «niegan el lawfare con el que persiguieron a dirigentes sociales, sindicales, políticos, comedores populares, familiares de les submarinistas del ARA San Juan, periodistas y académicos».

«La intervención de la AFI se limitó en distintas oportunidades a presentar las pruebas en la Justicia Federal para que se investigue y eventualmente se determinen responsabilidades penales», aseguró en referencia a la denuncia judicial impulsada por el organismo.

Caamaño lamentó también que desde Juntos por el Cambio «niegan la persecución judicial coordinada con jueces, fiscales, espías, funcionarios de gobiernos nacionales, provinciales y municipales y medios hegemónicos, etc. Niegan la crisis provocada por el endeudamiento que condenó a la Argentina a pagar la fuga que benefició a los bancos».

«El lawfare fue una estrategia continental que buscaba eliminar de la agenda pública a quienes pudieran representar un obstáculo para la restauración neoliberal que, en Argentina, representa el macrismo aliado con un sector del radicalismo y sus facciones», reseñó.

«Por eso, hablar de la Gestapo no solamente banaliza al holocausto perpetrado por el régimen nazi, sino que también deja en evidencia la matriz ideológica de algunos personajes de la actual oposición y hacia dónde buscaron orientar al Estado», remarcó Caamaño.

La funcionaria agregó: «Ya lo dije, pero vale repetirlo, en un país con 30 mil desaparecidos, hablar de la Gestapo no puede ser ni siquiera una broma de un ministro en ejercicio de sus funciones. De nadie, pero mucho menos de alguien con responsabilidad en el Estado».

Asimismo, sobre el final, recordó que «el presidente Alberto Fernández tomó la valiente decisión de sanear los sótanos de la democracia y poner a la AFI a trabajar con las reglas de juego del Estado de Derecho. El espionaje ilegal y la persecución a las disidencias significan hacerle trampa a la democracia. NuncaMas», finalizó.

Dirigentes y funcionarios cuestionaron los dichos de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, quien este jueves sostuvo que el video de la llamada «mesa judicial» donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una «Gestapo» para terminar con los gremios «fue ilegalmente grabado y no constituye prueba».

Victoria Tolosa Paz

Anoche nos enteramos que para la ex gobernadora María Eugenia Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, que en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlo tras las rejas, es una reunión de trabajo.

⬇️ pic.twitter.com/e9b6oqBXqG — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 7, 2022

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente De Todos-Buenos Aires) consideró que María Eugenia Vidal «lejos de aclarar, confirma» los hechos que la vinculan con la existencia de una presunta mesa judicial antisindical durante su gestión como gobernadora, en relación a las explicaciones que dio anoche la actual legisladora nacional sobre el tema en un programa de televisión.

«Anoche nos enteramos que para la ex gobernadora Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, quienes en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlos tras las rejas, es una reunión de trabajo», señaló Tolosa Paz a través de una serie de mensajes publicados este viernes por la mañana en Twiiter.

La diputada del FdT se refirió a la primera aparición de la exgobernadora después de haber mantenido un silencio de diez días desde que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este jueves que el exministro de Trabajo provincial macrista Marcelo Villegas «tiró a la parrilla» a su antecesora María Eugenia Vidal cuando en una reunión expresó deseos de tener una «Gestapo» para controlar a sindicalistas.

Kicillof además denunció que «los que iban a luchar contra la mafia armaron una mafia para perseguir y encarcelar» a opositores.

El gobernador replicó las declaraciones que hizo Vidal, quien trató de exculpar a su gobierno provincial de 2015-2019 de las acusaciones de armado de causas contra opositores y sindicalistas después de varios días de silencio.

El mandatario provincial sostuvo que en esa reunión de 2017 realizada en la sede porteña del Banco Provincia «veo a gente de la AFI, al número 3 4 o 5, a dos ministros y un viceministro, a un ministro (Villegas) que dice ‘la gobernadora nos mandó a este tipo de reuniones’…la tiró a la parrilla a Vidal».

Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró «un horror» las declaraciones de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, -a la que calificó de «inútil»- quien trató de desligarse de la supuesta «mesa judicial» provincial que habría intentado pergeñar causas contra sindicalistas.

«Que horror los dichos de la inútil de Vidal: cuestiona competencia del juez federal de La Plata» en ese caso, dijo Fernández en Twitter.

«Dice reunión institucional de autoridades provinciales en Banco Provincia (status constitucional) grabada ilegalmente por autoridades federales, ¿es competencia de juez federal de Py?», añadió el ministro de Seguridad de la Nación.

Cristina Álvarez Rodríguez

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, opinó este viernes que la exgobernadora del distrito María Eugenia Vidal «habla pero no dice nada», y agregó que la actual diputada nacional «no puede explicar cómo en una reunión de trabajo y en una oficina pública se armaban causan judiciales».

Para Álvarez Rodríguez, «no se puede explicar que en una «reunión de trabajo», con sus ministros, con el aval de su Procurador (Julio Conte Grand), con su intendente (por Julio Garro, jefe comunal de La Plata) con agentes de la AFI y en una oficina pública se armaran causan judiciales».

Cecilia Moreau

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau consideró «vergonzosa y desesperada» la defensa de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pronunció y calificó a Juntos por el Cambio (JxC) como «un grupo mafioso» que gestionó cuatro años «en beneficio de sus intereses».

En diálogo con AM 750, Moreau consideró: «Ella acá no es víctima de nada, es victimaria al igual que su jefe. En el canal de (Mauricio) Macri, la gobernadora Vidal, que fue la mejor alumna de Macri, hizo una defensa vergonzosa y desesperada».

El video de 2017 muestra a funcionarios, agentes de inteligencia y empresarios hablando del armado de causas.

La vicepresidenta del bloque del FdT indicó que «le dio vergüenza ajena» la entrevista que brindó la exmandataria provincial y enmarcó sus dichos en «parte de cómo actuó el PRO durante estos cuatro años en la provincia de Buenos Aires».

En este sentido, insistió con que los integrantes de JxC «son un grupo mafioso con distintas aristas» y agregó: «La parte política, donde se toman las decisiones, la parte judicial que bastante bien les funciona, la parte mediática, el acompañamiento de los grandes grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional (FMI)».

«Ella acá no es víctima de nada, es victimaria al igual que su jefe. En el canal de Mauricio Macri, la gobernadora Vidal, que fue su mejor alumna, hizo una defensa vergonzosa y desesperada»Cecilia Moreau

La diputada consideró que «Vidal se tiene que poner a disposición de la Justicia» y que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, «tiene que poner a disposición su renuncia».

Por otro lado, denunció que la exgobernadora «mintió» al decir que estuvo con anginas, ya que «el 2 de enero estaba en una playa en Cariló» y sostuvo que utilizó estos días «para couchearse, ver qué decir» y «guardarse y ver si el tema pasaba para zafar».

«Pero es de tal gravedad institucional que esto no pasó, porque acá no hay cuentapropistas», indicó, tras remarcar que la exgobernadora «llevó a la provincia de Buenos Aires a una situación desesperante en términos sociales, políticos, económicos, de desarrollo y de deuda».

Andrés Rodríguez

Desde el sindicalismo, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, consideró que la exgobernadora Vidal «no se puede desentender» y debería asumir «cierta responsabilidad» sobre la existencia de una supuesta «mesa judicial» durante su gestión, que habría intentado armar causas contra sindicalistas.

«Están desconociendo cosas que fueron concretas. Nadie de inteligencia entra a una reunión y se sienta por sí solo. Tiene que haber alguna suerte de un aval por parte de quienes dirigen para que suceda y son cuestiones que no se pueden desentender», afirmó este viernes en declaraciones a radio AM 750.

«Vidal tiene que asumir cierta responsabilidad. Nadie de inteligencia entra a una reunión y se sienta por sí solo. Tiene que haber alguna suerte de un aval por parte de quienes dirigen para que suceda y son cuestiones que no se pueden desentender»Andrés Rodríguez

El dirigente sindical sostuvo que no quiere «hacer una acusación», pero aseguró que existió «una realidad persecutoria y realmente ilegal en materia de investigaciones y averiguación de dirigentes» que debe ser reconocida.

Mara Brawer

«Vidal es una caradura», dijo la diputada Nacional por el Frente de Todos (FdT) Mara Brawer en diálogo con Radio 10, y criticó que «ante un hecho institucional tan grave, salga a decir 10 días después que no habló antes porque tenía anginas».

A su vez sentenció que JxC «llegó al poder por elecciones, pero tienen raíces en el autoritarismo y la última dictadura militar».

También tildó de «reprochable» la referencia a la Gestapo que hizo Villegas, al considerar que es «banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto» dijo que Vidal «se disculpó por usar ese término, pero «nunca dijo que lo que estaba mal era la intención de terminar con los gremios», por lo que consideró que la exgobernadora «está de acuerdo» con esa idea.