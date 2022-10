OPEP+ reducirá la producción de petróleo. EEUU entra en pánico

La OPEP+ está perdiendo plata por las consecuencias de la guerra y la locura de EE UU de seguir distribuyendo armas por todos lados, mientras estas armas solo benefician a un puñado de empresas norteamericanas, ya generó que esa medida perjudique a la OPEP+.

EE.UU. busca desesperadamente evitar un importante recorte en la producción de petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+), de acuerdo con fuentes familiarizadas con la cuestión y citadas por CNN.

