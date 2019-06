Reportaje a el Lic. Martín Cantera, candidato a Jefe Comunal por la Comuna 14.

Compartí :-) .







¿Cuándo naciste?

El primero de noviembre de 1989

¿En que barrio vivís?

En Palermo

¿De qué signo sos?

Escorpio

¿Pizza o Empandas?

Pizza

¿Supongamos qué vas a un bar con tu pareja que bebida recomendarías a un extranjero y por qué?

Depende la comida, seguramente un rico vino o una buena cerveza.

¿Supongamos qué ahora vas a un Restaurante con tus amigos cual recomendarías y por qué?

Me gusta mucho Don Julio pero si somos varios es un presupuesto. Comida armenia en UGAB

¿Hincha de que equipo de fútbol de la A, y en la B?

De Boca

¿Cualés fueron tus logros educativos? y que es lo que más te gusto de las carreras que hiciste.

Soy Lic. En Política y Administración Pública y Lic. En Relaciones Internacionales. Recientemente Magister en Políticas Públicas. Cada una me aportó herramientas fundamentales para ejercer los roles que me vienen tocando asumir. Creo en la formación continua. En tiempos donde todo evoluciona tan rápido es fundamental estár formado para tomar las decisiones más eficientes y eficaces.

POLÍTICA

¿Cuándo empezaste a militar en política?

Siempre digo que mi primer campaña la hice con 6 años en Neuquén. Pasó una caravana de un candidato por la puerta de mi casa y me sume en mi bicicleta. Fue tal la fascinación que mi papá me averiguaba dónde iban a estar y me llevaba. Incluso terminé en el cierre de campaña. Siempre tuve interés por lo público. En 2011, antes de la reelección de Mauricio me sumé al PRO y empecé a participar activamente.

¿Sobre tu formación política, cuales son tu influencias políticas históricas y la de esta época?

No me focalizaría en personas que me hayan marcado, yo diría más bien que lo que me marcaron fueron ideas y formas de ver la política. El respeto por la democracia, la importancia de las instituciones, el republicanismo, la transparencia, creo que son conceptos que van muchos más allá de las personas. La política con buenas intenciones, entendida como una herramientas fundamental para mejorarle la vida al vecino en el día a día traspasa a cualquier persona.

Actualmente sos el Gerente del Parque Tres de Febrero y Presidente de la Juventud del Pro Capital ¿Cuáles fueron tus logros de gestión en ambas responsabilidades?

Cada vez que nos toca con el equipo hacer el balance de fin de año nos seguimos sorprendiendo de la cantidad de cosas que van sucediendo. Me tocó asumir un parque que se encontraba en buenas condiciones, eso nos permitió gestionar buscando casi la perfección. Si tuviera que elegir tres logros puntuales sin dudas se me viene a la cabeza la recuperación del ex¬–velodromo que se encontraba cerrado y sin acceso para los vecinos, la recuperación del escenario flotante de El Rosedal que había sido prendido fuego y no quedaban rastros, haber sido sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud con toda la importancia que significa mostrarle nuestro parque al mundo. Podría nombrar varios más como el éxito de la poda del rosedal, la instalación del sistema de riego automático en casi la totalidad del parque, la creación del circuito aeróbico del golf, la primera restauración del Puente Griego, la puesta en valor de la Plaza Benjamin Gould acompañando el 50 aniversario del Planetario, entre muchos otros. Tenemos un gran equipo que quiere mucho al parque.

En lo que respecta a la juventud, desde el primer día dijimos que ibamos a trabajar en la formación de nuestros cuadros. Creemos firmemente que nuestros jóvenes tienen que tener herramientas que le permitan desarrollarse y aportar lo mejor de sí. Para eso lanzamos un curso de Formación de Jóvenes Líderes que hoy ya va por la 3er camada. Seguimos con la tradición de nuestra juventud de seguir trabajando en las comunas, visitando y ayudando a los vecinos, clubes e instituciones. El rol de los jovenes es fundamental y nuestro partido lo entiende desde el primer momento, hoy hay muchos jóvenes con roles de decisión que asumen los desafíos con muchísima responsabilidad.

¿Hasta donde querés llegar? ¿Jefe de Gobierno? ¿Presidente?

Paso a paso. Varios confiaron en mi para ser precandidato en la comuna y hoy mi fuerza y energía está puesta en eso.

PALERMO

¿Cómo ves y analizas la Gestión del Actual Jefe Comunal Alejandro Perez?

Vengo trabajando con Ale en el mismo equipo hace 8 años, me tocó asumir en el parque después de su gestión. Tengo claro su compromiso con la gestión y con los vecinos como su dedicación para mejorar continuamente la calidad de vida de los vecinos de Palermo. Creo que está haciendo una gran gestión con un conocimiento enorme de lo que sucede en cada rincón del barrio.

¿Sobre que temas deberá girar la campaña de los comuneros?

Creo que se ha hecho muchisimo en estos casi 12 años que le toca a nuestro partido gobernar. Palermo ha sido transformado completamente y hoy varios de los problemas de fondo han sido eliminados. Las grandes obras que se han realizado como el entubamiento del Maldonado, los viaductos Mitre y pronto el San Martín, la puesta en valor y mantenimiento de todas las plazas y parques de nuestros barrio, el cuidado del arbolado, la incorporación de más cámaras de seguridad y policías, el recambio de luminarias, la conteinerización de la basura, todo en su conjunto ha mejorado ampliamente la calidad de vida. Siempre quedan cosas por hacer y mejorar y para eso nada mejor que estar cerca de los vecinos. Más allá de los temas puntuales, estoy seguro que el vecino hoy reconoce a nuestro gobierno por ocuparse y hacer.

Podes nombrar organizaciones del Barrio de Palermo con las que queres trabajar?

Soy partidario de trabajar con todo el mundo. Siempre que sea en un marco de respeto y con buenas intenciones creo que no hay barreras. Palermo es un barrio muy diverso en su composición y eso hace que haya gran cantidad de actores relevantes. Desde los vecinos historicos con las diferentes asociaciones de amigos hasta los sectores gastronómicos, culturales, clubes, instituciones, colectividades, embajadas. Las demandas son diversas por lo cual el trabajo en equipo y participativo es fundamental.

¿Cuál es la parte de Palermo que más te gusta caminar?

Si me lo preguntabas algunos años atrás seguramente hubiese dicho los sectores cercanos a la actual Plaza Inmigrantes de Armenia en Palermo Viejo pero desde que estoy en el parque aprendí a valorar mucho la enorme importancia que el Parque 3 de Febrero tiene para nuestro barrio y nuestra ciudad. Tenemos uno de los lugares más importantes del mundo con un valor paisajistico enorme y una importancia patrimonial que nada tiene que envidiarle a los grandes parques de otras ciudades.

¿Cuál es el mensaje que le queres dar a los vecinos de Palermo?, ¿Por qué te deberían votar los vecinos?

Me parece importante destacar que soy parte de un equipo que viene trabajando hace años para mejorar el barrio. Acompañé a Maximiliano Corach, el primer presidente que tuvo nuestra comuna en sus cuatro años lo cual me dio un marco de experiencia fundamental en lo que respecta a la gestión comunal. Luego seguí colaborando y trabajando de forma coordinada con el actual presidente desde mi rol en el parque. Hace 8 años que desde la gestión trabajo por mejorar Palermo. Tengo la experiencia y el compromiso de seguir trabajando para los vecinos.

¿Como vez a la oposición en el Barrio de Palermo? ¿Estas dispuesto a debatir con los otros candidatos?

Con algunos he tenido oportunidad de conversar en una o más oportunidades e incluso trabajar en conjunto. Vengo de un partido que es dialoguista, abierto y se ha fundado en las diferencias. Como dije antes, si es para el beneficio del vecino y en un marco de seriedad y respeto no deberían interponerse las cuestiones partidarias por sobre el interés de los vecinos.

Tenes a otros colegas en tu lista, Quienes son y cual es la ventaja competitiva política de ellos y que le van a aportar al Barrio?

Lo que nosotros le estamos brindando al vecino en nuestra propuesta es, en general, una combinación de experiencia relacionada a la gestión y, en particular, experiencia en lo relativo a la gestión comunal. Tanto Alejandra Ferreyra como Alicia Borkowsky integran la junta comunal actualmente lo que les da un conocimiento muy valioso respecto al trabajo comunal. Sergio Ronzio es un jóven que viene trabajando con los vecinos desde el centro cultural que tienen en el barrio junto a los compañeros de la Coalición Cívica. Beatriz Sanchez es una mujer de mucha experiencia con un gran trabajo por los vecinos del barrio desde su historico comedor “Amanecer de Primavera”. Tanto Pedro Blanco como Daniel Ferraro tienen experiencia vinculada a la gestión. En mi caso, ya trabajé en la comuna durante un mandato y continué vinculado a la gestión desde el parque. Me parece que es una lista con diferentes edades, diferentes formaciones y experiencias, pero con la firme convicción de seguir trabajando por Palermo.

Temas problemáticos

Drogas: ¿Porro legal o porro ilegal?

En las situación actual me inclino por porro ilegal. En sectores vulnerables es la droga de iniciación a otras más duras.

Aborto: ¿Que hacemos con este tema?

Estoy seguro es que es un tema que se instaló en la agenda y no se puede mirar para otro lado. Con argumentos y con información se debe debatir. Creo en la necesidad de avanzar con la despenalización como también creo que la ESI es muy importante para todos los jóvenes y hay que asegurarnos que llegue a todos.

Modificación de leyes laborales?

Habría que analizar en detalle punto por punto, hay cierta necesidad de avanzar en algunos puntos que ayuden a generar mayor empleo de calidad.

Iva 21%? ¿Como salimos para delante en la economía?

Somos uno de los países con mayor presión impositiva y es necesario en algún momento avanzar en una reforma en este sentido. Creo que Macri vino a romper con lo de mirar para un costado a los problemas que azotan a nuestro país hace decadas. El camino no es nada fácil pero estoy seguro que lo va a lograr porque lo hizo en la ciudad. Que hoy Horacio pueda estar haciendo una gran gestión, con mega obras y muy valorada por los vecinos tiene en gran parte que ver con que primero estuvo 8 años Mauricio en el gobierno y pudo sentar las bases solidas para el desarrollo.

En pocas palabras

Cristina Fernández:

Un pasado al que estoy seguro que los argentinos no quieren volver porque ha dejado consecuencias que seguimos pagando al día de hoy.

Mauricio Macri:

Un presidente que lucha, por primera vez, contra viento y marea para sentar las bases solidas desde donde se deberá construir una argentina grande.