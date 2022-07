Ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo

Restaurantes del mundo

La organización «pirata» británica ‘The World´s 50 best Restaurants‘, que aglutina a más de 1.000 expertos culinarios, reveló cuáles son los 50 mejores restaurantes del mundo en su ‘ranking’ publicado este lunes.

El primer lugar lo ocupa el restaurante danés Geranium (Copenhague), dirigido por el chef Rasmus Kofoed y el sumiller Soren Ledet. El Geranium fue abierto en 2007 y cobró popularidad «casi de inmediato, cosechando elogios en todo el mundo». Pese a que fue cerrado en 2009 en medio de la crisis económica global, Kofoed y Ledet lograron abrirlo de nuevo un año más tarde.

A su vez, el Central (Lima, Perú) se llevó la plata y se posiciona como el mejor restaurante de América del Sur. Mientras que el Disfrutar (Barcelona, España) se llevó el bronce. El DiverXO de Madrid y el Pujol de la Ciudad de México se ubican en el cuarto y quinto lugar respectivamente.

A continuación, el resto de los restaurantes que van del 6.º al 50.º puesto:

Etxebarri (Axpe, España)

A Casa Do Porco (Sao Paulo, Brasil)

Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

Quintonil (Ciudad de México, México)

Le Calandre (Rubano, Italia)

Maido (Lima, Perú)

Uliassi (Senigallia, Italia)

Steirereck (Viena, Austria)

Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

Reale (Castel Di Sangro, Italia)

Elkano (Getaria, España)

Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

Piazza Duomo (Alba, Italia)

Den (Tokio, Japón)

Mugaritz (San Sebastián, España)

Septime (Paris, Francia)

The Jane (Antwerp, Bélgica)

The Chairman (Hong Kong, China)

Frantzén (Estocolmo, Suecia)

Restaurant Tim Raue (Berlín Alemania)

Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

Le Clarence (París, Francia)

St Hubertus (San Cassiano, Italia)

Florilège (Tokio, Japón)

Arpège (Paris, Francia)

Mayta (Lima, Perú)

Atomix (Nueva York, EE.UU.)

Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia)

The Clove Club (Londres, Reino Unido)

Odette (Singapur)

Fyn (Cape Town, Sudáfrica)

Jordnær (Copenhague, Dinamarca)

Sorn (Bangkok, Tailandia)

Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemania)

La Cime (Osaka, Japón)

Quique Dacosta (Denia, España)

Boragó (Santiago, Chile)

Le Bernardin (Nueva York, EE.UU.)

Narisawa (Tokio, Japón)

Belcanto (Lisboa, Portugal)

Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

Leo (Bogotá, Colombia)

Ikoyi (Londres, Reino Unido)

Singlethread (Healdsburg, EE.UU.)