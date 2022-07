Silvina Batakis nueva Ministra de Economía

Silvina Batakis. Cupo femenino. El Gobierno designó a Silvina Batakis como nueva Ministra de Economía.

Silvina Aída Batakis (Río Grande, 27 de diciembre de 1968) es una economista argentina, que ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, y se desempeñó como Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación Argentina desde diciembre de 2019.

Previamente ocupó diversos cargos en la administración pública bonaerense. Actualmente se desempeña como Ministra de Economía Nacional.

Tras varias reuniones y duras negociaciones internas, con creciente clima de tensión, Silvina Batakis desembarca en la cartera económica.

Como consecuencia directa de la renuncia de Martín Guzmán como Ministro de Economía del Gobierno de Alberto Fernández, y tras una larga serie de reuniones a contra reloj llevadas a cabo mayoritariamente en la Quinta de Olivos durante este domingo, finalmente se anunció al nuevo jefe de la Cartera económica.

El Gobierno ha nombrado a Silvina Batakis, para que ocupe el lugar del renunciado Guzmán.

La elección se dio en el marco de arduas negociaciones entre los diferentes sectores del Frente de Todos, la coalición gobernante que mantiene inocultables diferencias internas.

A lo largo de todo el domingo el mandatario mantuvo encuentros con, entre otros, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, quien previamente había tratado de consensuar con los sectores más afines para llegar a la solución del tema.

Las redes

El Presidente @alferdez designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Ecomía. Batakis es una reconocida economista que cumplió esa función en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) July 4, 2022

LLEGA LA LINEA DURA

Cómo se llama la nueva ministra de economía: Silvina Batakis Qué me imagino yo: pic.twitter.com/DvtdBciXUm — Sibe (@elsibito) July 4, 2022

Cele Fierro: “Se fue Guzmán, llega Batakis, continúa el FMI”

Ante los cambios en el gobierno, Cele Fierro, dirigente nacional del MST-FIT Unidad, manifestó: “El ministro de economía renunció y dejó la ‘gran convicción’ de un gobierno dispuesto a un rumbo de ajuste, pactado con el Fondo. Porque se fue Gúzman, llega Batakis, continúa el FMI. Los cambios en el gabinete no cambian la orientación que es de más ajuste para el pueblo trabajador. Silvina Batakis, ex ministra de Scioli y aceptada por todo el Frente de Todos, a la cabeza del Ministerio de Economía no dudará en aplicar los lineamientos del Fondo”.

“Misma receta, mismo resultado. Esta crisis económica solo se puede resolver si se toman medidas concretas, como cortar con el FMI y dejar de pagarle a los buitres, insistir en nacionalizar la banca y el comercio exterior para capturar esos dólares para obras públicas y así, generar trabajo genuino. Esto solo lo proponemos desde la izquierda. El 9 de julio, llamamos a las y los trabajadores a salir a las calles por un programa de fondo que plantea terminar con el sometimiento”, terminó.