Tini Stoessel junto a Chris Martin en el show de Coldplay

Sorpresa en el recital de Coldplay: Tini Stoessel cantó «Let Somebody Go» junto a Chris Martin

La cantante pop argentina apareció sorpresivamente en la quinta fecha de Coldplay y le dio una sorpresa a sus fans.

📲 | Asi comenzaba la presentación de TINI en el Estadio Mâs Monumental junto a Coldplay 🤍 — ¡Sos inmensa @tinistoessel! Estamos muy orgullosos de vos 🇦🇷🫶🏼

Tini Stoessel y Chris Martin rompieron el Monumental.

Tini Stoessel brilló en el escenario junto a Coldplay y se fundió en un abrazo con Chris Martin.

«¡Apareció Tini en el show de Coldplay!», escribió una tiktoker emocionadisima. Su mensaje fue uno de los que comenzaron la oleada de vídeos de la noche, quienes mostraron la sorpresa de Chris Martin y Tini Stoessel en un Monumental completamente iluminado.

«Son todo lo que está bien» Listo, denle la ciudadanía a Chris Martin 🇦🇷🤍

La banda comenzó a interpretar junto a la ídolo pop «Let somebody go» y «Carne y Hueso», con los que sorprendió a los más de 70 mil espectadores del Monumental del martes.

Todo el Estadio Monumental cantando junto a TINI «Carne y Hueso» mientras Chris Martin de Coldplay toca el piano

«Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz», exclamó la cantante antes de fundirse en un tierno abrazo con Martin y provocar una ovación del estadio.

Coldplay está en la misión de llenar diez estadios monumentales con la presentación de su último disco Music of the Spheres. Tini fue la sorpresa del quinto recital de la serie y se convirtió en parte del line up que dejará inmortalizado el paso de la banda en el país.