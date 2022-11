Sol: Chequeos gratuitos para concientizar sobre el cáncer de piel

Vuelven los chequeos gratuitos para generar concientizar sobre el cáncer de piel

Las últimas cifras de la Sociedad Argentina de Dermatología reflejan la detección de 129 mil casos al año. Entre el 14 y el 18 de noviembre se podrán hacer consultas con el especialista.

Para los especialistas es fundamental incentivar las consultas que bajaron de manera considerable en 2020.

La campaña nacional de prevención del cáncer de piel que busca concientizar sobre el daño que causa la exposición solar contará este año con la vuelta de los chequeos gratuitos en centros de salud de todo el país que atenderán bajo el lema «El Daño solar no se quita, prevenilo».

Se trata de la 29 edición de la campaña de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) que pondrá «el foco en la prevención» ya que «el cáncer de piel es el más común y el que mayor posibilidad de cura tiene, si se detecta a tiempo», explicaron desde esa entidad.

Por eso, alertaron sobre la importancia de «no solo implementar los cuidados y la protección necesaria, sino conocer los signos de alarma que permitan una detección precoz».

Chequeos gratuitos

Este año estará marcado por el retorno de los chequeos gratuitos que se realizarán entre el 14 y el 18 de noviembre en los centros de salud con el objeto de fomentar la consulta con el especialista, los que habían sido suspendidos por la pandemia de coronavirus.

«La detección temprana es fundamental», sostuvieron, y reiteraron que, puntualmente el cáncer de piel, la forma más común de cáncer en los seres humanos, «detectado a tiempo, es curable en la mayoría de los casos».

Según la SAD, en la Argentina las últimas cifras indican que se detectan más de 129.000 casos nuevos de cáncer al año, y alrededor de 600 personas mueren por melanoma (la forma más agresiva de cáncer de piel), lo que equivale a 50 pacientes por mes o 12 por semana.

El cáncer de piel se dan en personas de todas las edades y su tratamiento es quirúrgico y con buen pronóstico si se toma a tiempo, pero si el diagnostico es avanzado el melanoma puede ser mortal, alertaron.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) en base a los datos disponibles a nivel mundial, Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes (considerando ambos sexos y todos los tumores a excepción de piel no melanoma).

Ante la llegada del verano, y en el marco de la campaña de prevención que realiza la SAD, los profesionales pidieron extremar los cuidados.

Recomendaciones

Entre las sugerencias, aconsejaron observar la piel, revisar zonas ocultas como el cuero cabelludo, la zona genital, y pedir ayuda para evaluar zonas como la espalda, para poder reconocer si alguna mancha o lunar es nuevo o cambió.

Por otro lado, entre las claves para proteger la piel del daño solar aconsejaron usar prendas de vestir que cubran zonas delicadas como rostro, brazos, la zona del pecho, aplicar abundante protector solar de amplio espectro con FPS (factor de protección solar) superior a 30, y en caso de pieles blancas, de 50 o superior, y evitar, en lo posible, la exposición solar entre 10 y las 16 cuando los rayos ultravioletas son más intensos.

Recomiendan aplicar abundante protector solar de amplio espectro con FPS superior a 30 y, en pieles blancas, de 50 o superior.

Otro punto importante a considerar en cuanto a la prevención del cáncer de piel son las manchas o lunares.

Los dermatólogos aconsejaron seguir la regla del Abcde y realizar un autoexamen sobre los lunares: A (analizar si son asimétricos), B (chequear si sus bordes son irregulares), C (contemplar la coloración, si es variada y si hay cambios de color), D (prestar atención al diámetro, si son mayores a 6 mm), E (estudiar su evolución: si genera picazón, sangrado o costras).

Los centros de salud donde se realizarán los chequeos gratuitos se pueden consultar en: http://cancerdepiel.org.ar

Cáncer de Piel, ¿qué es y cuál es la causa?

El cáncer de piel es el tipo más común de los cánceres en el ser humano. Como el daño solar es acumulable, las exposiciones reiteradas e indiscriminadas producen a largo plazo un envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y cáncer de piel. Otras causas menos frecuentes son la exposición repetida a rayos X, presencia de cicatrices por quemaduras severas, exposición ambiental al arsénico y antecedentes familiares de cáncer de piel.

¿Cómo lo Prevenimos?

La forma más eficaz para prevenir el cáncer de piel es la educación: saber cómo, cuándo y cuánto exponernos al sol.

Chequeo Médico

Programá una visita al dermatólogo una vez al año o ante lunares o manchas sospechosas.

Autoexamen

El cáncer de piel es curable en la mayoría de los casos. Realizá el autoexamen de tu piel con frecuencia.

Todo lo que Tenés que Saber sobre Nevos o Lunares

Los lunares o nevos melanocíticos son comunes a todas las personas. Frecuentemente son de color amarronado, de bordes regulares y de un tamaño menor a 5-6 mm. Pueden comenzar como una mancha y con los años hacerse sobresalientes, perder el color y, en ocasiones, tener pelos.

Los nevos atípicos o displásicos suelen ser de más de 6 mm, forma levemente asimétrica, varios tonos de marrón o rosados, mostrando un aspecto raro.

VITAMINA D Y EL SOL

El sol y la vitamina D

LA ACADEMIA AMERICANA DE DERMATOLOGÍA RECOMIENDA OBTENER LA VITAMINA D DE UNA DIETA SANA QUE INCLUYA ALIMENTOS NATURALMENTE RICOS EL VITAMINA D, ALIMENTOS Y BEBIDAS FORTIFICADOS CON VITAMINA D Y/O SUPLEMENTOS DE VITAMINA D.

En cantidades fisiológicas , la vitamina D tiene múltiples funciones en el mantenimiento de la salud, de las cuales la más conocida es el metabolismo óseo. Otros beneficios de esta vitamina tienen que ver con la regulación de la respuesta inmune y el sistema cardiovascular y se postula un efecto protector sobre algunos tumores.

La vitamina D se encuentra en algunos alimentos pero en su mayor parte es sintetizada en la piel, cuando esta está expuesta al sol.

La deficiencia de vitamina D es muy común. Se ha detectado más de 40% de los habitantes de EEUU y se calcula que 1000 millones de personas de todas las edades alrededor del mundo (1 c/7 personas) carecen de niveles óptimos de vitamina D.

Un 90% de la síntesis de vitamina D tiene que ver con la exposición solar habitual (lo que no es lo mismo que tomar sol). La Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) recomienda una exposición saludable, a los fines de sintetizar Vit D. Esta consiste en exponer sin protector solar la piel de brazos y piernas solo por 10 a 15 minutos 3 veces por semana, protegiendo la cara orejas y cuero cabelludo con protector solar. Este nivel de exposición puede lograrse al realizar tareas cotidianas y trasladarnos al aire libre sin necesidad de tomar sol.

Sin embargo, aunque las personas tengan un nivel aceptable de exposición solar , no todos responden igual y hay individuos más propensos para tener deficiente cantidad de vitamina D. Los más predispuestos son los adultos mayores, los obesos, los que tienen la piel más oscura, los lactantes, pacientes con by pass gástrico o síndromes de malabsorción, enfermos con insuficiencia renal o hepática y otras enfermedades así como los que consumen algunos medicamentos como los anticonvulsivantes. Además hay variaciones climáticas y estacionales, ya que la vitamina D se sintetiza por UVB (solo 10% de la radiación es UVB). Esta radiación es baja en invierno y fuera de las horas centrales del día, sobre todo en países alejados del Ecuador. Es decir que en invierno es casi imposible sintetizar una cantidad suficiente de esta vitamina por exposición al sol. Por otro lado, algunas veces por tener ocupaciones en lugares cerrados o por indicación médica, hay personas que no desarrollan actividades cotidianas al aire libre, por lo que tampoco estarían sintetizando cantidades adecuadas y están en riesgo de tener déficit de vitamina D.

¿Qué se puede recomendar a los pacientes que tienen déficit de vitamina D?

Ponerse al sol específicamente para conseguir más vitamina D no es una buena elección, porque los beneficios que se obtienen de la vitamina quedan anulados por el aumento en el riesgo de cáncer de piel. Además, la síntesis no es igual en todas las personas y no se puede medir con exactitud cuanta vitamina se genera por el sol.

La Academia Americana de Dermatología recomienda obtener la vitamina D de una dieta sana que incluya alimentos naturalmente ricos el vitamina D, alimentos y bebidas fortificados con vitamina D y/o suplementos de vitamina D.

La ingesta diaria recomendada varía con la edad:

0-1 años: 400UI

1-70 años: 600UI

Mayores 70: 800 UI

Los alimentos que la contienen son: pescados de mar como el salmón rojo, sardina, caballa, anchoa y atún. La leche entera, queso, huevos, hígado, hongos shitake y aceite de hígado de bacalao. Cabe recordar que al ser una vitamina liposoluble, su concentración disminuye en los alimentos descremados. Los pescados de carne blanca no la contienen. Ejemplos de alimentos fortificados con vitamina D son los cereales, jugo naranja, lácteos.

Actualmente, en los pacientes en riesgo de padecer déficit de vitamina D, se recomienda dosar en sangre su valor. Sin embargo no hay evidencias de su recomendación para la población general. La cantidad saludable en sangre: 30 ng/ml. Si se confirma su insuficiencia (menor de 30 ng/ml ) o deficiencia (menor de 20 ng/ml) el tratamiento con suplementos orales de vitamina D se hace en forma de gotas , comprimidos o ampollas bebibles.

Por otro lado, algunos especialistas en metabolismo óseo recomiendan (para los pacientes con riesgo de déficit de vitamina D), la suplementación directa en invierno sin necesidad de medir los niveles sanguíneos.

ANTE CUALQUIER CAMBIO QUE TE RESULTE SOSPECHOSO EN TUS MANCHAS O LUNARES, CONSULTÁ AL DERMATÓLOGO.