Monsanto vende cancer: La Organización Mundial de la Salud confirma que el glifosato nos está matando

Una vez más la Organización Mundial de la Salud, organismo que se supone que vela por el interés de los ciudadanos, ha demostrado que durante todos estos años se ha vendido a corporaciones como Monsanto y ha puesto en peligro miles de vidas. En su momento la OMS determinó que el glifosato no era neurotóxico, no provocaba daños en el ADN, que no afectaba al desarrollo del feto o que tampoco podría causar cáncer. ¿Esta es la credibilidad que tiene la OMS? ¿Este es el organismo que vela por nuestra salud? ¿Pondrías tu salud en manos de la OMS?

El glifosato es el herbicida más usado del mundo, y el producto estrella de Monsanto para sus cultivos trangénicos (comercializado como Round up). Este nuevo informe no ha gustado a sus directivos que han mostrado su rechazo al estudio y aseguran que contactarán con la OMS para “pedir explicaciones”.

