El Premio Nobel de Literatura fue otorgado a Annie Ernaux

La escritora francesa Annie Ernaux (1940), que ha redefinido el concepto de autoficción con una obra que indaga en las entretelas dolorosas de su propia vida, gana el Premio Nobel de Literatura 2022.

Aseguran que fue “por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal.

Annie Ernaux (Lillebonne, 1 de septiembre de 1940) es una escritora francesa, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2022. Catedrática y profesora de letras modernas.

El Premio Nobel de Literatura fue otorgado este jueves a la francesa Annie Ernaux. Desde la Academia Sueca aseguraron que se lo ganó por el “coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

Entre las especulaciones previas estaban el británico Salman Rushdie, la rusa Liudmila Ulítskaya y el francés Michel Houllebecq.

Aparecían también los noruegos Jon Fosse, Karl Ove Knausgård y Dag Solstad, el ruso Vladimir Sorokin, el estadounidense Cormac McCarthy y la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi, entre otros.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022