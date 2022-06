Año Nuevo Aimara 40 días de abstinencia

El vicepresidente de Bolivia plantea una abstinencia de 40 días para «limpiarse» antes de recibir el Año Nuevo Aimara

«Año nuevo andino amazónico y del chaco»

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha instado a todos los que quieren participar el próximo 21 de junio en la celebración del Año Nuevo 5530 aymara, andino, amazónico y chaqueño en el templo de Tiwanaku a que que se abstengan de comer carne, beber alcohol y tener sexo 40 días antes.

«40 días antes, hermanos, no carne; 40 días antes, no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos. 40 días antes, no sexo, tenemos que prepararnos […]. Hagan la práctica, hermanos, así hacían nuestros abuelos, ustedes saben, hermanos», manifestó este miércoles el alto cargo durante un evento de presentación de las festividades.

Asimismo, el vicepresidente subrayó que los ‘q’añu jaq’es’ (‘hombres sucios’) «no pueden ir a Tiwanaku porque es templo sagrado, por eso es importante esta ceremonia», recogen medios locales.

El vicepresidente David Choquehuanca pide: “No carne, no trago y no sexo”, por 40 días antes del Año Nuevo Andino pic.twitter.com/yAabYCOKnd — Contacto Bolivia (@ContBolivia) June 2, 2022

«Tenemos que ponernos livianos para asimilar esas energías que se desatan en el cosmos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Allá es solsticio de verano, aquí es solsticio de invierno. Es una fecha cósmica donde se desatan energías y para asimilar eso debemos estar preparados», dijo Choquehuanca. «Tenemos que prepararnos alimentándonos con nuestra música, con nuestros mantras», añadió.

En 2005, el Año Nuevo Aymara fue declarado patrimonio intangible histórico y cultural de Bolivia y desde entonces se celebra cada 21 de junio. Los actos principales se realizan en el templo de Tiwanaku, la ciudad arqueológica que fue capital del antiguo Estado tiahuanacota, situada unos 50 kilómetros al oeste de La Paz.

El año nuevo aymara

El año nuevo aymara, (en aymara: «retorno del sol»), (en aymara, «año nuevo») también es conocido oficialmente en Bolivia como Año Nuevo Aymara o también llamado por la política plurinacional del país como Año Nuevo Andino o Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, se celebra el 21 de junio de cada año en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Simboliza el retorno del sol y el nuevo ciclo agrícola.

La celebración principal se lleva a cabo en Tiwanaku, antigua capital del estado tiwanacota que formaba parte de la cultura aymara.

Debido a la connotación de esta festividad entre los pueblos originarios en Bolivia, actualmente es denominado «Año nuevo andino amazónico y del chaco», que en el año 2018 según el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia fue celebrado en 207 sitios sagrados de Bolivia.

La principal característica de la tradición consiste en poner las palmas de las manos de frente al sol, al momento del amanecer en que llegan los primeros rayos.

En Bolivia, el 12 de abril de 2005 mediante Ley N° 3018, se declara patrimonio intangible, histórico y cultural de la nación al “Año Nuevo Aymara” que se celebra cada 21 de junio en Tiawanaku y otras regiones de Bolivia.