El baile de Merlina. Bloody Mary de Lady Gaga. El nuevo pasito del verano . Un éxitos de Addams + Merlina + Bloody Magic + LadyGaga. La artista bailó al ritmo de su canción «Bloody Mary» y el video es viral en las redes sociales.

Lady Gaga se une (al fin) al challenge de “Bloody Mary” tras su viralización gracias a “Wednesday”.

Lady Gaga se sumó al baile viral de «Merlina» y sorprendió a sus fans. Después de más de 10 años Bloody Mary de Lady Gaga se convierte en sencillo oficial de Born This Way

Lady Gaga logra escalar hasta la posición 34ª del listado Top 50: Global de Spotify como producto del fenómeno ‘Bloody Mary’. 11 años más tarde y, oficialmente, un sexto sencillo ha sido extraído de ‘Born This Way’.

Me sorprende el hecho de que hasta el día de hoy sigue sin haber algún vídeo de Hobi bailando Born This Way en el concierto de Lady Gaga. pic.twitter.com/1fhHezJQtw

Lady Gaga haciendo el challenge de Wednesday.

El challenge del baile de «Merlina» en TikTok sigue sumando reproducciones y repeticiones y, aunque la adolescente parte de la familia de «Los Locos Addams» se mueve al ritmo de la canción «Goo Goo Muck» de The Cramps en el capítulo 4, muchos internautas hicieron el baile con el tema «Bloody Mary», de Lady Gaga.

El tema fue lanzado en el 2011, la artista no dudó en sumarse al desafío de baile y subirlo a su cuenta de TikTok, para enamorar aún más a sus fanáticos. El video no tardó en viralizarse y ya recibió más de 1 millón de «me gusta», alrededor de 27 mil comentarios y 6 millones de reproducciones.

La canción, que es parte del álbum «Born This Way», tuvo el número más alto de reproducciones en Spotify, siendo el número 26 del Top 50: Global de la plataforma.

we need Gaga doing the Merlina trend dancing to the rhythm of Bloody Mary, dressed as Harley Quenn pic.twitter.com/5OylNa7xMz

— Saeta (@malonsillo) December 7, 2022