CineMark de Palermo Beruti 3399

CineMark de Palermo, a una cuadra del Alto Palermo Shopping, cuenta con una capacidad total de 1706 butacas reclinables color borravino, sonido digital y una distribución de salas ideal para la comodidad de los vecinos.

Beruti 3399, C1425BBQ CABA https://www.cinemarkhoyts.com.ar/



“Muy buenas salas de cine en 2d y 3d, butacas comodas, buena atención.”

Formatos: 2D, 3D, XD, D-BOX y COMFORT

Cinemark 10 Palermo

Lunes, martes y miércoles todo el día y de jueves a domingos hasta las

15 hs: $ CONSULTAR TARIFA VIGENTE

Jueves a domingos después de las 15 hs: $ CONSULTAR TARIFA VIGENTE

Menores de 12 años todos los días: $ CONSULTAR TARIFA VIGENTE

Mayores de 65 años de lunes a viernes todo el día y sábados y domingos

hasta las 18.30 hs: $ CONSULTAR TARIFA VIGENTE

Menores de 2 años no abonan entrada

Edificado en enero del 2001, este multipantallas de 10 salas impuso la nueva imagen de la empresa, con un estilo Art Decó que rememora la época de oro del cine, modificando por completo la estética de nuestros complejos.

En pleno barrio de Palermo, a una cuadra del Alto Palermo Shopping, cuenta con una capacidad total de 1706 butacas reclinables color borravino, sonido digital y una distribución de salas ideal para la comodidad de nuestros clientes.

Las mismas se encuentran divididas en 2 niveles, y en cada uno de ellos el espectador cuenta con un snack bar que le brinda la comodidad de adquirir sus productos justo antes de ingresar a la sala sin llegar tarde a su película.

En el nivel 1 esta ubicado el Cinecafé con mesas propias para poder disfrutar de un espacio de relax y algo rico previo a la proyección de la película.

En los subsuelos cuenta con un estacionamiento pago. Al igual que Puerto Madero, este complejo también es ideal para la realización de grandes eventos corporativos, funciones privadas, conferencias de prensa, reuniones de empresas y desayunos de prensa, disfrutando un clima ideal para sus eventos en uno de los barrios mas visitados de la ciudad.

CINEMARK EN EL MUNDO

Cinemark EE.UU. y Canadá

2296 Pantallas distribuidas en 198 Complejos de los cuales 6 cuentan

con pantallas y tecnología IMAX 3D. Los complejos se encuentran en 34

estados.

Cinemark en Expansión

Se encuentra ahora en 13 países alrededor del mundo y piensa seguir su

expansión planeando nuevas aperturas en 4 países más.

Cinemark en Latinoamérica y Taiwan

En Latinoamerica conta con 107 complejos y 911 pantallas siendo la

compañia pan-regional mas grande de Latinoamérica abarcando una amplia

cantidad de paises.

Cinemark festeja su Vigésimo Aniversario

En 2004 Cinemark festejó sus 20 años!

Cinemark Premiado Internacionalmente

El Sr. Tim Warner, Presidente de Cinemark Internacional ha sido

galardonado en el año 2001 durante la convención anual de Showest como

El Exhibidor Internacional del Año.



CINEMARK EN SUS INICIOS

1984

Lee Roy Mitchell y Paul Broadhead crean CINEMARK U.S.A. Inc. L.R.

Mitchell adquiere una pequeña cadena de cines de Salt Lake City

pertenecientes a Consolidated Theatres Co.

1986

CINEMARK adquiere Entertainment Center of America, con 80 pantallas en

California, Oregon y Utah, además de 80 pantallas en Houston, Texas de

Cineplex Corp.

1987

CINEMARK abre su primer nuevo multiplex en Corpus Christi, Texas.

1988

Se crea ”Front Row Joe”, la mascota animada de CINEMARK.

1989

CINEMARK adquiere 150 pantallas de Premiere Cinemas en Knoxville,

Tennessee, expandiéndose en estados como Kentucky y Ohio por primera

vez.

1990

CINEMARK abre casi la mitad del total de pantallas inauguradas en

U.S.A. ese año.

1991

Se abre el primer complejo CINEMARK de 16 pantallas en un suburbio de Detroit.

1993

Cinemark abre un multicine de 6 pantallas en Santiago, Chile – su

primera inversión en Latinoamérica.

1994

Cinemark abre una sub sede de su oficina corporative en Mexico así

como 4 nuevos cines que son parte de una gran expansión en ese país.

1995

CINEMARK abre en Dallas su complejo más grande hasta la fecha, con 17

pantallas y 85.000 pies cuadrados (7100 metros cuadrados

aproximadamente). En adición, se agregan 8 pantallas locales (haciendo

la suma de 100), 50 en México, 7 en Chile y 12 en Canadá.

1996

Se crea Cinemark Internacional L.L.C. bajo la presidencia del Sr. Tim

Warner, que decide abrir oficinas corporativas en Argentina, Brasil,

Chile, Peru, Central America y Ecuador.

1997

Cinemark Internacional abre 13 cines totalizando 123 pantallas sumando

Brasil and Peru.

1998

Cinemark inaugura su primer cine en Colombia. Y suma 225 pantallas mas

en Latinoamerica.

1999

Cinemark Internacional abre mas de 150 pantallas y anuncia nuevos

proyectos en Taiwan y United Kingdom.

2000

Tim Warner, presidente de Cinemark Internacional es nombrado el

exhibidor Internacional del año en ShoWest. Cinemark Internacional

suma 95 pantallas.

2001

Cinemark Internacional abre sus primeros cines en Europa (Northampton,

U.K.) y Asia (Taipei, Taiwan).

2002

Para finales del 2002, Cinemark Internacional planea incrementar su

número de pantallas a 830 con la adicion de 8 pantallas en Panamá, 9

en Peru y 7 mas en U.K. Además comienza a ohrecer nuevas peliculas en

español en un cine de Dallas.

2003

Cinemark Internacional emplea mas de 6500 personas alrededor del

mundo. Ahora en 279 cines con mas de 3,000 pantallas alrededor del

mundo, Cinemark tiene una fuerte presencia en la industria de la

exhibición de películas..

2004

Mas del 75% de los complejos CINEMARK ofreceran salas stadium con

vista envolvente.