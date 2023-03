Corrida bancaria en el Deutsche Bank.

Vuelven a encenderse las alarmas en los bancos europeos y se desploman acciones del Deutsche Bank

Los renovados temores por la salud del sistema financiero llevaron hoy a un nuevo desplome en la cotización de los bancos europeos, en especial en la del alemán Deutsche Bank cuyas acciones caían más del 10%, su peor baja en una rueda desde comienzos de la pandemia de coronavirus.

La baja del banco alemán, que llegó a ser del 15%, se da en un escenario de desconfianza en el sector tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank en Estados Unidos, y luego de cerrarse la crisis en el Credit Suisse tras su venta forzosa al UBS.

Si bien el Deutsche Bank –en forma similar al Credit Susse- estuvo implicado en diversos escándalos en la década pasada, la firma comenzó una fuerte reestructuración en 2019 apuntando a reducir costos y mejorar márgenes; y esto la llevó a encadenar diez trimestres consecutivos de ganancias.

Pese al buen estado de salud financiera del banco y la decisión esta mañana de amortizar anticipadamente US$ 1.500 millones en un bono subordinado de nivel 2 con vencimiento en 2028 para llevarle confianza a los inversores sobre la fortaleza de su hoja de balance, el mercado reaccionó de forma adversa luego de las subas registradas en los últimos días en el costo de los seguros de garantía creditico frente a impago (CDS) del banco.

El costo de los seguros de los bonos del banco a cinco años llegó a 220 puntos, un nivel elevado para un banco europeo de su envergadura, aunque lejos de los 3.000 puntos a los que llegaron la semana pasada los CDS de los bonos a un año del Credit Suisse.

Tampoco lograron revertir la marcha las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el canciller alemán, Olaf Scholz, quienes en la cumbre del Consejo Europeo intentaron llevar paños fríos a la situación del sistema bancario.

El jefe de estado alemán afirmó en una conferencia de prensa que Deutsche Bank es una entidad “rentable” por lo que “no hay razón para estar preocupados”, pese a la caída de su cotización en bolsa.

En tanto, Lagarde reiteró a los jefes de Estado de la Unión Europea (UE) que el conjunto de instrumentos del BCE está “plenamente equipado” para proporcionar liquidez al sistema financiero en caso de que fuera necesario, según indicaron fuentes comunitarias a las agencias de noticias Bloomberg y DPA.

La titular de la entidad monetaria afirmó que el sector bancario europeo es “resistente” porque tiene posiciones sólidas de capital y liquidez, además de haberse ajustado a todas las reformas regulatorias acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial del 2009.

La economía estadounidense se dirige al «desastre»

La economía estadounidense se dirige al «desastre», a la luz de la actual crisis bancaria, afirmó este miércoles el inversor y multimillonario Bill Ackman en su cuenta de Twitter.

El inversor dijo que los recientes eventos podrían impactar a los bonistas y accionistas de bancos que no sean sistémicos, de tal manera que sus inversiones «bajen a cero instantáneamente». «Cuando se combina con el costo más elevado de la deuda y depósitos debido a las tasas crecientes [de la Reserva Federal], tengan en cuenta qué impacto tendrá sobre tasas de préstamos y nuestra economía», señaló. » Cuanto más se permita continuar esta crisis bancaria, mayor será el daño a los bancos pequeños y medianos y su capacidad de acceder al capital a un bajo costo», añadió Ackman.

Según el multimillonario, se necesitan muchos años para ganar la confianza y credibilidad, pero «pueden ser borradas en pocos días». «Ojalá nuestros reguladores lo hagan bien».

Además, Ackman criticó a la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, por hacer «comentarios tranquilizadores» que hicieron creer a depositantes de los bancos colapsados que les prestarán apoyo, para luego descartar abiertamente esta posibilidad al día siguiente. «Cuanto más siga la incertidumbre, más permanente será el daño a los bancos menores, y más difícil será traer a sus clientes de vuelta», subrayó.

El 10 de marzo, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera del 2008: Silicon Valley Bank (SVB), el decimosexto banco más grande del país, colapsó después de que los depositantes, en su mayoría vinculados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero a medida que se extendía la preocupación por la crisis dentro de la entidad

2 días más tarde, los reguladores cerraron el Signature Bank, con sede en Nueva York, debido a riesgos sistémicos y con el fin de evitar un contagio en el sector

En este contexto, el banco central suizo se vio obligado a prestar 50.000 millones de francos suizos (unos 53.600 millones de dólares) a Credit Suisse. No obstante, la financiación otorgada por el regulador no logró estabilizar el precio de las acciones de la entidad financiera

Mientras tanto, el mayor banco suizo, UBS, compró Credit Suisse por un valor total de unos 3.240 millones de dólares, luego de que la Confederación Suiza otorgará una garantía equivalente a más de 9.700 millones de dólares