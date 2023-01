“CORTE SUPREMA CON FRITAS”

Un fallo supremo es un fallo supremo, es eso, “supremo” dictado por el máximo Tribunal del país, inapelable, te guste o no, te la tenes que comer.

Esto lo digo en términos jurídicos como para que solo los abogados lo entendamos.

Y es lo que pasa con la coparticipación, un fallo, pero en este caso un poco más chiquito, no definitivo, que da un resultado parcial, por el momento, dándole la razón a quien hizo el reclamo, es decir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenándole a la Nación que le reintegre el punto y pico que le quito cuando ésta se lo entregó a la Provincia de Buenos Aires, porque lo necesitó para pagar sueldos/aumentos de la policía bonaerense.

Si, arbitrariamente decidió sacárselo a unos para dárselo a otros.

Esta “locura” de los puntitos coparticipables ya lo había hecho el Dr. Carlos Menem cuando decidió darle más dinero a la Provincia de La Rioja, solo porque era su provincia natal. Incluso un día se despertó y en Anillaco se mandó a construir un aeropuerto internacional. No va, ni fue nadie, una pena.

Es decir que la “coparticipación” es totalmente discrecional del presidente de turno, decían que el Ing. Mauricio Macri también la había aumentado para la Ciudad de Buenos Aires cuando llego a presidente, pero la verdad es que fue porque como oportunamente el Dr. Néstor Kirschner le endoso la policía federal sin presupuesto, y tuvo que inventar la policía de la ciudad, estaba un poco escaso de fondos.

En fin, como si no fuésemos todos argentinos parece que la coparticipación es una ley olvidada que debe ser tratada en el Congreso Nacional desde la reforma constitucional de 1994 y nunca nadie presenta ningún borrador serio, y cada gobierno tira y afloja de acuerdo a sus conveniencias políticas desconociendo el bien común al gobernar porque no le importa.

Justamente el fallo provisorio de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la oportunidad al presidente de la Nación, cuando llamara a una audiencia conciliatoria, la posibilidad de un “arreglo” y evitarse un fallo adverso, pero el poder político nacional no quiso tal cuestión y prefirió seguir adelante con el juicio.

El expediente en esta instancia no está concluido, el dictado de esta resolución, llamada medida cautelar, dictada luego de un exhaustivo estudio de los elementos que se encuentran en el expediente, y los argumentos de las partes, más el pedido expreso de la Ciudad, logro que se expidiera a favor de la devolución, y, aclaro no es el fallo definitivo. Veremos que ocurre luego con la sentencia definitiva.

Lo verdaderamente asombroso es que el Poder Ejecutivo, estando debidamente notificado de la resolución, no acate el fallo y que se haya empezado a decir abiertamente que este fallo provocaría un problema para el Tesoro Nacional, porque es un punto y pico que tiene extra la Provincia de Buenos Aires que devolver a la Ciudad de Buenos Aires, y ahí es donde arranca la historieta del JUICIO POLITICO.

Este delirio, al que adhieren las provincias oficialistas, tiene que ver con un desconocimiento total del derecho.

Primero, el fallo de la corte no es político, es un fallo judicial, dictado por un Poder del Estado.

Otro Poder del Estado debe acatarlo (me refiero al Poder Ejecutivo Nacional), tiene la obligación, de acatarlo, como cualquier ciudadano, sino tiene consecuencias.

Claro que tiene consecuencias.

Hasta el momento la parte actora, es decir la Ciudad de Buenos Aires ha sido muy cauta en el pedido de sanciones, lo ha dejado al criterio del Máximo Tribunal, pero algo ocurrirá con eso, porque una cosa es la transferencia inmediata en dinero contante y sonante de manera diaria y otra es el pago con “BONOS”. Cosa que no es un cumplimiento de una orden judicial, por eso digo que es un claro desconocimiento del derecho.

Segundo, pretender iniciarle juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el aval en el Congreso de la Nación Argentina de los representantes provinciales porque han tenido un fallo adverso es sin lugar a dudas la pretensión de una extorsión mayúscula.

Creo, que hasta diría que un golpe de estado a la Republica, equiparable al cierre del Congreso de la Nación.

Solo en gobiernos de facto se ha visto eso.

Los gobernadores que apoyan al gobierno nacional, todos oficialistas e ignorantes del derecho, por tener un fallo en contra, no viven en una república en la que existe un estado de derecho que son las reglas del juego, sino que viven con unas reglas del juego paralelas con un estado de derecho no derecho, es decir torcido. Están acostumbrados en su feudo a que todo salga como ellos quieren, tienen en la legislatura a la tía y la prima y en el juzgado al hermano y al cuñado, siempre sale todo “bien”, pues, cuando salen de su terruño la cosa se les espesa, y no tienen ese dominio medieval. Existe una justicia independiente y, podemos decir, puedo decir, con más de treinta años de ejercicio profesional, que en la Ciudad es mucho más independiente que en las provincias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país, no debe ser tocado ni debe ser presionado, como está siendo, como nunca antes visto.

Incluso en el Consejo de la Magistratura, también con otro fallo del Superior Tribunal adverso al oficialismo, existe un desacato.

Este gobierno nacional se está llevando por delante la Constitución Nacional, sin lugar a dudas, y muchos ignorantes, que se dejan manejar por su increíble propaganda repartida en muchos medios de comunicación audiovisual, los respaldan.

Hablaba de esto con una amiga oficialista y se reía de lo que decía, pues bien, siempre les quedan los Tribunales Internacionales para apelar si todo es un LAW FARE, le decía, porque todo para ellos es eso, utilizar la ley y los procedimientos jurídicos como arma de guerra en su contra.

Y en realidad es lo que les quieren hacer creer.

Mientras Argentina en el mundial de fútbol salía campeón, pasaban muchas cosas, muchos compatriotas pensaban estrategias para zafar de la ley y embarrar la cancha mientras otros nos llenaron de orgullo y nos pusieron en lo más alto del globo.

Esperemos de una vez por todo que nos despertemos y terminemos con estos políticos, en las urnas de una vez los argentinos podamos votar sabiendo que gobernadores del norte, por ejemplo, tienen ciudadanos con hambre hace décadas, sin embargo, nunca cambia el partido gobernante, siempre esta este, ese o aquel, todos amigos, todos “gordos”, mientras el pueblo mira como otros comen, es hora que se despierten. Es hora que despertemos argentinos.

Papas fritas y good show como decía nuestro gran amigo.

Firma: Tio Quique