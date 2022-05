Escuela Adolfo van Gelderen Nº 26 DE 1

Escuela Adolfo van Gelderen

Escuela Nº 26 DE 1 Adolfo Van Gelderen se encuentra ubicada en el barrio de Palermo; perteneciente a la Comuna 14 de la Ciudad de Buenos Aires.. La dirección es Jeronimo Salguero 2455, Comuna 14, Palermo (CP: C1425).

Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Localidad: Palermo

Dirección: Jerónimo Salguero 2455

Comuna: 14

Teléfono: 4804-2359/1386

Email: esc26de1@yahoo.com.ar

Tipo de establecimiento: Escuelas de Jornada Simple

Las escuelas primarias de turno mañana funcionan entre las 8 y las 12,15 hs. y las de turno tarde, en el horario de 13 a 17.15 hs.

La Escuela Nº 26 DE 1 Adolfo Van Gelderen es una escuela de jornada simple de gestión pública perteneciente al Distrito Escolar 01.

La escuela, de Educación Primaria, tiene como finalidad garantizar el acceso a saberes, prácticas y experiencias culturales relevantes para la realización integral de las personas; brindar los saberes y experiencias necesarias para que los niños puedan ejercer diferentes maneras de participación en una sociedad democrática y formarse como ciudadanos; promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la solidaridad social y el juicio moral autónomo incrementando en los alumnos, la capacidad de conocerse, de conocer el mundo y producir cambios.

Escuela Nº 26 DE 1 Adolfo Van Gelderen ofrece servicios educativos de gestión estatal en la modalidad de educación común en el nivel primario.

Características

En la institución se enseña el idioma inglés. En el marco de una política plurilingüe, el Ministerio de Educación del GCBA ofrece a todos los alumnos/alumnas que estén cursando sus estudios en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de acreditar sus conocimientos en alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués mediante los Certificados en Lenguas Extranjeras (CLE). Esta certificación es de carácter gratuito y optativo. La información general sobre los exámanes CLE se encuentra en la siguiente presentación.

¿Quien fué Adolfo van Gelderen?



Datos básicos

Adolfo van Gelderen nació en Rotterdam, Holanda, el 10 de abril de 1835 y murió en Buenos Aires, el 3 de enero de 1918. Se radicó en su juventud en la Argentina. Manejaba varios idiomas y fué un especialista en pedagogía de gran impacto en los orígenes del sistema educativo argentino. Especialmente, se destacó por su aporte a la consolidación del normalismo al colocar las bases de la Escuela Normal de Maestros en Buenos Aires constituyéndose en una institución modelo. Su influencia se manifestó en sus estudiantes y en la profesionalización de la labor de los maestros. Su obra escrita estuvo dirigida a cuestiones pedagógicas y didácticas y a la enseñanza de idiomas.

Biografía sintética

Adolfo van Gelderen nació en Rotterdam, Holanda, el 10 de abril de 1835. Sus padres fueron Manuel Adolfo y Rosa. En la Universidad de Lovaina se graduó como Bachiller en Letras. Antes de cumplir los 20 años, en 1853, inaugura una cátedra de Pedagogía en Lima, Perú. Parecería que, al ser derrocado el presidente peruano José Rufino Echenique promotor de van Gelderen, éste se traslada a Bolivia. En 1855 enseña filosofía, contabilidad e idiomas en la Universidad de Sucre y en colegios anexos. Se instala prontamente en Argentina, en la ciudad de Tucumán, y en 1856 se lo ubica como profesor del colegio secundario de La Merced, en donde enseña latín, matemáticas, inglés y contabilidad. Se traslada luego a Córdoba. En 1857 contrajo matrimonio con Celina Tejerina, que integraba una familia tradicional de esa ciudad. Con ella tendrán tres hijos, Celina, Manuel y Rosa. Sus conocimientos de idiomas eran vastos: manejaba, además del holandés y el castellano, francés, inglés, alemán, italiano, portugués y latín. Brinda entonces clases particulares sobre diversas materias. En 1860, ya en Buenos Aires, es contratado por Antonio Zinny, su director, como profesor en el Colegio de Mayo. Animado por él, van Gelderen rinde el examen de habilitación docente ante un tribunal presidido por Domingo F. Sarmiento, el mismo Zinny y Marcos Sastre, desarrollando, entre otros temas, el sistema lancasteriano de enseñanza múltiple. Fue aprobado y recibió el título de preceptor superior para la enseñanza primaria. El 1º de febrero de 1861, Sarmiento, Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, en vistas de los conocimientos de van Gelderen sobre el sistema lancasteriano, lo designa director-maestro una nueva escuela en el delta deñ Tigre (hoy Nº 1). En este establecimiento, con la ayuda de monitores, comenzó una experiencia de trabajo con 40 alumnos isleños de ambos sexos. Además, brindó cursos de idiomas para los vecinos de la zona. Marcos Sastre, inspector de escuelas, lo visitaba frecuentemente y destacaba la obra que llevaba a cabo. Fruto de estos antecedentes, en 1862, en la ciudad de Dolores en la provincia de Buenos Aires, es invitado a fundar el Colegio del Sud. Allí se desempeña como Director y a la vez, para complementar su salario, defensor de pobres ante el juzgado. En 1865, regresa a la ciudad de Buenos Aires y se le encarga la reorganización del Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1869 es designado Rector del Colegio Nacional de Paraná, que después se convertirá en la primera Escuela Normal de la nación, pero al poco tiempo regresa a Buenos Aires a causa de la revolución de López Jordán.

Según fuentes de la masonería, en 1869 en Paraná, van Gelderen se afilió a una logia masónica. Sin embargo, en el Congreso Pedagógico de 1882 se enfrenta a la masonería y a los liberales y se identifica con los grupos católicos abandonando aquella organización. Con la finalidad de obtener un título acorde con sus conocimientos, en 1871 rindió y aprobó un examen universitario que lo habilitó como traductor público en siete idiomas y como profesor de enseñanza secundaria, con la especialización en idiomas.

En 1874, van Gelderen fue nombrado director fundador y organizador de la Escuela Normal de Preceptores (maestros) de la ciudad de Buenos Aires, dependiente, en ese momento, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy subsiste como la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2 “Mariano Acosta” en honor del Gobernador de la provincia que tuvo la iniciativa de su fundación.

Esta función que asume van Gelderen, le permite desarrollar sus dotes pedagógicas y de conducción y fijar las bases de una institución de formación docente de gran prestigio hasta la actualidad. En el establecimiento, van Gelderen fue también profesor de pedagogía, alemán y francés. También desde 1876, dictó cátedras de francés, inglés y alemán en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Son numerosos los testimonios de profesores y alumnos de la Escuela Normal – que luego ocuparon relevantes cargos de prestigio en el país (hasta la presidencia de la nación)- que destacaron su figura y su influencia. De hecho, se llegó a hablar de una formación de maestros “tipo van Gelderen”.

En 1877 se aprobó el reglamento para la Escuela Normal, propuesto por van Gelderen a Sarmiento, en ese entonces presidente del Consejo General de Educación. En 1879, organizó la Academia Pedagógica, ensayo de difusión pedagógica y de práctica docente. En 1881, cuando la Escuela Normal es nacionalizada en virtud de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, van Gelderen fue confirmado en sus funciones.

Fruto de su visión y también de la del reconocido arquitecto e ingeniero italiano Francisco Tamburini, se desarrolla un proyecto monumental y específico como edificio propio de la institución inaugurado en 1888 que aún hoy sigue funcionando en la calle Urquiza en el barrio del Once. La Escuela Normal se constituyó así con el objetivo de ser el modelo de muchas otras de similares características. Van Gelderen junto con los profesores logra darle una impronta, a la vez nacional y cosmopolita, mantiene la enseñanza religiosa brindada por sacerdotes y desarrolla fuertemente la dimensión pedagógica y didáctica de la institución. Motivado seguramente por sus antecedentes y por la creación de la escuela normal, van Gelderen comienza una profusa elaboración de textos educativos y material didáctico.

En este sentido, funda la Enciclopedia Escolar Argentina, revista de instrucción general y divulgación pedagógica abierta a la colaboración de los estudiantes. En 1875, sale a la luz la primera edición de muchas de su Curso de Pedagogía Familiar. Esta obra manifiesta su visión y el plan que desarrollará en la Escuela Normal. En primer lugar, trata de la necesidad de las escuelas normales estatales para darle a la educación una cierta unidad y profesionalidad, no dejando todo librado a una libertad de enseñanza mal entendida. Luego caracteriza al maestro no sólo en su hacer profesional y en su relación con el alumno sino también en su constitución moral.

En la segunda parte, explica que la educación posee tres dimensiones la física, la intelectual y la moral y se aboca a fundamentar y a dar recomendaciones para cada una de ellas. En este marco, van Gelderen propone una necesaria educación religiosa cristiana del maestro. La tercera parte manifiesta la preocupación de van Gelderen por lo metodológico y lo didáctico en distintas campos del saber. Presenta allí el plan de estudios de cuatro años para la Escuela Normal y de ocho años para la Escuela de Aplicación.

El plan secundario para la formación de maestros incluye, entre otras materias más tradicionales, la enseñanza de francés, inglés y alemán, de moral religiosa, de música, gimnasia, contabilidad, agricultura, psicología. También la pedagogía y las metodologías coronadas por las constantes prácticas en la escuela de aplicación. Finalmente, el texto aborda cuestiones organizacionales –hasta edilicias, anticipando ya su intervención en la construcción de la nueva sede de la escuela- y disciplinares y un breve compendio de personalidades educativas tanto internacionales como argentinas. Van Gelderen se nacionalizó como ciudadano argentino en 1876.

En estos años publica carteles para la enseñanza simultánea de lectura, escritura y lenguaje y en 1877 Elementos de historia natural: ó sea explicación de los cuadros alemanes de Shcreiber y mapas ingleses de Johnston. En 1878, publica sus Lecciones de Pedagogía que incluirán su libro anterior actualizado y ampliado. Sumará también en ellas algunas conferencias y su visión de la historia de la pedagogía. Nuevamente se evidencian sus conocimientos de la literatura nacional e internacional sobre la materia educativa. Durante la década del 80, van Gelderen publicará con la colaboración de otros profesores numerosos textos referidos a la enseñanza del francés y del alemán, destinados al público en general y a los establecimientos secundarios. En 1881 fue nombrado vocal del primer Consejo Nacional de Educación presidido por Sarmiento. Contribuyo también a la fundación del Instituto Libre de Segunda Enseñanza. En 1882, en la década de enfrentamiento entre el liberalismo secularista y el catolicismo participa del Congreso Pedagógico y forma parte de grupo de siete católicos que se retiran del congreso presididos por José Manuel Estrada ante la exclusión del tratamiento de la enseñanza religiosa en la escuela primaria dentro del plan de estudios.

En 1884, fundó La Revista de Enseñanza, cuyo primer número se publicó con fecha de 31 de mayo. La revista es una iniciativa suya en el marco de la Escuela Normal y también ejerce como su Director. Justifica su salida suplantando a una previa que los mismos alumnos del instituto llevaban adelante pero que, por esto mismo, van Gelderen juzga insuficiente. Esta nueva revista se propone dar voz a docentes y a estudiantes destacados publicando sus artículos para uso en las cátedras. Por otra parte, contiene algunas páginas en francés para difundir noticias educativas en el exterior. Van Gelderen publica allí sus artículos sobre historia de la pedagogía. En 1889 van Gelderen se acoge a la jubilación y deja el cargo de Director de la Escuela Normal. Ese año viaja a Holanda, Bélgica, Alemania y Francia y es condecorado por gobiernos europeos. Aprovecha el viaje para profundizar sus conocimientos sobre el estado de la enseñanza, en especial, en el nivel medio y normal. En 1890, acepta ejercer como profesor en el Instituto Nacional de Caballito creado por los hermanos Pizzurno.

En 1906, por pedido del Mariano Paunero, Rector del Colegio Nacional de La Plata, se trasladó a esa ciudad para dictar cátedra. Una grave enfermedad lo obliga a trasladarse a un clima más saludable y en 1909 regresa a Córdoba. El interventor de la provincia, Eliseo Cantón, lo designa vocal del Consejo Provincial de Educación. En 1911, el gobierno provincial le solicita que se traslade a Buenos Aires para estudiar algunas modalidades especiales de educación. Produce un informe publicado ese mismo año y titulado Escuelas para niños débiles al aire libre.

Escuelastalleres y de agricultura teórico-práctica anexas a la Escuela primaria. Este texto muestra nuevamente su conocimiento de las experiencias de países europeos y un análisis detallado de las escuelas que visita con recomendaciones de todo tipo incluyendo cuestiones edilicias y presupuestarias y sobre los materiales didácticos. En 1912, es miembro del Congreso Pedagógico Nacional que se desarrolla en Córdoba. Los congresales lo eligen como Presidente Honorario y les dirige a muchos de sus exalumnos palabras de gratitud. En 1913, para colaborar con los estudios de las escuelas normales de la provincia de Córdoba publica un Compendio de Pedagogía y Metodología. Este texto resulta una síntesis de sus escritos anteriores. En 1915 van Gelderen recibe un homenaje nacional de la docencia argentina, presidido por el gobernador, el día 14 de mayo a la edad de 80 años. Allí, Pablo Pizzurno desarrolla un recordado discurso titulado “Honremos al maestro”. Este año, pese a su avanzada edad, se lo designa Presidente del Consejo Provincial de Educación.

En 1917, renunció al cargo. Adolfo van Gelderen falleció en Buenos Aires el 3 de enero de 1918 y está enterrado en el cementerio de Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires.

El Plan 60 Escuelas

El Plan 60 Escuelas fue un proyecto del intendente de facto de Buenos Aires entre 1976 y 1982, el Brigadier Osvaldo Cacciatore. Aunque sólo lograron terminarse 24 edificios antes de que Cacciatore fuera removido de su cargo, se lo recuerda como el último plan de construcción de escuelas primarias a gran escala en esta ciudad.

El Plan 60 Escuelas fue lanzado en 1979, luego de que el Estado Nacional transfiriera a la Municipalidad de Buenos Aires los establecimientos educativos. Para desarrollar, se tercerizó la construcción por áreas de la ciudad y se contrató a un conjunto de prestigiosos estudios de arquitectura de aquella época: SEPRA, Raña Veloso-Álvarez-Forster, Casirahi-Cassina-Frangella, Carlos Levinton, Kocourek SRL y Antonini-Schön-Zemborain, quienes trabajaron en conjunto buscando proyectar edificios de avanzada, con un lenguaje que empleó el ladrillo a la vista y las estructuras de hormigón armado expuestas y pintadas de verde.

Con el amplio número de escuelas construidas, de las cuales Cacciatore llegó a inaugurar 24 para 1982, luego fueron continuadas por las administraciones siguientes una vez recuperada la democracia, y se extendieron durante la década de 1980 hasta incluso la gestión de Carlos Grosso en la Municipalidad, este conjunto de escuelas pasó a formar parte distintiva de una época de la educación pública en Buenos Aires, ya que su estética característica y la escala del plan no volvieron a repetirse hasta la actualidad.

La búsqueda de experimentación y prueba por parte de los arquitectos proyectistas chocó contra las críticas de los usuarios de los edificios, tanto de alumnos de primaria y secundaria, como de docentes y empleados de mantenimiento, que resaltaron detalles negativos en el diseño de las escuelas: desde el reflejo de la luz del sol en los pizarrones y la dificultad para limpiar distintos sectores hasta la ubicación de los patios y el uso excesivo de vidrio para las fachadas.

