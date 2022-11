Roban computadoras de la Escuela Primaria N° 26 Adolfo Van Gelderen

Roban computadoras y tablets de una escuela primaria del barrio de Palermo. Al Ministro de Seguridad se le debería caer la cara por caradura y a Larreta por mala persona, en Cuanto al Comisario de la Comuna 14 debería renunciar por inepto. Tienen todo. Cámaras, móvil, nafta, solo le falta trabajar y dejar de andar mangueando plata en los semáforos y a los comerciantes. En cuanto al Jefe Comunal Martín Cantera de la 14, no se sabe no contesta, no puede solucionar problemas menores como un ruido molesto, o una vereda, menos un robo. Si la investigación recae en la Fiscalía tenga por seguro vecino del Barrio de Palermo que no van a hacer NADA, son lo menos.

La Justicia porteña investiga el robo de computadoras, tablets y otros elementos de enseñanza en la Escuela Primaria N° 26 Adolfo Van Gelderen, ubicada en el barrio porteño de Palermo, por lo que durante la jornada suspendieron las clases en el turno mañana, informaron hoy autoridades escolares y fuentes policiales.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando desconocidos ingresaron al establecimiento, en Salguero al 2455, sustrayendo del interior notebooks y elementos de enseñanza.

El director de la escuela, Marcelo Rodríguez, realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, luego de tomar conocimiento del robo por el aviso de la casera de la institución, indicaron las fuentes.

Asimismo, el director refirió que el ingreso se produjo sin dañar ninguna cerradura, puerta y ventana.

«La escuela estaba dada vuelta, no se podía limpiar y hubo que suspender las clases a la mañana», sostuvo Rodríguez esta mañana en declaraciones.

«Ahora vamos a ver en el transcurso de la mañana qué se hace», dijo y explicó que robaron «aparentemente tablets, computadoras; no hicimos un relevamiento».

Sobre este punto, agregó que «estaban las cosas preparadas para seguir llevándolas por el fondo del parque» y señaló que «hay armarios rotos, puertas violentadas, no quise ver mucho más».

La Fiscalía Criminal y Correccional 56 investiga el robo y dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 14.