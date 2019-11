Espinacas al gratén. Gratinadas.

Compartí :-) .







Todo lo que pueda decirse sobre las espinacas ya se ha dicho, no obstante, no siempre se destaca su sabor con el énfasis necesario.

Acentuar rigurosamente las propiedades de cualquier cosa es una forma de camuflar lo que se supone no tan bueno. Todos sabemos que tienen generosas dosis de hierro y clorofila, y que prácticamente no tiene hidratos de carbono. Sin embargo, no se enfatiza lo suficiente que son realmente sabrosas. Crudas o cocidas, en ensaladas o croquetas son riquísimas. Insuperables si están gratinadas, que aunque sea una parrilla y la vedette sea la carne, saben cómo acompañarla.









Espinacas al gratén

Cantidad de porciones: 2

Tiempo de preparación: 30 minutos

Nivel de complejidad: medio

Ingredientes:

Espinacas hervidas y escurridas, 200 gr

Salsa bechamel, 200 gr

Queso reggianito rallado, 200 gr

Para la salsa bechamel:

Leche, c/n

Manteca, 50 gr

Harina, 50 gr

Procedimiento:

Cocinar 5 minutos las hojas de espinaca en una olla con un poquito de agua, la idea es que el vapor que se genera en el fondo las cocine. Escurrir.

Para la salsa bechamel derretir la manteca, agregar la harina y revolver la mezcla durante un minuto a fuego bajo. Sin dejar de revolver agregar la leche por etapas lograr la consistencia deseada. Una vez fuera del fuego condimentar con sal y nuez moscada.

Gratén: Mezclar todos los ingredientes en un bowl, reservando un poco del queso rallado, condimentar.

Colocar la mezcla en recipientes preferentemente de poca altura para facilitar el gratinado y llevar al horno bien caliente hasta que dore.