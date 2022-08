Facturador Móvil de AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó este viernes una versión renovada de su “Facturador Móvil”, que ya se encuentra disponible en Google Play para teléfonos que utilicen el sistema operativo Android.

En el 2019 lo habían lanzado pero nunca funcionó, en la versión nueva del 2022 los usuarios ya se quejan que no funciona correctamente.

Ejemplo de mal funcionamiento: «1. No sincroniza las facturas hechas desde el facturador en la pc con las de la app. 2. No se les ocurrió que sería mejor ordenar los clientes agendados alfabéticamente? 3. No abre automáticamente la plantilla favorita, hay que ir a menu y abrirla cada vez. 4. Tiene límites de caracteres para el detalle. 5. Desde la pc cuando se hace para pago con tarjeta de crédito pide ingresar los números del plástico, cosa que queda almacenada en el cache y es INSEGURO!» ó «Es muy sencilla para facturar, salvo que está fuera de servicio más tiempo que el que funciona. Por lo tanto no te deja facturar. Por otro lado, expira la seción tan rápido que entre cliente y cliente hay que iniciar sección nuevamente, lo que hace muy tedioso ese trabajo. Y la mayoría de las veces da error de conexión con el servidor. Aunque sea debería permitir facturar off line y subir automáticamente las facturas cuando se vuelva a conectar.»

Se trata de la versión 1.3.8, que reemplaza a la anterior y que se puede descargar desde esta web, informó la entidad a través de un comunicado.

La versión anterior del facturador dejará de funcionar el domingo 28 de agosto, y los usuarios del “Facturador Móvil” deberán instalar la nueva versión para poder facturar desde el celular. La aplicación permite, entre otras ventajas, enviar la factura al receptor en forma automática por correo electrónico.

Si utilizás el Facturador Móvil, tenés que descargarte la nueva versión. ⚠️ La nueva aplicación reemplaza a la anterior que dejará de ser funcional y solo está disponible para celulares que utilicen el sistema operativo Android. 📲Descargala en https://t.co/iQJKOaCCTs pic.twitter.com/qFffpKOBrU — AFIPComunica (@AFIPcomunica) August 26, 2022

Por dudas y consultas, la AFIP habilitará el número 0810 999 2347 que nunca anda.

La AFIP dio cuenta que la aplicación «agiliza las operaciones generando un comprobante en solo cuatro clicks, ahorrando tiempo y dinero de impresión, además de otros costos derivados».

Además, permite a cada usuario generar su propio modelo de comprobante personalizado y registrar la factura al momento de la venta, con un método más sustentable que evita el uso innecesario de papel.