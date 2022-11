La derecha se reorganiza. Festival Palau políticos en el Golden Center “Diseño aplicado a la resolución de problemas”

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cynthia Hotton, Sergio Berni, Omar de Marchi, y muchos políticos más, de diferentes partidos, coincidieron en el Golden Center, en un auditorio colmado de empresarios y personalidades donde se realizó anoche la cena del Festival Palau “Diseño aplicado a la resolución de problemas”, que tuvo como oradores principales al conferencista internacional Andrés Palau; al director creativo de Nike, Wilson Smith; y al ex vicepresidente de Marketing y Ventas de Apple, E. Floyd Kvamme.

Las diferentes mesas tuvieron un tinte político y empresarial, en ellas se lo pudo ver al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni; al diputado Diego Santilli; a la ex diputada nacional Cynthia Hotton, quien estuvo acompañada por su esposo, el empresario Julio Ducdoc; al ex ministro de Interior de la Nación, Gustavo Béliz; al director del Banco Provincia, Bruno Screnci; a Natalia Galénico; al socio gerente de Fidesne, Fernando Di Paquale; a la ex síndica del Banco de Córdoba, Gabriela Fabrega; al Ceo del Grupo Magtik, Federico Arenas; al vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Omar De Marchi; a la secretaria de Transformación Cultural del gobierno de la Ciudad, Paula Uhalde; entre otros.

“Wilson Smith, una de las mentes brillantes de Nike, transmitió un mensaje de esperanza y de empatía para desarrollar negocios sustentables”, destacó Hotton sobre la velada.

Esta es la previa de lo que será el próximo 18 y 19 de noviembre el Festival gratuito en los Bosques de Palermo, en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego; que contará con artistas como Patricia Sosa, Rodrigo Taparí, Manuel Wirtz, Gastón Pauls y Martín Russo, entre otros.