Guardias de Qatar comienzan a tener graves problemas con el periodismo y extranjeros

Guardias de seguridad amenazan a un reportero que cubre el Mundial con romperle su cámara en Qatar

Un reportero del canal danés TV 2 fue interrumpido por tres sujetos, que se identificaron como personal de seguridad, mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo desde Doha, que es una de las sedes que albergarán los partidos del Mundial de Qatar.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022