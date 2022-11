Cristina la única caudillo mujer de Argentina.

Desde del barrio de Palermo se van a La Plata un nutrido contingente a representar a muchos vecinos.

El regreso de Perón.

¿Que se festeja hoy?

Debieron pasar 18 años de proscripción al justicialismo para que el 17 de noviembre de 1972 se produzca el anhelado retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina: el rol de la dictadura de Lanusse y sus negociaciones con el General, un viaje en avión único y el recibimiento de los militantes. Un repaso por un momento histórico para nuestro país.

Hablando de los derechos de las mujeres. Cristina fue más allá de todo lo conocido hasta el siglo XX y nadie la pudo parar. Hasta la oposición con el grupo de asesinos le organizaron un intento de magnicidio y por inútiles no lo pudieron concretar. La señora Cristina es la única caudillo mujer de Argentina.

La dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le marca el pulso político a todas y todos. La Oposición sin ella no es nada, no es ni bosta de paloma. En el peronismo sin ella no son nada. La señora una verdadera «Star Rock» llena estadios y mantiene con rienda firme el 35% del electorado más duro del peronismo.

El peronismo marcó a fuego la política de Argentina, al punto de trascender a los partidos y convertirse en una identidad cultural, pero a 70 años de su nacimiento solo permanece la «mística» y el uso que los dirigentes hacen de la figura del líder Juan Domingo Perón.

«Este jueves se cumplen 50 años del regreso de Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio. Nos vemos en La Plata #LaFuerzaDeLaEsperanza», posteó la Vicepresidenta en sus redes. Será su segunda aparición pública desde el intento de magnicidio.

Mientras el presidente Alberto Fernández se encuentra en Indonesia en donde participa de la Cumbre del G20, este jueves vuelve a aparecer públicamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria será la única oradora y protagonista principal en el acto que se lleva a cabo en el Estadio único de La Plata para celebrar el Día del Militante Peronista.

La vicepresidenta se presentará ante dirigentes y diversas agrupaciones sindicales y políticas afines, y se espera que de un mensaje sobre el estado de cosas en la Argentina en plena ebullición de la interna que divide al Frente de Todos.

El acto en la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires está convocado para que comience a las 18 horas. Habrá desplegado un importante operativo de seguridad, cuando se cumplen dos meses y medio del intento de asesinato en su contra.

En cercanías del estadio habrá lugares con detectores de metales y dos anillos de seguridad que incluirán efectivos con perros y grupos de fuerzas especiales, trascendió. En el acto estarán su hijo y diputado Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, además de funcionarios, intendentes y referentes peronistas de la primera y tercera sección electoral que en las últimas horas participaron de una cena para ultimar los detalles del operativo de seguridad.

La aparición de la ex mandataria se da cuando desde el kirchnerismo se busca reavivar la eventual candidatura de Cristina Kirchner, por lo que seguramente este jueves se escucharán cánticos de la militancia en ese sentido, como ya sucedió en la ceremonia en la UOM.

El posible eje de su discurso

El discurso de Cristina Fernández de Kirchner seguramente hará un análisis de situación, que se espera que no esté exento de marcar puntos de diferencia con posturas de Alberto Fernández y algún pedido que incomode a la Casa Rosada.

Vale recordar que este miércoles la también titular del Senado firmó con su par de Diputados, Cecilia Moreau, una suba salarial por suma fija de 30 mil pesos, mecanismo que es resistido por el jefe de Estado y sectores cercanos como la cúpula de la CGT, que prefieren mantener las paritarias sin ese elemento que «le quita la dinámica» a las negociaciones colectivas, según dicen.

Cómo será el operativo

Los organizadores del acto por el Día de la Militancia pidieron a la gente que concurra con tiempo para garantizar un ingreso ágil al estadio, por el acceso ubicado en el cruce de la avenida 32 y 26.

«La seguridad es primordial para cuidar a Cristina» Fernández de Kirchner, remarcaron y, por esa razón, se dispuso la realización de «controles durante el desarrollo» del encuentro, «similares a los de un recital masivo», con dos anillos de seguridad y dispositivos tecnológicos para detectar metales.

Con todo, el ingreso para el público general será libre y no se utilizará un sistema de pulseras o entradas.

El encuentro fue organizado para recordar el medio siglo del retorno de Perón a la Argentina tras 17 años de exilio después del golpe de Estado ocurrido en septiembre de 1955.

La convocatoria en las redes

La convocatoria al acto de este jueves fue compartida en redes sociales tanto por la agrupación La Cámpora, como por Unidad Ciudadana, distintos funcionarios y legisladores como Hugo Yasky, Mariano Recalde, el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés «Cuervo» Larroque y el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, tuiteó: «El regreso es la victoria histórica del peronismo. A 50 años del triunfo popular que posibilitó el retorno del General #JuanPeron tras 17 años de exilio forzoso, este 17 de noviembre todos con Cristina. Todos a La Plata».

Por caso, el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, afirmó: «Este jueves movilizamos al Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, para escuchar a Cristina. Celebramos los 50 años del regreso del General Perón a la Patria militando el proyecto nacional y popular».

En tanto, el intendente de Ensenada, Mario Secco, expresó que este jueves «todos y todas acompañamos a Cristina Fernández de Kirchner en el acto por el Día de la Militancia» y agregó: «Desde el kilómetro cero del kirchnerismo apoyando a nuestra conductora. Todos con Cristina».

Su par de Villa Gesell, Gustavo Barrera, expuso: «En el Día de la Militancia, todos a La Plata. Todos con Cristina».