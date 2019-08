Fiscales partidarios | Consejos útiles

Compartí :-) .







PUEDEN estar presentes cuando se acondicione el cuarto oscuro.

PUEDEN pedir que se examine el cuarto oscuro cuantas veces considere necesario, sin entorpecer el normal desarrollo de la mesa.

PUEDEN presenciar el escrutinio de mesa y recurrir los votos.

PUEDEN firmar y revisar que estén completos y correctos los datos del acta de escrutinio, telegrama y certificado de escrutinio.

NO PUEDEN ejercer o compartir las funciones de las autoridades de mesa.

NO PUEDEN orientar o asistir a los electores.

NO PUEDEN tomar decisiones en su mesa.

NO PUEDEN manipular los sobres con los votos.

LINK CAPACITACION PARA FISCALES

AUTORIDADES DE MESA

Si recibiste un telegrama de la Justicia Electoral que te designa como Presidente de Mesa o Vicepresidente, es importante que sepas cuales son tus funciones el día de la elección. Lee el manual en: https://t.co/rwZsK3GqrC#Elecciones2019 pic.twitter.com/BdTFZLn98B — #Elecciones (@InfoDINE) 31 de julio de 2019