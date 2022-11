Fundación Larivière “Los sueños de la mujer araña”. Exhibición de obras de su patrimonio

Fundación Larivière invita a la primera exhibición de obras de su patrimonio: “Los sueños de la mujer araña”

Hasta el 19 de marzo de 2023, en el Distrito de las Artes, La Boca.

En el catálogo de la muestra inaugural del espacio de la Fundación Larivière, «Los sueños de la mujer araña”, Alan Pauls señala que antes de inspirar muy libremente el nombre de la muestra, el libro de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, fue una novela clave de los años 70, y como tal, su sombra se proyecta y apadrina las poderosas fotos.

La muestra combina temáticas centrales de la colección como el ensueño cinematográfico, reflexiones sobre la feminidad, la nocturnidad y las disidencias sexuales, imágenes de la violencia política y formas de resistencia, que atravesaron Latinoamérica en el siglo XX

La reproducción de todas las imágenes expuestas se acompañan con datos del autor, año respectivo y detalles específicos muy precisos. Pero la amplitud de artistas y campos temáticos y estéticos es tal que requería un formato visual que organizará y facilitara su comprensión y lectura. Para ello, aparecen distribuidas en doce series las fotos de la muestra. Este criterio de selección permite abarcar una memoria visual sorprendente por su diversidad testimonial y técnica, por su intensidad y carga epocal, por la enorme presencia de fotógrafos conocidos, desconocidos e incluso carentes de datos biográficos que han explorado, documentado o denunciado aspectos e historia del “País de las Maravillas Sangrientas que es América Latina”, como bien dice Pauls en el prólogo.

Las obras que integran la exhibición provienen especialmente de la Argentina, junto con un patrimonio fotográfico importante de México, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y Brasil. Asimismo, Cuba, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Panamá tienen presencia en el conjunto general.

El curador es Alexis Fabry, experto de la fotografía latinoamericana y cofundador de Ediciones Toluca.

Fundación Larivière

Abierto a la comunidad. Pensado para difundir la obra de artistas emblemáticos y emergentes. Puerto referente para apasionados por la fotografía.

Hasta el próximo 19 de marzo de 2023.

Caboto 564, Distrito de las Artes, La Boca.

De jueves a domingo de 12 a 19 hs.

Sobre la Fundación Larivière

Fundación Larivière, situada el barrio de la Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestiona una colección fundamental de la fotografía latinoamericana del siglo XX y abre un espacio a la comuni

A partir de exposiciones, publicaciones, programas educativos, preserva, estudia y difunde la obra de los artistas que integran la Colección; con las puertas abiertas a toda la comunidad, local e internacional, y la firme vocación de convertirse en un punto de encuentro y de referencia para la fotografía latinoamericana.

En su sede, la Fundación alberga la Colección en un espacio construido específicamente para respetar las condiciones de conservación ideales, con temperatura y humedad del ambiente controladas.

Sobre Jean-Louis Larivière

Nacido en Buenos Aires y educado profundizaron desde joven sus vínculos con la Argentina. Con el correr de los años dio forma a un viejo anhelo: fundar su propia editorial. Y ello se concretó en 1992 con la creación de Ediciones Larivière junto con Dudu von Thielmann, una mecenas del arte latinoamericano, y la publicación de Estancias argentinas, su primer libro.

Ediciones Larivière comenzó así a ocupar un lugar especial en el mundo editorial argentino por el alto impacto temático y artístico de sus libros y la calidad visual que los distingue. El acervo está compuesto por fotografías vintage en su gran mayoría. Si bien se pueden encontrar piezas de fines del siglo XIX hasta la actualidad, tienen mayor presencia las décadas que van desde 1940 hasta 1990. Convencido Larivière de que la difusión cultural tiene una importancia decisiva en la educación y la concientización social de un país, no dudó en publicar a artistas consagrados pero también a nuevas generaciones de jóvenes y desconocidos talentos. Su propósito de difundir el maravilloso patrimonio natural y cultural latinoamericano lo llevó a especializarse en la fotografía creativa.

En consonancia con ello, cabe destacar la participación de la editorial en la adjudicación de premios destinados a proyectos de fotolibros para artistas latinoamericanos, o el establecido durante varios años, el “Premio Ediciones Larivière-Festival de la Luz” a los mejores trabajos presentados en ese Festival. Asimismo, contó en décadas pasadas con su propio espacio cultural, “La Bibliothèque”, y organizó dos exposiciones de gran repercusión: Cow Parade en Puerto Madero (2006) y La Tierra vista desde el Cielo en Plaza San Martín (2004), de Yann Arthus-Bertrand.

Sobre Alexis Fabry

Neuilly-sur-Seine, Francia, 1970. Es un reconocido experto en fotografía latinoamericana, editor de Toluca Ediciones y autor del libro Fotografía latinoamericana 1895-2008.

Asesor de la colección de Anna Gamazo de Abelló y curador de la colección Leticia y Stanislas Poniatowski, ha curado gran cantidad de exposiciones: Urbes mutantes (Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá, 2013, and The International Center of Photography, New York, 2014); América Latina 1960-2013 (Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2013); Latin Fire. Otras fotografías de un continente (CentroCentro, Madrid, 2015); Fernell Franco: “Cali Clair-Obscur” et Daido Moriyama: “Daido Tokyo” (Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2016); y Transiciones. Diez años que trastornaron Europa (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2016), entre otras.