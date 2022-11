Gabriel Katopodis: “El peronismo va a dar pelea»

Hoy en términos absolutos Gabriel Katopodis es el mayor empleador de toda la Argentina con casi medio millón de trabajadores formales, en 5400 obras en 2300 municipios.

Ayer en una conferencia de prensa exclusiva con medios cooperativos, vecinales y de cercanía siguió anunciando obras a lo largo de todo el país.

La locomotora Gabriel Katopodis

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dialogó sobre la coyuntura política. En ese marco, habló sobre el peronismo, la obra pública, la propuesta del Frente de Todos en el 2023 y, además, le pegó a la oposición, más precisamente al expresidente de Cambiemos: «Macri y sus amigos vuelven para hacer negocios. El peronismo no lo va a permitir y dará pelea. Sería muy malo que vuelva a gobernar la Argentina». Asimismo, resaltó algunos números de su gestión y lo que pide la gente.

El ministro de Obras Públicas de la Nación se refirió a la unidad del peronismo y el rol de cara a las elecciones de 2023. “El peronismo va a dar pelea y no va a permitir que vuelva el macrismo a poner todo patas para arriba”, afirmó.

Gabriel Katopodis habló sobre el decreto que dice que las organizaciones sociales pueden incorporarse, mediante cooperativas, a la obra pública: «Estamos de acuerdo con que la obra pública se piense en cada localidad. Que no definamos desde un escritorio en la ciudad de Buenos Aires. Que sean vecinos del lugar los que pongan en valor las necesidades de cada comunidad. No hace falta que sean organizaciones sociales, pueden ser cooperativas. Pasa que se estigmatiza todo».

Gabriel Katopodis dió algunas estadísticas de su cartera en estos tres años: «5400 obras, un mapa de inversión en el que cualquier ciudadano puede controlar qué obras se hace en esa localidad, quién ganó la licitación. Es un código de ética: ninguna denuncia en estos tres años. Nos permite que tengamos obras en los 2300 municipios, no importa de qué color político sea. Esa es la seriedad con la que trabajamos en el Ministerio. Tengo un gran equipo de trabajo».

Y añadió: «Lo importante es que hoy la obra pública está garantizando 450 mil puestos de trabajo, está en el récord de los últimos 50 años, y tenemos un presupuesto que nos permite duplicar el nivel de inversión en rutas, acueductos y demás. Este fue uno de los motores de la economía».

Gabriel Katopodis el ministro habló sobre las peleas internas por las estructuras del poder en el FdT: «Hay una mejor convivencia de lo que aparece en las noticias. Los intendentes cumplen con su rol, las organizaciones sociales con el suyo. En el peronismo, el debate no es el problema, nuestro enemigo es el derrotismo. Queremos devolverle un poco de tranquilidad a los argentinos. Y el peronismo está en condiciones de garantizar un futuro».

También contestó sobre las polémicas declaraciones de la ministra de Trabajo, «Kelly» Olmos, y el presidente, Alberto Fernández, el dirigente dijo: «En un país futbolero como este, que la Argentina gane la copa, es importante. Pero la agenda pasa por otro lado y las prioridades para el Gobierno son otras. La única tarea en la que estamos alineados todos en que alcance la plata».

Asimismo, el intendente en uso de licencia de San Martín le pegó duro a Juntos por el Cambio y, en específico, a Mauricio Macri: «En el Frente de Todos, cada vez que hubo que distribuir, hubo un gobierno peronista. La mayoría de los argentinos sabe que Macri y sus amigos vuelven para hacer negocios. Y eso el peronismo no lo va a permitir, dará pelea. Sería muy malo que vuelva a gobernar la Argentina. Fueron un fracaso, estuvieron hace muy poquito», añadió.

En cuanto a si cuando habla de peronismo, también incluye al kirchnerismo, Katopodis expresó: «Sí, el peronismo es más grande que el kirchnerismo y cualquier referencia sobre la figura de cualquier liderazgo que pueda haber. El peronismo es mucho más amplio y tenemos que seguir ampliándolo todos los días. Y el tremendo amor que tiene buena parte de nuestro pueblo por la figura de Cristina, lo que representaron entre 2003 y 2015 el gobierno de Néstor y, después, el de Cristina. Hoy tenemos el liderazgo de Alberto, la tarea de Sergio en Economía».

Y agregó: «Tenemos que construir una propuesta atractiva, que reconstruya la confianza de los que no la pasaron bien. Nosotros no vamos a dejar tirado nuestro contrato electoral. Cuando hubo un Estado presente y un proyecto de Nación, las cosas estaban bien».

Además, el referente de San Martín habló sobre el crecimiento liberal en los sectores más humildes de la sociedad con la irrupción de Javier Milei: «No me preocupa Milei, sino que, en los barrios, el peronismo no tenga toda la fuerza para representar. Milei es la expresión de ese mal humor social. Puede ser cualquier otro. Tenemos que conectar con esa representación política con los más vulnerables. En esos barrios hoy hay laburo, hay changas. Es muy difícil que haya gente que busca trabajo y no lo pueda encontrar. Hay un problema en los ingresos».

Por otra parte, el dirigente peronista contestó sobre una posible relección de Alberto en el 2023 y los nombres en las listas: «Es momento de ocuparnos de las tareas. En mi caso, de ocuparme de la obra pública. Las candidaturas son un tema para el año que viene. No son un problema para el Frente de Todos mientras no se desvíe lo principal, que es mejorarle la vida a la gente».

Además, Gabriel Katopodis le mandó un mensaje a la sociedad: «La Argentina de la confrontación permanente está agotada. La gente nos pide paz, tranquilidad. Que nos enfoquemos en los problemas que ellos tienen, que tengamos seriedad a la hora de resolverlos. Y no tienen que ver con medidas más heterodoxas o menos, sino con que resolvamos las principales demandas. Tenemos que encontrar niveles de acuerdo. Estoy seguro de que la inflación va a la baja».

«A los únicos que tenemos enfrente son a los que timbean con la vida de todos nosotros. Los que hace algunas semanas presionaron para que haya una corrida cambiaria. Cuatro vivos, cuatro empresarios, en un paso de manos, ganan lo que un laburante lo hace en cuatro o cinco años», agregó el ministro.

Por último, el ministro habló sobre si puede haber una contienda electoral entre Macri y CFK: «Puede ocurrir. Nosotros vamos a poner la energía hasta fines del año que viene es en conectar con los problemas de la gente y tener los mejores candidatos para representar a nuestra propuesta política». Y habló sobre las críticas de Máximo Kirchner: «El peronismo es así. Creo en la buena fe en los compañeros. Todos van a estar empujando el año que viene. Muchos pronosticaban que el FdT se rompía, y ahora está más fuerte. Enriquece nuestro frente, pero estamos unidos».

Quedaron preguntas sin responder.

¿Será candidato a presidente? o ¡saltará para competir por la Ciudad de Buenos Aires? o ¿enfrentará la batalla por la Provincia de Buenos Aires?, hoy está a cargo de dos Ministerios y es el funcionario que más aguantó en el Gobierno de Alberto.

Enigmas del peronismo.