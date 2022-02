Murió Gustavo Martínez la expareja de Ricardo Fort

Gustavo Martínez

Gustavo Martínez, ex pareja del empresario mediático fallecido Ricardo Fort y a cargo de la tutela de sus hijos Marta y Felipe, se suicidó esta madrugada tras arrojarse de un piso 21 de un edificio del barrio porteño de Belgrano. Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 4:15 en la calle Sucre al 1900 y trabaja en el lugar personal de la comisaría 13 A de la Policía de la Ciudad, aunque el episodio por ahora es caratulado como «averiguación de muerte dudosa».

La expareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Gustavo Martínez, murió este miércoles tras caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano, y si bien se cree que se trató de un suicidio, la justicia investiga las circunstancias del hecho, informaron fuentes policiales.

A la 4.15 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado a un edificio de la calle Sucre al 1900, en el barrio de Belgrano. Un guardia de la garita de seguridad del edificio había llamado al 911 para reportar que una persona había caído de un piso 21.

«Se acaba de tirar un propietario, desde el piso 21», dijo el empleado de seguridad, según consta en el audio de llamado al 911.

Al arribar al lugar, junto con personal del SAME, se confirmó el fallecimiento del hombre, identificado como Gustavo Martínez, expareja de Fort, que se había hecho cargo de la tenencia de sus hijos mellizos cuando el exempresario y mediático murió en 2013.

Fuentes policiales indicaron a Télam que uno de los hijos de Fort afirmó que Martínez hace días se encontraba deprimido en virtud que él y su hermana melliza cumplirán en unos días la mayoría de edad.

El adolescente también le dijo a los investigadores que Martínez mencionaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Según las fuentes, en el lugar no se observaban signos de violencia ni desorden, y se pudo ver que uno de los balcones que dan al frente con la calle Sucre y la habitación de Martínez tenía la red protectora cortada.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 59, a cargo de Laura Belloqui, que dispuso darle intervención a una brigada de la División Homicidios para esclarecer el hecho bajo la carátula de «averiguación causales de muerte», como es de rigor en este tipo de casos.

Al salir del edificio, el abogado de Martínez, César Carrozza, confirmó a la prensa la hipótesis del suicidio.

“Tomó la decisión de quitarse la vida y es todo lo que podemos decir por el momento. Los chicos están bien”, dijo el letrado.

Cuando le repreguntaron si estaba confirmado que fue un suicidio, contestó: “Sí, absolutamente”, y también afirmó que los dos hijos de Fort que Martínez tenía bajo su tutela, se encontraban en el departamento al momento del hecho.

Antes de partir rumbo a la comisaría, Carrozza también dijo que tenía que seguir trabajando “en contener a los chicos” y admitió que la mayoría de edad de los hijos de su expareja era “uno de los motivos” por los que Martínez estaba deprimido.

Horas después de este hecho, el adolescente se expresó en sus redes sociales: “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, expresó el joven en una story de Instagram.

Acto seguido, el joven publicó dos stories más, que luego borró. “Sí, brazos cerrados.. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, señaló. Y agregó: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años?”. Y cerró: “¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”.

Luego de eliminar estas últimas dos stories, publicó un video en el que aclaró por qué lo hizo. “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación…17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque…hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco”, aseguró. Y volvió a enfatizar: “No opinen, solo no opinen”.

