Los Rolling Stones editan una nueva canción «Living In A Ghost Town».

¡Es por eso que The Rolling Stones siempre será la mejor banda de rock! Justo cuando dijeron Rock and Roll está muerto. ¡Y el mundo está muerto! ¡Estos muchachos vinieron y dieron una buena patada a todos! Los Rolling Stones clásicos, «cuando los tiempos son realmente difíciles y todo va mal», deja que los Stones creen algo hermoso y mágico. Algo que elevará el espíritu humano y nos pondrá en marcha: ¡música increíble! Esto es mágico en lo que son y siempre han sido, «verdaderos bluesmen». Este es el verdadero espíritu de los Rolling Stones. Escucha, disfruta y sorpréndete 🙂

The Rolling Stones have just announced a brand new track ‘Living In A Ghost Town’, recorded in LA and London last year and finished in isolation! Listen now: https://t.co/nDZbw5dLLm

Watch the video premiere on the Stones official YouTube Channel at 7pm BST today! pic.twitter.com/qMGT5KHmty

— The Rolling Stones (@RollingStones) April 23, 2020