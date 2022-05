Lula: Volodimir Zelenski es «tan responsable como Vladimir Putin» de la guerra

Recordemos que Zelenski es un actor cómico que realizó una serie en Netflix «Servidor del pueblo», donde hace en la ficción y lo hace en la realidad, es como si estuviera guionado permanentemente por la industria del entretenimiento.

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva confirmó el (02.03.2022) durante una visita a México que volverá a competir por la presidencia de su país, en octubre próximo.

«Pensamos disputar las nuevas elecciones en Brasil», afirmó el exmandatario brasileño durante su participación en la segunda Asamblea de Legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés López Obrador, realizada en Ciudad de México.

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, es «tan responsable como (Vladimir) Putin» de la guerra, en una entrevista con la revista Time publicada este miércoles

El líder del Partido de los Trabajadores sostiene que hubo «pocas conversaciones» para resolver las discrepancias entre todas las partes.

TIME’s new cover: Brazil’s most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1

— TIME (@TIME) May 4, 2022