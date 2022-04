Malvinas, Carlos Foradori y Alan Duncan «Estaba tan borracho que no podía recordar detalles»

Carlos Foradori ¿traidor a la patria mínimo u operación Inglesa?.

El exministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido para las Américas, Alan Duncan, desató un escándalo al revelar en sus memorias que el exsecretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Carlos Foradori, firmó un acuerdo sobre las Islas Malvinas en estado de ebriedad en 2016.

«En medio de eso», se titula el libro autobiográfico que se publicó en 2021 y que este año se reeditó con el agregado de algunos capítulos a propósito del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, que se conmemoró el pasado 2 de abril. Algunas de las partes más controvertidas fueron difundidas por el sitio Desclassified UK.

«Por millones de razones, se requiere la cooperación de Argentina para que las conexiones pasen por tierra firme», agregó Duncan, ya que desde que Argentina perdió la guerra, desde su territorio no pueden salir vuelos hacia las islas. «A medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron. Aproximadamente a las 2 de la mañana, acordamos un acuerdo preliminar», señaló.

La sorpresa es que al día siguiente, el exfuncionario argentino no sabía qué es lo que se había negociado. «Mark Kent dice que Foradori acababa de llamar para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un verdadero británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin malversación. Así que creo que todavía estamos en el camino correcto», anotó Duncan.

Alan Duncan (exministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido) publicó sus memorias «In the Thick of It». Allí relata que el exviceministro de Macri, Carlos Foradori «estaba borracho» tras un acuerdo x petróleo cerrado de madrugada en la bodega de la embajada británica. pic.twitter.com/wSCfYzZt84 — Rosario Ayerdi (@rosarioa) April 26, 2022

En el libro, Duncan detalla la cita que mantuvo con Foradori en la Embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires el 12 de septiembre de 2016. Más bien dicho, en una bodega de vinos ubicada en un subsuelo de la residencia oficial que en ese momento ocupaba el embajador británico Mark Kent.

«Debajo de la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos reunimos allí con Carlos Foradori, el vicecanciller», relata el exfuncionario en apuntes en los que considera que estar rodeados de vinos era «un buen telón de fondo diplomático» para llevar a cabo algunas negociaciones sobre la obtención de vuelos adicionales a Malvinas.

Las declaraciones del exvicecanciller del Reino Unido, Alan Duncan, se desprenden de la publicación de un explosivo libro con sus memorias, donde revela que durante la rúbrica del acuerdo, Carlos Foradori «estaba tan borracho» que al día siguiente «no podía recordar los detalles» del documento.

El político conservador inglés y exvicecanciller del Reino Unido Alan Duncan publicó un explosivo libro con sus memorias, donde sostiene que el primer vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, «estaba tan borracho» cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente «no podía recordar los detalles» del documento.

En particular los fragmentos del libro que mencionan a Malvinas fueron publicados este martes por el portal británico «Declassified UK», bajo le título «El ministro argentino ‘estaba borracho’ cuando acordó el polémico acuerdo sobre Malvinas con el Reino Unido».

Con el título original de «In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister», el libro de Duncan -ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth del Reino Unido entre 2016 y 2019- describe crudamente el otro lado de la política británica y detalla escándalos que involucran a sus pares.

Según explica en el libro, publicado semanas atrás, el británico viajó a Argentina en septiembre de 2016 con el fin de «asegurar concesiones comerciales y acceso aéreo para las Falklands».

Sostiene entonces que el día 12 de septiembre se encontró con el «excelente nuevo embajador Mark Kent», designado por el Reino Unido en la Argentina, quien posee «una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot».

«El escenario es bastante agradable para una reunión y nos reunimos allí con Carlos Foradori, el vicecanciller», sostiene Duncan en el libro.

«A medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron. Aproximadamente a las 2 de la mañana, acordamos un acuerdo preliminar», asegura.

El 13 de septiembre, Duncan anotó: «Mark Kent dice que Foradori acababa de llamar para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un verdadero británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin malversación. Así que creo que todavía estamos en el camino correcto» escribió Duncan.

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2019, el Gobierno del presidente Alberto Fernández llevó a cabo una serie de acciones para «dejar sin efecto todas las cuestiones prácticas y los acuerdos posteriores que se derivaron del comunicado conjunto emitido en septiembre de 2016», según detalló la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que conduce Guillermo Carmona.

En el documento firmado por Foradori, «se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos», y las partes «acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países», entre otros puntos.

El Gobierno argentino implementó entonces una serie de medidas para «dejar sin efecto las iniciativas» derivadas de ese entendimiento, aunque, «en relación con los vuelos, a pesar de los numerosos intentos por parte del Gobierno argentino de presentar iniciativas conducentes hacia una mayor conectividad entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, el Gobierno británico esgrimió distintas excusas para no avanzar en la negociación y parece haber optado por impedir todo avance real y concreto en el sentido de permitir un vuelo directo desde el territorio continental argentino a las Islas Malvinas», indicó la Secretaría en un comunicado.

«En tal sentido, el Gobierno argentino ha iniciado el procedimiento para notificar al Gobierno del Reino Unido que ha decidido discontinuar el servicio aéreo regular entre la Argentina (Islas Malvinas) y Brasil hasta tanto el Reino Unido se avenga a considerar el establecimiento de un vuelo regular directo entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas en aviones de línea de bandera», añadió.

Con respecto a hidrocarburos, el Gobierno argentino «aplicó los procedimientos previstos en las leyes 26.659 y 26.915 que establecen sanciones administrativas y penales para las empresas que realicen actividades de exploración o de extracción de hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos, sin autorización del Gobierno argentino», consignó el organismo.

En el ámbito del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, en tanto, «se discontinuaron las reuniones que se habían restablecido en 2018 y 2019 y se suspendió el intercambio de información científica sobre recursos pesqueros, teniendo en cuenta que la renovación de licencias unilaterales de pesca por parte del Reino Unido en aguas disputadas constituía un obstáculo para continuar con la cooperación bilateral en materia de conservación de recursos pesqueros».

Duncan, que dejó la política luego de varias décadas, agregó que en el Foro de Inversiones de Argentina tuvo «un breve encuentro con el presidente (Mauricio) Macri, quien dio su bendición» al acuerdo.

«Amplié la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se podía firmar ni borracho», señaló la abogada Valeria Carreras. En el pacto en cuestión la Argentina se comprometía a «remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico» de las islas.

La abogada Valeria Carreras amplió la denuncia por «traición a la patria» contra el expresidente Mauricio Macri por el acuerdo por el cual Argentina se comprometía a «remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico» de las islas Malvinas, luego de las revelaciones sobre el entendimiento conocidas este martes a partir del testimonio del excanciller británico a cargo de las negociaciones.

«Amplié la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se podía firmar ni borracho», señaló la abogada en declaraciones a Radio 10, en las que se refirió a las memorias del exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, quien dijo que el entonces vicecanciller Carlos Foradori «estaba borracho» cuando se firmó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas sobre las empresas británicas que operan en las aguas que circundan a las Malvinas.

Según reveló el sitió Declassified, en ese acuerdo, alcanzado en septiembre de 2016, se otorgaban por parte de la Argentina concesiones para frecuencias de vuelos que llegarían a las islas desde distintos puntos del continente haciendo escala en Argentina.

Según Duncan, el trato se cerró en una bodega que tiene la Embajada británica en Buenos Aires, en cuyas paredes reposaban varias botellas de vino merlot, y que en ese escenario se llevó a cabo una reunión con Foradori, en representación del Gobierno que encabezaba Macri.

«A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general», indicó el excanciller británico.

Al día siguiente, el 13 de septiembre, Duncan indicó que Mark Kent (entonces embajador del Reino Unido «le contó que Foradori lo había llamado por teléfono para decir que «estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles» de ese acuerdo que había rubricado.

«Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados», remarcó Duncan.

Y agregó: «En la reunión del Foro de Inversiones de Argentina (celebrada por esos día en Buenos Aires) tuve un breve encuentro con el presidente Macri, quien dio su bendición a nuestros esfuerzos».

Para Carreras, ese hecho le da más gravedad a la firma de un acuerdo que era perjudicial para el reclamo de soberanía que Argentina sostiene sobre la Malvinas, y recordó que la firma de ese entendimiento «fue ordenada» por Macri.

«Macri le dio a Theresa May (entonces primera ministra británica) todo lo que le había pedido. Era una locura dar frecuencias de vuelos a Malvinas, donde no sólo no podían trabajar argentinos, sino que se daban esos permisos para que quienes estaban usurpando el territorio fueran y vinieran, en momentos además en que se estaba armando una base militar», añadió Carreras.

La letrada, que representa además la querella mayoritaria que siguen los familiares de los marinos del ARA San Juan en una causa por espionaje ilegal, presentó en 2019 una denuncia por «traición a la patria» contra Macri y varios funcionarios de su gobierno, que quedó a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, quien imputó al expresidente.

En base a estas revelaciones, la abogada decidió presentar una ampliación, en una causa que en la actualidad es tramitada por la fiscalía de Ramiro González.

En tanto el martes, el canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por Duncan para determinar «posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 en la firma del acuerdo «durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Macri»`.

El canciller Santiago Cafiero dispuso este martes iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el exministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, y que involucran a quien se desempeñó como vicecanciller argentino durante el Gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori.

La medida fue ordenada con el objeto de determinar «posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 en la firma del acuerdo Foradori-Duncan» durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Mauricio Macri, indicó la Cancillería en un comunicado.

Duncan publicó un explosivo libro con sus memorias, en el que sostiene que el primer vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, «estaba tan borracho» cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente «no podía recordar los detalles» del documento.

En sus memorias, Duncan relata que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con el nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, para sellar lo que luego sería conocido como el Pacto Foradori-Duncan.

«Bajo la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot -escribió Duncan-. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores».