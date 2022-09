Este jueves fue allanada una comunidad terapéutica a raíz de una causa por asociación ilícita, estafa, explotación laboral y reducción a la servidumbre. El presentador televisivo Marcelo ‘Teto’ Medina formaba parte de ‘La Razón de Vivir’. Conocé qué rol ocupaba cada uno de los detenidos en la investigación.

La investigación de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA y la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de Buenos Aires especificó los roles que cada uno de los detenidos cumplía en la estructura, la cual operaba en quintas ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En lo que respecta a Marcelo ‘Teto’ Medina, fuentes del caso informaron que el exBendita ejecutaba la función de marketing. Se prevé que «ayudaba a acceder a organizaciones privadas, favoreciendo así las actividades llevadas a cabo en los distintos centros terapéuticos, movimientos que a su vez le producían un gran beneficio económico».

El exconductor está acusado de captar adolescentes y adultos. Sin embargo, no es unos de los cabecillas de la presunta banda, en la cual están involucrados policías.

Agentes federales de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y la Adolescencia, capturaron a un hombre y a una mujer en la ciudad de Buenos Aires, acusados por múltiples delitos.

Los mismos estaban vinculados a un centro terapéutico llamado “La Razón de Vivir”, orientado a personas con adicciones a las drogas, ubicado en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. Además ayudaban a acceder a organizaciones privadas favoreciendo así las actividades llevadas a cabo en los distintos centros terapéuticos, movimientos que a su vez producían un gran beneficio económico.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia recibida en la Fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui, a cargo del Dr. Daniel Ichazo. Allí se manifestó que en dicha comunidad terapéutica, se estarían sometiendo a los adictos a distintos trabajos forzosos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral mientras continúan con la rehabilitación, determinándose al menos 200 posibles víctimas (mayores y menores de edad).

Por esta razón, la Fiscalía dispuso la intervención de la aludida División debido a que gran cantidad de las víctimas son menores de edad como también el secuestro de diversos dispositivos electrónicos vinculados a la investigación.

Durante las amplias pesquisas realizadas por los efectivos federales, se estableció la existencia de otros centros terapéuticos provinciales involucrados, donde uno de los detenidos realizaba acciones activas remuneradas de publicidad en sus cuentas de redes sociales y facilitaba contactos a los componentes de la organización que conformaban la red de las comunidades terapéuticas, a fin de incrementar los beneficios que se ofrecían a los jóvenes que asistían para su rehabilitación.

Con el total de los elementos obtenidos, el Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela a cargo del Dr. Adrián Villagra, ordenó dos allanamientos uno sobre la calle Cabello al 3100 y el otro sobre la calle Unanué al 6700, ambos en la ciudad de Buenos Aires.

Durante el operativo fueron detenidos un hombre de 59 años y un mujer de 54, psicóloga. Además se secuestraron siete teléfonos celulares, un pendrive, una cámara de video digital y una notebook.

Los aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.

Familiares pudieron ingresar a la comunidad terapéutica La Razón de Vivir

Familiares de los pacientes en la comunidad terapéutica La Razón de Vivir pudieron ingresar esta tarde al predio ubicado en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde fueron detenidas 17 personas por presunta asociación ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral.

“Los familiares están adentro tomando mate con los chicos”, contó a Télam Catriel, uno de los chicos que ingresó al lugar con otros compañeros rehabilitados “para hacernos cargo de la situación” y señaló que «vamos a comer todos juntos, mañana será otro día».

Según explicó Catriel, que obra como vocero de los pacientes ante la prensa, “no está permitido visitas después de las 24”, por lo que los familiares permanecerán en el lugar, si así lo desean, hasta ese horario.

Las familias se dividieron en dos grupos que informaban sobre la situación que se vivía en las dos entradas con las que cuenta el predio, una en la calle General Belgrano y la principal en la calle 30, desde donde se podían observar móviles policiales y una ambulancia del Same.

Estela, quien se acercó a La Razón de Vivir porque allí se encuentra su nieto desde hace un mes, señaló a Télam que “once chicos se fueron por ‘voluntad propia’” por el portón de Belgrano.

Gabriel, uno de los pacientes que se retiró de la comunidad terapéutica dijo a Télam: “Estamos destrozados porque esta es nuestra casa y ahora voy a tener que ir mi casa. Éramos 70 chicos viviendo en familia, muy numerosa y nos estábamos apoyando unos a otros”.

“Dicen que está inhabilitado el lugar y que no está apto; estuve acá cuatro meses y nunca tuve un problema. Me voy y trataré de pelear por este lugar que me devolvió un montón de cosas”, subrayó.

En tanto, Marcos explicó a esta agencia que su hermano, de 27 años, «es el encargado de cuidar a los chicos desde hace casi un año, les da apoyo psicológico, realizó varios cursos de acompañante terapéutico”.

Relató que hubo un allanamiento en su domicilio para buscar a su hermano, quien “está imputado” y apuntó por la denuncia a “un cura que no estaba de acuerdo con los tratamientos” que aplicaban en la comunidad terapéutica.

Uno de los pacientes se acercó al alambrado para hablar con las familias y comunicarle que los “chicos están tranquilos y bien” y que además fue autorizado a llevarle a los otros pacientes cigarrillos.

Vanesa, hermana de un paciente, contó que su hermano se encuentra internado hace ocho meses y aseguró que fue por “voluntad propia”, mientras que ella pertenece a la comunidad desde hace tres años.

En declaraciones con TN, Vanesa aseguró que en el centro no había explotación laboral: “Ellos hacían bancos de madera, que son los bancos que usamos cuando hacemos las visitas. Acá no tenemos lujos, no somos como otras comunidades”.

En tanto, Vanesa aseguró que son tres los centros conectados a “La razón de vivir”, Casa Madre 1 (Berazategui), la 2 (Florencio Varela) y la 3 en Córdoba, y no siete “como se había dicho al principio. Si hicieron otros allanamientos aparte, no nos corresponden a nosotros.

En tanto, Natalia dijo que su hermano de 24 años está internado, que estuvo en “tratamiento desde los 16” y tuvo “una recaída hace tres meses”, que no le comentó maltratos y que los pacientes pagan “25.000 pesos por mes”.

“Tienen talleres, dos veces por semana gimnasia y los fines de semana tienen libre para que puedan mirar televisión, metegol, pool. Se levantan a las 8 de la mañana, tienen horarios para lavar ropa y para comer”, contó.

Que dice ley

La Ley 26.657, conocida como Ley de salud mental, es una legislación argentina que asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental.

Fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada el 2 de diciembre de 2010. El eje de la ley es que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y que las internaciones deben ser breves y notificadas al juez.

Fue impulsada por el Ministerio de Salud, el Inadi, la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría General de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es considerado por el CELS un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos.

¿Qué dice la ley de salud mental sobre las internaciones?

— La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

¿Cuándo se debe internar a una persona en una institución de salud mental?

La internación contra la voluntad de la persona sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto e cercano para él o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona.

¿Que prohibe la Ley de Salud Mental?

Un pilar fundamental de la ley es que parte de la presunción de capacidad de todos los sujetos. De este modo, prohíbe en el campo de la salud mental los diagnósticos basados exclusivamente en status político o la pertenencia a un grupo cultural, religioso o racial.