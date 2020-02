Moda Bafweek: Otoño-Invierno 2020.

Compartí :-) .







BAFWEEK

Otoño-Invierno 2020

26, 27 y 28 de Febrero

Av. Presidente Figueroa Alcorta 2099

(Esquina con Av. Pueyrredón)

TRANSPORTE

Subte Línea H

Estación Julieta Lanteri (Facultad de Derecho)

Líneas de colectivo

17 / 21 / 24 / 33 / 41 / 59 / 60 / 67 / 93 / 95 / 102 / 118 / 130

http://www.bafweek.com.ar/#section-location

Av. Figueroa Alcorta 2099 Centro de Convenciones Buenos Aires

Kosiuko presentó Elixir Of Life, una colección que fusiona piezas con acento femenino y elementos de la cultura Rock. Prendas que traducen siluetas slim, combinadas con morfologías oversize, colores estridentes y acentos metálicos.

Esta temporada viene con fuerza la animal manía y KSK re editó prints y fusionó colores que traducen la esencia salvaje. También se pudo ver electrizantes íconos de cuero y denim, que sugieren rebel outfits. Estampados vibrantes, lurex y encajes con un atractivo moderno y sofisticado. El statement rockstar, siempre presente. Looks vanguardistas, brillos estridentes y siluetas sugerentes. La revolución del poder femenino.

iskay, Una marca de diseño emergente que inspira a valorar las costumbres y vivencias andinas. Sus directoras creativas, Susana y Tania, crean prendas urbanas inspiradas en momentos y situaciones que reflejen dicha cultura de manera innovadora.

La colección está inspirada en la chola paceña, que anteriormente fue vista cómo una mujer al servicio de los otros. Ahora, encontró la manera de insertarse en la sociedad moderna sin olvidar su origen. Son una expresión de dignidad en la población indígena. Mujeres atrevidas sin prejuicios ni estereotipos de género capaces de hacer lo que se propongan.

Entre la tradición y la modernidad ellas son una parte integral de la sociedad andina.

PANINARO ’19 es el nombre de la colección invierno de PABLO BERNARD, en referencia directa a la canción del dúo ingles PET SHO BOYS, PANINARO (1986), y PANINARO ’95 (1995).

Pablo Bernard, nos presenta un carrousel de looks que evocan los excesos de los tardíos ‘80s, la hiper sexualizacion decadente de los ‘90s, y la modernidad barata de los ‘00s.

Si los Paninaro Italianos de principios de los 80s admiraban el way of life de la era Reaganiana, el fast food, la superficialidad consumista y los modales afectados, los chicos de BERNARD, no distinguen entre día o noche, entre la belleza de la sutileza o el horror del exceso.

Vestidos de satén cortados al bies, buzos con capuchas agujereadas para los auriculares inalámbricos, faldas victorianas, estampas fotográficas de bandas y canciones de los ‘90s (IS THAT YOU MO-DEDAN, B52S, 1992 / PELIGROSOS GORRIONES). Y la vuelta de los súper miriñaques tanto para hombres como para mujeres, en un tour de force estilístico que busca ubicar dentro de las imposturas de los jóvenes actuales las incomodidades del pasado.

Garcia Bello, tiene como eje la consolidación y búsqueda de la identidad nacional, utilizando materia prima de producción local. La inspira todo lo cotidiano, su trabajo es autobiográfico. Retoma historias que hablan de su lugar de origen, Tierra del Fuego.

Su colección DoraDuba, la realizó en conjunto con su abuela Dora, con quien genero una moldería con base UP-CYCLING. Está inspirada en su infancia y la relación que construyo con su abuela a partir de las encomiendas que esta le enviaba desde La Plata a Tierra del Fuego. DoraDuba son todas esas sensaciones que se alojaron dentro de una caja llena de obsequios hechos a mano, prendas que ella misma confeccionaba con ropa o textiles en desuso.

El dúo creativo llegó a BAFWEEK para resignificar el estilo chunky shoes con su lanzamiento icónico del año: AZTREK.

Esta fusión busca inspirar a sus fans celebrando la herencia de un clásico de los 90’ con una propuesta de experiencias para la edición F/W 19.

Una propuesta de moda que ensambla el estilo minimalista y sofisticado de Roma con la potencia de un look urbano y trendy de la mano de Reebok. Un mix and match de estilos que van desde looks vanguardistas, pasando por clásicos urbanos a estilismos llenos de R&B y lo mejor de la cultura rapera.

Paula Selby Avellaneda, directora creativa de la marca, presentó Big Bang, inspirada en “la creación del universo bajo una mirada muy positiva de sentir que el mundo esta a tu favor y que solo cosas buenas pueden pasar”.

El invierno retoma los orígenes de la marca y revisa sus propios archivos de moldería y morfología. En pasarela pudimos ver pret-a-porter de noche, sus clásicos nudos y un nuevo concepto de vestido de fiesta con calce regulable. También, desfilaron capas en distintos materiales, vestidos de tul al bies, estampado escocés , transparencias y toques de neón para ponerle actitud y color al invierno.

COMPLOT PLANTEO SU COLECCIÓN BAJO TRES TENDENCIAS.

NICE AND SLEAZY, con influencias del 2000, calces holgados, múltiples capas y una gran carga visual con colores intensos y batik.

ROCK: Íconos del rock como referentes traducidos en estampas auténticas, cueros, texturas brillantes, gastados y rayas irregulares.

ANIMAL INSTINCT: mezcló lo urbano y lo animal con estampas y siluetas atrayentes que se vieron en prendas no convencionales como puffers y sweaters.

Los accesorios como las riñoneras y los phonecases se siguen imponiendo en diferentes tamaños, colores y texturas como cuero, reptil, sintético y lurex. También se vieron chalinas y gorros de lana.

La novedad en calzados son las zapatillas y borcegos inspirados en el calzado diseñado para trabajar. Siguen presentes en esta colección las botas de reptil y las tejanas

De Crisci indaga en la complejidad de las formas geométricas de cada prenda. Su pensamiento está ligado a la comodidad del usuario, caracterizado por buscar constantemente la individualidad. Oriundo de la ciudad de La Plata, transporta las diagonales y la arquitectura a sus prendas brindando infinitas posibilidades de uso.

Su colección, denominada “Futurro, sólo locales (FSL)”, habla acerca de la

reivindicación del lugar de origen y nos acerca a la realidad actual de la marca.

Apoyado de las influencias de la ropa deportiva, narra un universo vestimentario contemporáneo a partir de la utilización de tipologías y detalles constructivos específicos del mundo del deporte, fusionado con las actuales tendencias del mundo del rap y el reaggetón.

PROYECTO CORPA

Es un proyecto creado por Martina Mira y Pamela De la Iglesia. En pasarela se vieron estructuras tipológicas que fusionan la naturaleza de la indumentaria con la dimensión objetual aludiendo a vitrinas y pedestales. Una estética sin género de notoria austeridad que recupera sistemas de plegado y el pasaje de la bidimensión a la tridimensión.

PROYECTO GERMEN

La diseñadora es Carolina Insua presentó una colección inspirada en

la idea rectora de la relación entre el fútbol y la religiosidad. En las

prendas se vieron estructuras en situación de descalce y de fusión

generando híbridos tipológicos. La propuesta presentó la ambigüedad

de rubro al relacionar el lenguaje del sport y la sastrería. Los

materiales utilizados integran sensibilidades distintas en las cuales

dialoga lo artificial y resplandeciente con lo deportivo y textiles de

sastrería intervenidos.

PROYECTO TAHDAH

Lucero Mastrangelo se inspiró en la provocación de género, la infancia

y el rock. La colección recupera la infancia como estado iniciático que

es atravesado por el rock nacional. Una identidad visual que

reincorpora el estereotipo del colegial en un proceso de

deconstrucción.

PROYECTO N+ PI

Nadia García, Tatiana Kosaruk y Micaela Sabbatini mostraron una

colección que recupera las ruinas jesuíticas y sus habitantes generando una revisión de la unidad. Prendas estampadas otorgan rostros a nuevas identidades.

Después de 20 años de carrera en la moda, y de 9 años al frente de MIS INTIMOS AMIGOS como director creativo, Sebastian Raimondi presentó RAIMONDI, basándose en la investigación de nuevas técnicas, acciones artísticas y procesos productivos innovadores. Una mezcla de materiales de alta calidad con otros no convencionales.

Sus prendas de uso diario, realizadas con técnicas de alta costura, muestran una identidad que no sigue lineamientos preestablecidos. Una edición limitada y sin género, fiel a su visión de futuro.