Moda masculina: estampas que se usan y cómo elegirlas.

Para esta temporada, los estampados son variados y abarcan: inscripciones, frases, flores, motivos tropicales, cuadros, líneas rectas verticales y horizontales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegirlos?

El estampado llama la atención así que debés colocarlo en las partes del cuerpo que prefieras destacar

Si guarda relación con tu contextura, se verá más armónico. Los hombres con estatura inferior a 1,70 mts, se verán bien con estampados pequeños, los estampados medianos van para hombres entre 1,71 y 1,80 mts y los más grandes son ideales para hombres que superen 1,81 mts.

Si no tenemos en cuenta esta característica, se pierde equilibrio en la imagen que se proyecta. Un estampado muy grande en un hombre que no es alto, hará que el estampado le quite protagonismo y que se vea más pequeño comparativamente.

El estilo también importa. Un hombre acostumbrado a ser el centro de las miradas estará muy cómodo combinando estampados o incorporando colores más llamativos, mientras que un hombre clásico probablemente no incorpore diseños selváticos o tropicales.

No está mal sino todo lo contrario ya que la imagen narra nuestra identidad, quiénes somos y cuáles son nuestros gustos. Si no estamos cómodos con determinada estampa, será mejor evitarla porque aunque no lo digamos con palabras, nuestro cuerpo demostrará que no nos sentimos a gusto. Una buena alternativa para quienes no son de usar estampados es el degradé. Otra opción es incorporar los diseños en partes de la prenda, como bolsillos, así como en accesorios, como zapatillas y panchas.

La superposición de estampados es otra posibilidad. El criterio a seguir es que ambas estampas estén unidas por elementos en común, que pueden ser el tipo de diseño y el color.

Si usamos colores similares en distintas prendas, con distinto motivo, lograremos aportar coherencia al outfit y lo mismo ocurre si los colores difieren pero se trata de motivos similares.

Lic. Laura Malpeli de Jordaan

Asesora de imagen certificada por CMB

Directora de Styletto

www.styletto.com.ar