Rodríguez Larreta hizo todo mal. Policía de Horacio Rodríguez Larreta mató a un deportista de 17 años. En estas cosas terminan esos discursos gorilas y de derecha. La Policía de la Ciudad ya lo dijimos en muchas oportunidades, no están preparados para asistir en materia de seguridad a los Porteños.

El Macrismo hizo todo mal desde hace 5 años.

Lo que sucedió después y el desenlace fatal es materia de investigación por el juez Alejandro Cilleruelo. Los policías implicados dicen que los jóvenes no acataron la voz de alto y empuñaron un arma. Los adolescentes que sobrevivieron a la balacera dicen que se asustaron porque pensaban que los querían asaltar. La mamá de Lucas denunció un caso de gatillo fácil.

Aquí los resultados de darle armas a inútiles.

Murió el adolescente de Barracas Central baleado por un Policía de la Ciudad

Lucas González, el adolescente de 17 años que fue baleado en la cabeza en un presunto caso de «gatillo fácil» cometido por policías de la Ciudad que lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas, murió tras agonizar en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, y los familiares denunciaron que los efectivos «tiraron a matarlo» y que le «plantaron» un arma de fuego para simular un enfrentamiento.

Por otra parte, tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del hecho en el que fue herido el adolescente, un futbolista de las inferiores del club Barracas Central, fueron apartados de las tareas operativas en la fuerza y se les iniciaron un sumario administrativo, informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

El fallecimiento del adolescente fue confirmado cerca de las 17.45 de este jueves y provocó escenas de profundo dolor entre los familiares, amigos y conocidos que en ese momento se concentraban frente al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, para exigir Justicia por el hecho.

Emanuel, un tío del futbolista, pidió «justicia» por el crimen de su sobrino y que todos los policías involucrados «vayan presos».

«Lucas era mi sobrino del corazón, acaba de fallecer, lo único que le pedimos a todos es que respeten la intimidad de la familia porque está destrozada. Le queremos agradecer a todos los que están y lo único que ahora vamos a pedir es justicia por Lucas que va a seguir en los corazones», dijo a la prensa Emanuel, uno de los tíos del futbolista en la puerta del centro asistencial, al confirmar la noticia de la muerte del adolescente.

Rodríguez Larreta: «Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley»

El jefe de Gobierno porteño se refirió a la muerte del joven futbolista y estudiante, quien fue baleado por policías de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que será «inflexible con los policías que actúen fuera de la ley», al referirse al crimen de Lucas González, el joven futbolista y estudiante que murió tras ser baleado por policías de la Ciudad de Buenos Aires.

«La muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me siento profundamente dolido. Les hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familia y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley», dijo el jefe comunal en su cuenta de Twitter.

También resaltó: «Hemos separado inmediatamente de su cargo a los tres involucrados en el hecho, e iniciamos un sumario para determinar las responsabilidades».

La madre de Lucas: «No voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo»

Cintia González habló desde la puerta del hospital El Cruce, del partido bonaerense de Florencio Varela, y aseguró: : “Ustedes (los policías implicados) me destrozaron la vida».

“Pero bueno, la Policía me lo mató, yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. ¿Yo ahora como sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerzas para nada, yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo”, relató conmovida la mujer.

Luego, agregó: “Ustedes (los policías implicados) me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado con dos balazos en la cabeza, así que lo único que quiero es Justicia y que mi hijo descanse en paz».

Juez de menores: “los únicos y verdaderos imputados” resultaron ser los policías»

El juez de menores que intervino en las primeras instancias de la investigación del homicidio del Lucas González por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad consideró hoy que “los únicos y verdaderos imputados” resultaron ser los policías, al desvincular «definitivamente» del caso a los tres adolescentes que acompañaban a la víctima, informaron hoy fuentes judiciales.

En la resolución, el titular del Juzgado Nacional de Menores 4, Alejandro Rodolfo Cilleruelo, le prohibió la salida del país a los tres policías implicados en la causa y se declaró incompetente, luego de haber sobreseído a los adolescentes que viajaban en el auto al determinar no solo que no cometieron delito alguno, sino que fueron “víctimas” de los oficiales.

“La policía en una democracia no puede actuar bajo ningún concepto de modo subrepticio y sin debida identificación, menos cuando están ordenando la detención de un vehículo del cual como se comprobó no partió agresión de ninguna naturaleza”, sostuvo Cilleruelo.

«Los únicos y verdaderos imputados en autos resultaban los policías», concluyó el juez en la resolución, en la que dejó asentado que los adolescentes sobreseídos “como todo parece indicar, fueron víctimas de la policía”.

Cilleruelo no solo dictó el sobreseimiento de los tres acompañantes de González que por unas horas estuvieron detenidos en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) (ex Instituto Inchausti) del barrio de Congreso, sino que puso el foco de la investigación en el irregular procedimiento policial.

Tras analizar un único video de una cámara de la Ciudad que estaba averiada y captó solo en forma parcial la secuencia en la que el auto sin identificación de los policías interceptó al de las víctimas, el juez sostuvo que parecía más “un asalto” que una orden para que se detengan para ser identificados.

“No surge que el accionar del personal policial haya sido una actuación clara para que las personas a quien iba dirigida la orden de detención pudieran circunscribirse y actuar conforme ella”, explicó el magistrado.

Si bien no ordenó sus detenciones, en la misma resolución, el juez dispuso la prohibición de la salida del país para el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, los tres policías de la brigada de la Comisaría Vecinal 4D implicados en el caso.

Fuentes judiciales explicaron que, ahora, el expediente recaerá en el juez y el fiscal del fuero penal de mayores que estaban de turno el día del hecho en la zona de Barracas.

Ese juzgado es el Criminal y Correccional 7, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso, y la fiscalía, la número 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, quienes sí podrían ordenar en las próximas horas las detenciones de los tres efectivos porteños.

El juez de Menores también ordenó la autopsia de González, que se realizó este viernes en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense, en la calle Junín al 700.

Desde la noche del jueves se aguardaba que el juez Cilleruelo adopte alguna determinación en el expediente.

Incluso, en su carácter de ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, le envió un escrito a Cilleruelo, en el que le informaba la situación del pase a disponibilidad de los policías y le indicaba que “resulta imprescindible proceder a la adopción de medidas urgentes respecto de la situación procesal” de los oficiales Isassi, López y Nievas.

La Policía Federal Argentina, fuerza que interviene desde el inicio en las actuaciones de este expediente, aguardaba alguna determinación del juzgado actuante en relación a los policías y en el caso ya intervienen los detectives de la División Homicidios de la fuerza federal.