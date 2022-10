Más de 5 mil personas presenciaron Pulso IT

Concluyó de manera exitosa el evento organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) que reunió a los principales referentes de la industria de la tecnología en la Argentina. Al igual que el día 1, en la segunda jornada se realizaron a sala llena, diferentes presentaciones entre las que se destacaron las de Maximiliano Montenegro y de Luciana Rubinska junto a Sebastián Wainraich, entre otros. La sexta edición del encuentro contó con más de 50 speakers, más de 50 marcas fabricantes de tecnología y más de 5000 visitantes que se acercaron a presenciar la nueva edición durante las dos jornadas. Además, se entregaron los IT Partner Awards. Se destaca también la confirmación de la séptima edición de Pulso IT para 2023.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2022. Pulso IT, el evento que reúne a los principales exponentes del mercado tecnológico del país, anunció que concluyó la segunda jornada de la sexta edición del encuentro anual organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA), el pasado 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC).

“La alegría es total, estamos hablando de un gran suceso en nuestra industria en un contexto complejo, pero con muestras claras de un espíritu que los empresarios estamos poniendo todo para cumplir con nuestros objetivos anuales y fortalecer cada vez más nuestro mercado de IT. Con mucha felicidad podemos anunciar que estaremos realizando la séptima edición de Pulso IT 2023”, aseguró Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA, Y agregó: “Nos volvimos a encontrar y fue un éxito, más de 50 speakers, más de 50 marcas fabricantes de tecnología y más de 5.000 personas durante los dos días que se acercaron a presenciar la nueva edición. Tanto la convocatoria, como el nivel de las marcas, las empresas, los asistentes, permiten que hagamos un balance espectacular de las dos jornadas de la sexta edición consecutiva de este encuentro anual organizado por la CADMIPyA, que se consolida y expande como el principal punto de reunión del mercado tecnológico del país”.

“Durante estas dos increíbles jornadas, Pulso IT volvió a confirmar que es la principal muestra de tecnología del país. Quiero agradecer una vez más a las cámaras del sector que nos acompañan, como la CAME, CAMOCA, CASEL, CADIEEL, CGERA y CAISIT. A las autoridades del Distrito Tecnológico, del Gobierno de la Ciudad y de la Subsecretaría Pyme del Gobierno Nacional. Los mayoristas de la Cámara, a través de unos 10 mil resellers llegamos a todo el país con logísticas óptimas para recibir productos, capacitación y financiamiento de alguno de los socios, lo que hace que la tecnología sea accesible. La tecnología es la base fundamental de todas las ramas de actividades del país. Es muy importante subrayar lo que genera la industria del conocimiento en la Argentina, y eso se basa en dos ejes clave, el talento humano y la tecnología”, afirmó Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y gerente general de Microglobal, y agregó: “Quiero agradecer en especial a las más de 800 personas que trabajaron en estos dos días, es un orgullo para nosotros poder organizar este evento clave del país. Consideramos que es un pequeño grano de arena que nuestra cámara aporta a la modernización de Argentina”.

“Nos enorgullece ser hoy el evento que convoca miles de asistentes para que profundicen sus conocimientos de la actualidad y el futuro del mercado tecnológico gracias a una propuesta única que permite el contacto directo con grandes marcas y expertos del sector. Pulso IT es el evento clave para conocer hacia dónde van la industria y el mercado, tanto a nivel local como global. Concentramos aquí la presencia de marcas líderes, mayoristas y resellers, además de los últimos productos y tecnologías”, sostuvo dijo Sergio Airoldi, vicepresidente de CADMIPyA y CEO de Air Computers.

Cómo se desarrolló la segunda jornada de Pulso IT

En la Sala B se realizaron los Panel de Ciberseguridad con la participación de Dell, Cisco, HP, WD, Lenovo y Fortinet. Y el Panel de Infraestructura a cargo de Vertiv, APC, Lenovo ISG, HPE y Cisco.

En la Sala C se realizaron distintas ponencias:

Jorge Otero, Director de Venta para CALA – GrandStream, Gisela Giordano y Cecilia Santa Maria de HP: Haciendo la diferencia con Impacto Sustentable.

Koko Meyer, LATAM Country Manager – Context: Tendencias del Mercado

Gustavo Hilsenra, Latam Enterprise Sales Manager – Vertiv: Infraestructura y Tendencias

Y concluyó Jessica Gonzalez y Julia Cantando de Schneider Electric: Sustentabilidad para Canales

En la Sala A se realizó una divertida charla, denominada Out of Context Pulso IT: Fútbol, Humor y Selección. Estuvo a cargo de Luciana Rubinska y Sebastian Wainraich, quienes se presentaron de una manera muy relajada y distendida hablando de tecnología y fútbol. Los dos conductores mostraron todo su talento para cautivar la sala completa y se ganaron risas y aplausos de todos los presentes.

En La Voz de los Líderes III se llevaron a cabo las exposiciones de Gustavo Hilsenra, Latam Enterprise Sales Manager de Vertiv, Cecilia Cuff, CMO lead Microsoft, y Dario Pariente, Regional Sales Director MCLA Dell Technologies

También se entregaron los Premios IT PARTNER AWARD 2022

Los ganadores fueron:

Software y Servicios Cloud: Nubiral.

Infraestructura y Energía: Quick Informática S.A.

Ciberseguridad: Braycom.

Impresión y Digitalización de Documentos: Argenprint.

Video colaboración y soluciones para Teletrabajo: Exing

Gaming: Mexx SRL.

Hardware: Damarfu S.A.

Ecommerce: Symonds S.A.

A las 17.30hs se realizó La voz de los Líderes IV. Las exposiciones estuvieron a cargo de Sebastián Rial, Regional Director, South Region de EPSON America, Mariano Dolhar, Managing Director – Argentina, Uruguay y Paraguay – HP y Carlos Ramos, ISG Managing Director South of Latam – Lenovo ISG.

El cierre de esta segunda jornada quedó en manos de Maxi Montenegro con “Proyecciones, certezas e interrogantes del escenario 2022 y 2023”. El periodista se refirió a la difícil situación actual relacionada con la inflación, la falta de dólares y la escasez de reservas, pero expresó que tiene una mirada optimista para el país teniendo en cuenta que el mundo demanda alimentos y energía, agroindustria, energía y minería. En ese sentido, advirtió que para que estos sectores alcancen el éxito esperado se requiere de estabilidad de reglas de juego y en algunos casos inversiones.

Con un análisis más a corto plazo, también compartió su mirada optimista respecto de la oportunidad de Argentina de salir de esta crisis, lo cual se alcanzaría –sostuvo– con equilibrio fiscal y monetario, baja inflación, reservas en el BCRA y tipo de cambio único (sin cepo) y flexible. “Pero para lograrlo se requiere un acuerdo político amplio”, enfatizó.

Finalmente, señaló que el sector tecnológico es clave para todos los sectores de la economía en Argentina, así como lo fue en la pandemia. “La industria IT de la Argentina cuenta con una participación muy importante en el resto de las actividades de la economía, obviamente pasa por las mismas dificultades que está pasando el país, pero con una potencialidad enorme y lo ha demostrado a lo largo de estos últimos años en los que la tecnología ha sido fundamental”, analizó Montenegro.

Alejandro Boggio cerró el evento agradeciendo “a todos los que participaron, a la productora, a todos los periodistas, a los miembros de la Cámara, a los Sponsors, y especialmente a Mirta Campelo, secretaria de la CADMIPyA. Espero que nos veamos en la séptima edición”.

Para ver el Video resumen del Día 2 de Pulso IT: https://www.youtube.com/shorts/4Sp5u5nhYYw

Cómo se desarrolló la primera jornada de Pulso IT

En la Sala A: luego de la Apertura oficial CADMI PyA, se realizó La Voz de los Líderes I, donde se destacaron las presentaciones de Ernesto Blanco, General Manager de HP, Leandro Fernández, Head of Sale para la operación de Pantum en Argentina y de Adrián de Grazia, Country Manager Intel Argentina

En La voz de los Líderes II se llevaron a cabo las exposiciones de Akiyoshi Takata, Presidente de Brother International Corporation de Argentina, Leonardo Giordano, Country Leader Argentina, Paraguay & Uruguay de Cisco y Sebastián Bruno, Secure Power VP.

El cierre estuvo a cargo del economista Carlos Melconian quien se refirió a la necesidad de separar la política de la economía. “La economía pasa por momentos complejos y en el corto plazo parecería que no hay una solución de fondo, la política en estos momentos está jugando su partido y está a veces alejada de la necesidad de resolver los problemas de fondo. Estamos en una situación competitiva en relación al resto del mundo sobre todo en talento humano que se destaca sobre el resto, pero esta «estructura social» no deja que ese talento humano pueda encontrarle la vuelta a mejorar la economía. La democracia está sólida como institución, pero en deuda con la economía».

En la sala B se realizó el Panel de Fabricación nacional: con las marcas PCBOX / G-Fast / NSX / CX / HDC – y el Panel Gaming con: ADATA / WD / Logitech / Lenovo / Microsoft

En la Sala C se realizaron las siguientes ponencias.

Pablo de Simone de Micron (Crucial) – El futuro del negocio del almacenamiento y memorias

Daniel Veas – PNY – PNY se hace presente en Latam

Federico Miklikowski de PCBOX– Nueva movilidad sustentable

Juan Carlos Cabrera de Cambium Networks – Nuevas tecnologías WiFi 6 y WiFi 7 – Diseño de redes inalámbricas

Juan Pablo Romero Barengh, Product Sales Specialist – Collaboration – Cisco – Trabajo Híbrido

Ciberataques: Juan Carlos Malizi, Advisory System Engineer Dell, Esteban Manuel Santos,

Professional Services Presales Dell Technologies y Germán Loureiro, Technical Sales Specialist Intel

Para ver el video del Día 1: https://www.youtube.com/shorts/n89AdFgKhOY

Acerca de Pulso IT 2022

Pulso IT 2022 vuelve a la presencialidad 100% y es el lugar de encuentro para las tecnologías de la información, con espacios exclusivos de relacionamiento con alto potencial para activar ideas, que permitirán escalar negocios a las empresas.

Con la experiencia de sus cinco ediciones anteriores, la CADMIPyA confirmó para los días 28 y 29 de septiembre la nueva edición denominada Experiencia Pulso IT 2022. Será la sexta edición de la exposición de tecnología más importante de Argentina y se realizará en una versión presencial durante 2 días con la expectativa de superar los más de 10 mil participantes que dijeron presente en la edición anterior.

Tendrá como novedades Pulso IT Talks, conferencias innovadoras con personalidades de relevancia para debatir sobre el mercado actual.

Las marcas y fabricantes más importantes del mercado IT estarán presentes para generar oportunidades de negocios, realizar networking y conocer a nuevos socios. Los líderes de la industria estarán reunidos para evaluar el escenario actual, colaborar y concretar nuevos acuerdos.

Experiencia Pulso IT 2022 es organizada por la Cámara Argentina de distribuidores mayoristas de informática, productores y afines. Su realización contribuye al desarrollo del sector, generando encuentros que promuevan alianzas y proyecciones, con renovado impulso de cara a las tendencias para el 2023.

Este evento empresarial de alto nivel abarca todas las industrias de la cadena de valor, celebrando reuniones de negocios y conectando a socios potenciales.

Más información en: https://live.pulsoit.com.ar

Acerca de CADMIPyA

CADMIPyA es la Cámara de Distribuidores mayoristas de Informática, Productores y Afines, que nuclea a los más importantes Distribuidores Mayoristas de Informática del país. Actualmente, cuenta con 27 socios plenarios y con una ocupación directa de más de 3.000 personas, todas altamente especializadas.

Los socios Distribuidores Mayoristas de Informática cumplen con diversas funciones que contribuyen a mantener la cadena de abastecimiento de los distintos productos del sector en todo el país.

Los socios que conforman CAMIPyA son: ADISTEC, AIR COMPUTERS, ANIXTER ARG., CEVEN, CORCISA, DACAS, DISTECNA.COM , ELIT,FREE, GRUPO NÚCLEO, H.D.C.INTERNATIONAL, INFOANDINA, INTERMACO, INVID COMPUTERS, LICENCIAS ON LINE, MASNET,MICROCOM, MICROGLOBAL, MULTI RADIO, NET POINT, NEW TREE, NEXSYS ARG, PCARTS, SECURITY ONE, SOLUTION BOX, STENFAR y STYLUS.