Reserva ecológica de Costanera Norte

En la ciudad más importante del país y una de las más protagonistas en Latinoamérica, la biodiversidad es altísima. Y esto se explica gracias a que aquí confluyen una variedad de ambientes naturales (que se denominan ecorregiones) construyendo en conjunto un escenario muy especial.

Intendente Güiraldes 2160, Buenos Aires, C1704 CABA

Hermoso lugar para caminar y admirar el río. Muy bien cuidado. Ideal para sacar fotos. Hermosa la Reserva. Cuando era estudiante estaba siendo remodelada y lamentablemente no pude disfrutarla, ahora como graduada voy habitualmente a disfrutar de fauna, flora y funga.

A pesar de no verla, la CABA resguarda -pero escondida- una inmensa cantidad de vida, además de los 3 millones de porteños que la habitamos. Es hogar para la Universidad de Buenos Aires, entre tantas otras instituciones de gran valor para nuestro país.

En la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, cuidamos un hotspot (vocablo en ingles para ‘punto caliente’) de diversidad biológica. Si. El campus universitario gracias a contar con una Reserva Ecológica de 20 manzanas de superficie alberga muchas especies distintas de seres y formas de vida que, en su conjunto, conforman una muy buena muestra representativa de la naturaleza típica de nuestra región.

La «Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte (RECUCN)» fue creada el 13 de diciembre de 2012 por la Ley Nro 4467 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 8 de mayo de 2018 se firmó el convenio entre el Gobierno de la Ciudad y la UBA, y esto permitirá su implementación final.

Detrás de los pabellones 2 y 3 de Ciudad Universitaria se asoma una tupida vegetación en la que predominan una selva marginal y un humedal. Un arroyo se transformó en una especie de división natural entre la naturaleza y la comunidad educativa. En 2006 empezaron las obras para avanzar en el parque de entre 15 y 20 hectáreas de extensión, pero un año y medio después los trabajos se discontinuaron. En 2012 se aprobó la ley 4467, que creó la Reserva Ecológica Costanera Norte: incluyó un área zonificada como reserva, la más frondosa, y otra zonificada como Urbanización Parque lindera al Río de la Plata.

Listado de aves del Parque

La reserva ecológica de Costanera Norte, un espacio cogestionado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el gobierno porteño, abrió al público después de 10 años de su creación por ley como una nueva alternativa de espacio verde en la ciudad de Buenos Aires para realizar jornadas de caminatas, avistajes y actividades recreativas y de ocio a orillas del Río de La Plata.

Se trata de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria- Costanera Norte (Recucn), creada por ley en 2012 luego de tres décadas en las que la sociedad civil bregó por su defensa, especialmente profesionales y estudiantes de la UBA.

ya lista la infraestructura necesaria para recibir visitantes, la Costanera Norte se suma al tejido de reservas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, entre las que se encuentran la Reserva Ecológica Costanera Sur (de 350 hectáreas) y la de Lago Lugano (de 36 hectáreas).

En un predio de 23 hectáreas con vista franca al río, esta área natural dispone de senderos que se pueden recorrer caminando y en bicicleta, donde se puede avistar una muestra significativa de la biodiversidad propia de la región y realizar actividades de ocio y recreativas durante el día.

Se puede visitar de martes a domingos de 9 a 18 horas, con entrada libre y gratuita y su ingreso es por detrás del Pabellón 3 de Ciudad Universitaria, en el barrio porteño de Belgrano.

Acerca de esta reserva, que es la primera gestionada por el gobierno porteño y la UBA, el rector de esta institución, Alberto Barbieri, aseguró que representa «un espacio muy valioso para la comunidad de la universidad».

En ese marco, adelantó que, de acuerdo con lo pactado con el gobierno local, se tomarán «las medidas necesarias para el mantenimiento del equilibrio ambiental, la protección de la flora y fauna, y la preservación del patrimonio natural, paisajístico y cultural de las distintas áreas».

Por su parte, la secretaria de Ambiente porteña, Inés Gorbea, manifestó su «orgullo» por el trabajo mancomunado junto a la UBA en la gestión de este espacio verde que, junto a las demás reservas de la ciudad, constituyen «un biocorredor fundamental para la biodiversidad» del territorio.

«Celebramos que los vecinos puedan visitar esta reserva ecológica que constituye un espacio valioso para garantizar la biodiversidad en el ámbito de la Ciudad», añadió.

Durante una recorrida por el predio, Germán Ausina, gerente operativo de las reservas ecológicas y áreas de conservación, destacó la importancia de «fomentar el cuidado de estos grandes pulmones con los que cuenta la sociedad, espacios que ayudan a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad».

En ese sentido, resaltó que contar con una reserva en la zona permite no sólo el contacto directo con la naturaleza sino también la contención de crecidas del río y aporta a la mitigación de la contaminación sonora y visual propia de la ciudad.

«A fines de 2018 se convocó a la sociedad civil, a ONGs, a la Facultad de Ciencias Exactas y parques nacionales, y entre todos desarrollamos un plan de manejo donde se proyecta el trabajo que se va a hacer por los próximos 10 años, que es nuestro marco rector para el desarrollo y conservación de esta área», explicó Ausina.

Con un paisaje teñido de los colores otoñales, la reserva presenta más de 600 especies de animales fueron registradas en el predio, entre las que se encuentran aves, peces, reptiles, anfibios y mamíferos, como el coipo.

Hongos, helechos, dicotiledóneas y monocotiledóneas son algunas de las plantas que nutren la zona, junto a la orquídea del talar, la anacahuita, el molle, el algarrobo blanco, la cortina del cielo y la uña de gato, entre otras.

Aún sin estar oficialmente inaugurada, los días de fin de semana alrededor de 500 personas visitan la reserva, donde se pueden apreciar vistas al horizonte libre, enmarcado por las localidades de Quilmes y Vicente López a cada lado.

Atraídos por la tranquilidad y el silencio casi ininterrumpido, una gran cantidad de estudiantes de las facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Ciencias Exactas y Naturales visitan a diario la reserva para comer, estudiar o descansar entre clases.

Asimismo, por su cercanía con las casas de estudio, esta área es utilizada por docentes con objetivos educativos y de investigación, lo que la convierte un «espacio ideal» para la realización de trabajos prácticos, seminarios y proyectos de investigación.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este domingo, las autoridades hicieron hincapié en difundir la reserva Costanera Norte e invitar a «conocer este espacio de uso y disfrute de todos los ciudadanos no sólo de la Capital Federal sino a todas las personas del país».

Gracias al trabajo realizado en el Informe Diagnóstico sabemos que, como mínimo, en la Reserva de Ciudad Unversitaria, viven 800 especies de seres vivos diferentes. Esto significa que contamos con mucho más que 800 individuos ¡mucho más! De hecho, sería muy dificil contabilizar la totalidad de seres vivos presentes, dado que muchos se mueven.

Hablando de movimiento

Solo los animales se mueve. ¿o no? Mmm, podemos discutir un poco esa afirmación. Veamos: la Reserva se encuentra a orillas del estuario del río de la Plata. Un gran curso de agua que transporta líquido, gas y sólidos. ¿Qué sólidos? No solo contaminación, sino materia orgánica como troncos y hojas, pero también semillas y frutos. Por él, cirulan nutrientes, gases como el óxigeno disuelto en el agua, residuos (basura) y muchas otras cosas. También en el río vienen hongos, algas, microorganismos de todo tipo. Esporas o incluso hasta parte de seres vivos. Huevos, larvas y capullos. Muchas formas de vida, en diferentes estadíos de su ciclo se mueven. Y no todo es agua. También contamos con el aire: los vientos, y en especial la Sudestada, son el vehículo para miles de semillas de los pastos que componente la pampa ondulada, por ejemplo.

Pero si pensamos en animales

En la Reserva viven anfibios, reptiles, mamíferos, aves y peces. Ellos, son en conjunto, los animales vertebrados.

También contamos con «bichos», muchos bichos. Los insectos, el grupo más abundante en la Tierra, tiene sus delegados en la RECUCN: avispas, escarabajos, mariposas, abejas, grillos, langostas, libélulas, chinches, moscas, hormigas, mosquitos, entre otras. Más de 50 familias.

Arañas. Mala fama, pero nosotros las vamos a reinvidicar. Las queremos mucho en la Reserva y por eso ¡tenemos más de 100 especies diferentes! ¿Te sorprende el número?

Y todo termina ahí. ¿Seguros? Nos faltan aliados indispensables para el funcionamiento del ambiente. Moluscos. Como por ejemplo… ¡caracoles! un gran alimento parte de la dieta de muchas aves como el Caraú.

Plantas: La estructura del ecosistema

Lo que más se ve. ¿Adivinás cuantas especies hay? ¿Sabes como se hace para averiguar esto? Una pista: hay más de cien, pero no más de mil.

Algas y hongos. ¿Son plantas? En realidad, algunas de sus partes son parecidas a las plantas, pero otras no se asemejan en nada. Quizás, la confusión tenga que ver con nuestra imaginación. Creemos que ninguno de los tres «tipos de vida» se mueven. Entonces, las asociamos a lo mismo.

Las hay de muchos tamaños diferentes: pueden ser visibles y formar «hojas», pero también microscópicas y solo pueden verse usando instrumentos especiales en el laboratorio. Algunas aparecen cuando hace calor y otras solo cuando falta oxígeno en el ambiente. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Te diste cuenta?

En la escuela los estudiamos como «descomponedores». Pero ese título les saca valor a su belleza en sí misma. Además de su ‘rol en el ecosistema’ y en la red trófica ambiental, ellos, tienen todo tipo de formas y hábitos. Pueden crecer sobre la tierra, dentro de otro ser vivo, sobre un tronco o directamente en un fruto. Si los vemos en hojas de plantas, nos llaman la atención, porque estas lucen raras.

Reserva Frente a los pabellones II y III de la Ciudad Universitaria

Frente a los pabellones II y III de la Ciudad Universitaria, en las décadas de 1960 y 1970 se fueron ganando terrenos al Río de la Plata mediante relleno con escombros con el objeto de aumentar las instalaciones de su campus. La última dictadura militar (1976-1983) paralizó el proyecto, por lo que el área quedó en abandono, esa porción de tierras fue progresivamente ocupada por una densa vegetación silvestre, que creció de manera similar a lo ocurrido en la reserva ecológica Costanera Sur, gracias a la hidrodinámica del río. En este proceso se combinaron especies como ceibos, sauces criollos, y alisos de río —es decir, vegetación característica del delta del Paraná—, con talas y espinillos —árboles pertenecientes al subdistrito fitogeográfico del tala del distrito fitogeográfico del algarrobo, perteneciente a la provincia fitogeográfica del espinal—.

En la década de 1990 se sumaron al relleno los escombros de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Los terrenos rellenados encierran un golfo artificial conformado por una lengua de aguas del Río de la Plata, conocida por los alumnos de Ciudad Universitaria como el pantano, donde habita la fauna más interesante del predio, especialmente numerosas especies de aves, destacando los patos y las garzas, así como mamíferos, en especial coipos.

Desde la década de 1990, hubo proyectos para crear una nueva reserva en la ciudad, debido a su valor ecológico y natural, e incluso su utilidad para los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se sumaría a la de la reserva ecológica de Buenos Aires, también denominada «reserva ecológica Costanera Sur», que ya poseía la ciudad.

A comienzos de 2006 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició las obras del «Parque Natural», que significaron la destrucción de buena parte del hábitat silvestre para parquizar el área y transformarla en un lugar recreativo, conectado con el Parque de la Memoria y continuando con el Parque de los Niños, y así conformando un eje costero de parques públicos.

A fines de diciembre de 2011 se reactivó el proyecto de reserva ecológica, lográndose el 1 de diciembre de 2011 que la legislatura de la ciudad sancione la ley N° 4096 de creación de la reserva ecológica Costanera Norte, ley que fue promulgada de hecho el 18 de enero de 2012, y publicada el 16 de febrero de 2012.

