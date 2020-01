Sandro de América: Ese muchacho llamado Roberto Sánchez.

Compartí :-) .







El 4 de enero de 2010, después de pelear contra una enfermedad pulmonar, Roberto Sánchez -tal su verdadero nombre- moría en un sanatorio de Mendoza. Con más de 200 discos grabados y una decena de películas, Sandro fue el más popular de los cantantes argentinos en el continente.

El 4 de enero de 2010, a los 64 años, el artista no logró superar una infección que contrajo en una internación, tras haber sido sometido semanas antes a un doble trasplante de corazón y pulmón, en la provincia de Mendoza, última alternativa a los años de padecimiento por un ensema pulmonar. El niño Roberto Sánchez, a sus dos años. Con éxitos como “Rosa Rosa”, “Dame el fuego de tu amor”, “Tengo”, “Quiero llenarme de tí”, “Porque yo te amo”, “Penumbras”, “Trigal” y “Una muchacha y una guitarra”, entre tantas otras,

Roberto Sánchez, tal su nombre real, sobresalió como autor entre los artistas de su género y como intérprete, con su perfecta mezcla de sensualidad y sencillez, alimentada con su imagen de “muchacho de barrio”. En el plano musical, supo asociarse con letristas como Oscar Anderle y arregladores como Jorge López Ruiz y Oscar Cardozo Ocampo, entre otros, quienes le dieron un toque distintivo a sus baladas románticas.

Como intérprete, la historia de Sandro puede dividirse entre sus inicios rockeros, junto al grupo Los de Fuego, con frenéticos bailes y traducciones a un español castizo de los primeros clásicos mundiales del género, lo que le valió el apodo de “Elvis criollo”; y su consagración total como cantante romántico, con sus jadeantes fraseos y sus sugestivas miradas. Tal como marcaba la moda imperante de nales de los ’60 y de los ’70, en la que los artistas populares protagonizaban películas como forma de promocionar sus discos, participó en una decena de producciones, entre las que destacan “Gitano”, apodo que lo acompañó por el resto de su carrera, “Operación Rosa Rosa”, “Subí que te llevo”, “Muchacho”, “Quiero llenarme de ti” y “Embrujo de amor”, entre otras.

Con sus compañeros de sexto grado, en la escuela República del Brasil, en Valentín Alsina. Más allá de su popularidad y del cariño que le manifestaron a lo largo de su historia sus eles seguidoras, a las que se las conoce con el nombre de “Las nenas”, Sandro mantuvo en estricta reserva todos los acontecimientos de su vida privada. En tal sentido, un gran misterio rodeaba a su casona de Baneld, sitio de reunión obligada de sus fans cada 19 de agosto, día de su cumpleaños, cuyos muros resultaban infranqueables para la prensa.

Incluso, recién luego de su matrimonio legal en 2007, tuvo más exposición pública su única esposa Olga Garaventa, con la que mantuvo una relación de muchos años. Oriundo de Valentín Alsina, partido de Lanús, Sandro quedó impactado, como muchos adolescentes de la época, con Elvis Presley, a quien comenzó a imitar en la década del ’50, mientras cursaba estudios primarios. El primer paso para seguir a su ídolo fue iniciar sus estudios de guitarra. Con su manager, Oscar Anderle, en 1972, volviendo de México.

En los años siguientes, el artista formó diversos grupos hasta que a principios de los ’60 quedó al frente de Los de Fuego, con los que alcanzó la popularidad como un émulo local del «Rey del Rock and Roll», presentando una versión más sanguínea y sexual del rock de salón que cultivaban orquestas como las de Eddie Pequenino.

El gran éxito alcanzado a lo largo de esa década le sirvió, entre otras cosas, para respaldar al incipiente movimiento del rock argentino, al que ayudó a partir de su asociación con otros artistas para regentear La Cueva, el mítico reducto que albergó a las primeras guras del género, entre quienes se encontraban Javier Martínez, Billy Bond y Pappo. En 1970 llegó a la cima: el Madison Square Garden. Fue en esos años que Sandro eligió dejar de lado denitivamente la campera de cuero para calzarse el smoking y dedicarse a la canción romántica, una faceta en la que descolló como autor, además de proyectarlo a nivel internacional. Aunque los orígenes habían unido a Sandro con el rock argentino, los caminos de ambos parecían transitar por senderos paralelos hasta nales de los ’80, en donde hubo una especie de reconocimiento y revalidación de su inuencia para el género.

14 de abril de 2007, la boda con Olga Garaventa, en su casona de Baneld. Su participación en la versión libre que Charly García y Pedro Aznar hicieron del tema “Break it all”, de Los Shakers, en el disco “Tango 4” y su cruce con, por ejemplo, el grupo de rock pesado Ri en su programa televisivo “Querido Sandro”, de 1990, por Canal 13, entre otros hitos, le devolvieron su estirpe rockera ante el público más joven. La reivindicación derivó en la grabación de «Tributo a Sandro. Un disco de rock», una placa en la que bandas como Divididos, La Bersuit, Los Fabulosos Cadillacs y Los Caballeros de la Quema, entre otros, versionaron sus clásicos.

Los últimos años de Sandro estuvieron marcados por sus problemas de salud, los que de a poco lo fueron alejando de los escenarios. Padecía un Epoc (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), producto de décadas de fumador compulsivo. Y también por su decisión de recluirse tras los muros de su casa de Baneld, aunque nunca olvidó salir a la puerta a saludar a “las nenas” los días de su cumpleaños. El doble trasplante al que fue sometido resultó exitoso en un principio sin embargo una infección posterior complicó su estado general y, hacia nes de 2009, el desenlace comenzó a parecer inevitable. Apenas el último paso para convertirse en mito. Roberto Sánchez falleció el 4 de enero de 2010. Sandro nunca morirá.

Discografía y grabaciones

Artículo principal: Anexo:Discografía de Sandro

Presentando a Sandro (1964) editado en 1998. Contiene los simples editados previamente a su primer álbum

Sandro y Los de Fuego (1965)

Al calor de Sandro y Los de Fuego (1966)

El sorprendente mundo de Sandro (1966)

Alma y fuego (1966)

Beat Latino (1967)

Quiero llenarme de ti (1968)

Una muchacha y una guitarra (1968)

La magia de Sandro (1968)

Sandro de América (1969)

Sandro (1969)

Sandro (temas de su película Muchacho) (1970)

Sandro en New York (1970)

Sandro espectacular (1971)

Te espero… (1972)

Sandro después de diez años (1973)

Sandro… Siempre Sandro (1974)

Tú me enloqueces (1975)

Live in Puerto rico (1975)

Sandro (1976)

Sandro… Un ídolo (1977)

Sandro Brasil (1978)

Querer como Dios manda (1978)

Sandro (1979)

Sandro (1981)

Fue sin querer (1982)

Vengo a ocupar mi lugar (1984)

Sandro (1986)

Sandro del 88 (1988)

Volviendo a casa (1990)

Con gusto a mujer (1992)

Clásico (1994)

Historia viva (1996)

El seductor; participación especial en Lo que me costó el amor de Laura, Opereta de Alejandro Dolina (1998)

Para mamá (2001)

Para mamá – Edición especial (2002)

Mi vida, mi música (2003)

Amor gitano (2004)

Sandro en vivo, edición remasterizada de Historia viva por Warner Music Group (2005)

Secretamente palabras de amor (2006)

Sandro dúos (2018)

Filmografía

1965: Convención de vagabundos

1967: Tacuara y Chamorro, pichones de hombres

1969: Quiero llenarme de ti

1969: La vida continúa

1970: Gitano

1970: Muchacho

1971: Siempre te amaré

1971: Embrujo de amor

1972: Destino de un capricho

1973: El deseo de vivir

1974: Operación rosa rosa

1976: Tú me enloqueces

1980: Subí que te llevo

1993: Muchas gracias maestro (inédita)

: El Corazón y la Rosa (documental sobre Sandro de Serge Baldesperre)

Banda musical

¡Arriba juventud! dir. Leo Fleider (1971)

Televisión

Tele-Novela Venezolana: De Su Misma Sangre, aparece haciendo de Sandro como actor-cantante invitado (1982), su bda «Cuando yo te amo» era el tema motiv-levi de la misma.

Tele-Novele Puerto Borriqueña: Fue Sin Querer, aparece como protagonista principal y cantante (1982), su bda «Fue sin querer» era el tema motiv-levi de la misma.

Sandro de América (Serie biográfica).