Soledad Acuña: La peor gestión educativa de todos los tiempos en la Ciudad de Buenos Aires.

Acuña «Es una maleducada» así lo comentó un vecino de Palermo. «No saluda a nadie».



La peor gestión educativa en décadas. La Ministra neonazi no hace pie en ningún colegio. Solo visita colegios privados con seguridad privada. En el San Javier de Palermo por ejemplo «Acuña entró al colegio privado con un grupo de seguridad que no tiene ni Cristina, sólo habló con su amiga la dueña de la Sociedad Anónima y se fueron a tomar café Nucha de El Salvador y Dorrego, no saludó a nadie», Así comenta el portero que vive frente al Colegio y que está más enterado que TN y LN+. Entre otras cosas «Parece que su oficina es Clarín» dijo Pepe el portero frente al Colegio. Los matones de Soledad Acuña molestaron a algunos vecinos estacionando mal los autos. «Para mi la mina es una forra», dijo otro vecino que no podía sacar el auto del Garage.

El 90% de las escuelas privadas de CABA no realizaron nunca los ACAP.

Mientras la realidad muestra una cosa.

«La gestión de Acuña comienza a caer como castillos de naipes. Es todo mentira». Según pudo saber Palermonline Noticias, «el 100% de los privados no completaron los cursos de capacitación. Muchos pensaron que era optativo y les cayó la circular. Todos van a dibujar las horas por que se planifico mal desde un principio», según pudo saber Roberto Papá de Camila de un colegio privado.

Estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires tendrán este lunes una jornada de asambleas para decidir cómo continuarán con su plan de lucha en reclamo de más y mejores viandas, soluciones en cuanto a infraestructura y contra las pasantías laborales obligatorias y no rentadas, al tiempo que repudiaron los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, donde advirtió que quienes participan de las tomas perdieron su regularidad escolar.

«Todavía no nos dieron instancias de diálogo» por parte del Ministerio de Educación porteño, informó la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCE).

En este sentido, señalaron que, si bien «se fueron generando algunas reuniones aisladas de las supervisiones con cada colegio, no hay todavía ninguna reunión que nos haya bajado el Ministerio de Educación de CABA, alguien que haya puesto la cara por todo esto», expresó a Télam Camila Carrillo, secretaria general de la ReNaCE.

De los 11 colegios secundarios que el viernes por la tarde continuaban con tomas junto a otros 15 con actividades de protesta, desde la Red no pudieron precisar esta mañana cuántos colegios mantenían hoy esa modalidad porque «muchas tomas se levantaron para hacer asambleas y ver cómo seguir».

Entre los colegios que permanecen tomados se encuentran la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como «Lengüitas», y la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola.

«Esto no va a terminar hasta que no nos den una instancia de diálogo y se sienten con nosotres y con toda la comunidad educativa», destacó Carrillo.

También repudiaron los dichos de ayer de la ministra de Educación porteña en los que aseguró que quienes participan de las tomas perdieron su regularidad por lo que deberán «hacer medidas compensatorias» como «ir a las escuelas los sábados».

«Si en el segundo bimestre no recuperan la regularidad, no van a poder acreditar las materias, lo que en nuestra época se llamaba ‘quedarse libre'», dijo la ministra.

«La verdad es bastante insufrible la situación de que ella siga hablando y diciendo que nos vamos a quedar libres y no se pueda sentar a charlar, a pensar una educación con nosotros y nada más nos ponga palos en la rueda en el conflicto», señaló Florencia Aviles, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano.

Carrillo, que es estudiante de quinto año en colegio Mariano Moreno -cuya toma se levantó este lunes-, sostuvo además que la medida «está vulnerando nuestros derechos».

«Hay un montón de artículos de la Constitución y de la Convención de los Derechos del Niño que los pasan por alto», dijo y advirtió que el anuncio busca que «los pibes y las pibas nos tiremos para atrás con las medidas y que entendamos que ‘todo tiene consecuencias'».

«Vuelven a instalar un modelo de país que hacía mucho tiempo había quedado atrás de las consecuencias que tienen cuando los pibes y las pibas salen a la calle y reclaman por sus derechos», aseveró.

Además, criticaron que recibieron la noticia a través de los medios de comunicación.

«Otra vez nos enteramos vía medios, porque nunca bajar algo directo, hablarlo con nosotros, no. Ella va y lo anuncia en los medios. Hace dos semanas que venimos así. Hace dos semanas no: hace 15 años», sostuvo Aviles.

Este lunes por la mañana, organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo «junto a los y las estudiantes para visibilizar esta situación, que nos preocupa y remonta a los años más oscuros de nuestro país», afirmó informó Abuelas en un comunicado.

En tanto, a las 18 se espera una conferencia de prensa en la puerta de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, ubicada en la calle Crisólogo Larralde al 5085, donde se realizará un «anuncio sobre la continuidad de la toma», informaron desde el Centro de Estudiantes del establecimiento.