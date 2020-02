Tips para elegir anteojos.

Compartí :-) .







Los anteojos son accesorios de gran importancia en la imagen que proyectamos ya que están en nuestro rostro, una parte del cuerpo que siempre es observada y percibida por los demás.

Tenemos que tener algunas consideraciones para elegir los más adecuados:

Estilo propio

Es indispensable respetar el estilo personal a la hora de elegir este accesorio que narra a los demás cuáles son nuestros gustos. Si sos una mujer clásica, será mejor optar por armazones de este estilo y dejar de lado modelos muy novedosos o diferentes ya que lo más probable es que no te sientas cómoda usándolos, incluso si te favorecen por su forma o su color. Por su parte, la mujer llamativa preferirá los diseños de moda ya que busca impactar. La mujer romántica elegirá un armazón más delicado y femenino mientras que para la mujer natural o casual, el armazón será lo más sencillo y cómodo posible.

Contexto

Tené en cuenta el contexto en que lo uses, sobre todo en lo que respecta al ámbito laboral, para no dar una imagen errónea en tu trabajo.

Tipo de rostro

Los anteojos deben elegirse de acuerdo al rostro. Lo aconsejable, generalmente, es optar por diseños con forma opuesta a la forma del rostro para balancearlo. Por ejemplo: una persona con rostro redondo debería elegir lentes más angulosos o cuadrados y viceversa. Es decir que una persona con rostro cuadrado no debería elegir armazones cuadrados sino más bien con cierto tipo de curvas para suavizar su rostro anguloso.

Colores

Para elegir el color de los lentes tenemos que considerar nuestra paleta de colores personal. Hay armazones negros que serán ideales para mujeres de cabello castaño medio, oscuro o negro y ojos marrones a negros. Para las mujeres rubias de un aspecto más nórdico serán mejores los tonos claros. Para las mujeres de cabello castaño más claro con reflejos dorados, lo mejor será un armazón en algún marrón más apagado. El objetivo es que todo accesorio que esté cerca del rostro pertenezca a la paleta personal para que aporte frescura y luminosidad y no nos haga ver cansadas.

Como todo accesorio, debe estar en armonía con las prendas que usemos, por lo que se sugiere optar por armazones en tonos neutros que combinarán perfectamente con distintos tonos que podamos usar.

Tamaño

Dependerá de la estatura de quien los lleve. Si la mujer no supera 1,60 mts, los anteojos deberán tener un armazón pequeño. Los de armazón mediano serán ideales para mujeres entre 1,61 mts y 1,70 mts, mientras que los anteojos de armazón grande se lucirán en una mujer de 1,71 mts en adelante. Elegir un par de anteojos demasiado grandes hará que la persona se vea más menuda y los lentes sobresalgan. El verdadero objetivo es que estos accesorios nos favorezcan y complementen nuestra imagen pero no que nos quiten protagonismo.

El ancho del armazón no debe exceder el ancho del rostro para dar una imagen equilibrada.

Lic. Laura Malpeli de Jordaan

Asesora de imagen certificada por Colour me Beautiful

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar