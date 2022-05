Volkswagen Driving Center en el Campo Argentino De Polo

Inauguraron el Volkswagen Driving Center en el Campo Argentino De Polo – Av. Libertador 4096 – Caba. Un espacio creado para que tengas la oportunidad de conocer vehículos y sentir la robustez, la potencia y la tecnología que ofrecen cuando estás frente al volante.

El Volkswagen Driving Center es un espacio exclusivo de 2 plantas ubicado en el Campo Argentino de Polo en Palermo sobre un terreno de 220 m2, destinado a la realización de Test Drives Urbanos a bordo de las últimas novedades de la marca VW en la Argentina. Esta acción tiene soporte de Volkswagen Financial Services y se exhibirán de manera permanente los vehículos de producción nacional, Amarok V6, la pick up más potente del mercado, y el último integrante de la familia SUVW, el premiado Taos.

“Este espacio exclusivo y totalmente sustentable ubicado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, fue pensado para estar todavía más cerca de nuestros clientes. Con un diseño y propósito totalmente alineados a la Nueva Volkswagen y estrategia Way To Zero, encontrarán un ambiente descontracturado, versátil y moderno; permitiendo a todas las personas interesadas realizar un Test Drive de nuestros SUV Taos, T-Cross y Nivus además de la icónica pick up Amarok, por las calles de Palermo”, comentó Thomas Owsianski Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina.

Alineados con la estrategia global de la marca Way To Zero, la construcción del stand se realizó con elementos sustentables. Los jardines verticales utilizan agua de lluvia para su riego, y las placas que revisten gran parte de la estructura son de plástico reciclado. También, en asociación con Siemens, se instalaron paneles solares para la obtención de energía verde, y el staff de atención al público utiliza la colección sustentable de Adidas.

“El Volkswagen Driving Center es una excelente oportunidad para el público de tener una fantástica experiencia con los nuevos modelos de la marca a través de una prueba de manejo en el centro de la Ciudad, acompañados por nuestros expertos en producto“, agregó Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

¿Cómo funciona?

Los interesados podrán solicitar un turno a través de la página oficial de Volkswagen Argentina ingresando aquí, y elegir el día, horario y modelo de interés. Actualmente los modelos disponibles son: Volkswagen T-Cross, Nivus, Taos y Amarok V6.

El Volkswagen Driving Center estará abierto 3 veces por semana de jueves a sábado entre las 10 hs a 19 hs y tiene parking exclusivo para los visitantes dentro del predio.

El Test Drive se desarrolla a lo largo de un recorrido urbano por las avenidas Libertador, Sarmiento, Figueroa Alcorta y regresando por la calle Olleros cubriendo 5,5 km de extensión.

Registrate para reservar tu lugar

Te esperamos en nuestro Volkswagen Driving Center, situado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, dentro del predio del Campo Argentino de Polo.

El único requisito para poder asistir es tener tu licencia de conducir vigente.

Agendá tu turno sin cargo y viví la experiencia Volkswagen haciendo click acá