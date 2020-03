Compartí :-) .







A esta altura el Gobierno está haciendo un poco medio el ridículo. En declaraciones radiales, Trotta señaló este sábado que está estudiando diferentes herramientas de enseñanza a distancia para que los alumnos puedan «darle continuidad a todos los procesos de aprendizaje desde los hogares”, en caso de que el Poder Ejecutivo decida suspender las clases a nivel nacional el Domingo, algo que ya está totalmente cocinado. Según pudo consultar Palermonline Noticias con directores de escuelas..

El problema se da en los comedores escolares donde la comida es clave en el desarrollo de los pibes.

La decisión final estará en manos de las carteras de Educación provinciales; algunas de ellas, como Misiones, Chaco y Jujuy ya se han adelantado disponiendo la suspensión de las clases en los niveles primario y secundario.

A partir del lunes. Tras largas horas de consulta con los especialistas que están monitoreando el avance del brote del coronavirus en el país, se dispondrá el cese de actividades en todos los establecimientos educativos.

Ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó la continuidad del ciclo lectivo en todo el país frente a la pandemia de coronavirus y recomendó a las universidades implementar clases virtuales y disminuir la cantidad de estudiantes, de modo que no ocupen más del cincuenta por ciento de la capacidad de las aulas. Hoy la situación cambió radicalmente. «Si los especialistas nos dicen que suspendamos las clases en una jurisdicción determinada lo haremos inmediatamente, porque yo ejecuto las recomendaciones de las principales autoridades epidemiológicas”. Finalmente llegó la suspensión de clases en escuelas.

En este sentido la UBA, la universidad más importante del país y la mejor calificada de Latonoamérica, emitió una resolución en la que recomienda a sus unidades académicas reprogramar las clases hasta el 12 de abril próximo, lapso en el cual deberán adoptar otros formatos de enseñanza a través de sus campus virtuales o cualquier otra modalidad digital.

El rector recomendó evaluar la reprogramación y habilitó a que cada sede lo haga según sus necesidades. Hasta el 12 de abril no habrá actividades de extensión universitaria.

La presión de las familias de los pibes de colegios privados fue clave para que el Gobierno de vuelta la resolución anterior. Casi todos los privados durante este fin de semana enviaron mensajes de que el lunes no habria clases y que le trajo criticas de los maestros al Ministro. Incluso cadenas de mensajes de padres estaban decididos a no enviar a sus hijos al colegio.

Paradójicamente los políticos en el Congreso se habían puesto en cuarentena mientras que dejaron al populacho librado a su suerte. Uno de los primeros Colegios privados en decidir no abrir sus puertas el lunes fue el Newman. El ex colegio del ex presidente Macri. Ponele…

Universidad de Buenos Aires ( UBA) dijo basta

En tanto, la Universidad de Buenos Aires ( UBA) emitió este sábado una resolución en la que recomienda a sus 13 unidades académicas evaluar la reprogramación de las clases hasta el 12 de abril próximo inclusive, «teniendo en cuenta la mayor o menor masividad de las carreras, cursos. características de las instalaciones y el contacto de los estudiantes con los pacientes».

Indica además que cada una de las facultades «deberá adoptar hasta esa fecha las modalidades de enseñanza que garanticen los contenidos mínimos de las materias, que podrán hacerse a través de campus virtuales o cualquier otra formato digital».

También suspende hasta el 12 de abril las actividades de extensión universitarias, incluyendo las deportivas, mientras que los decanos serán los que definan la modalidad en que los alumnos desarrollen sus tareas en los hospitales.

Además, suspende las actividades científicas o académicas, salvo las defensas de tesis de maestría o doctorado, las cuales deberán hacerse sin público, las pruebas de oposición para concursos docentes y no docentes,además de la jura de graduados.

La resolución 104/20 del Ministerio de Educación recomienda a todas las universidades la «implementación transitoria de modalidades de enseñanza» entre las cuales precisa, además la » suspensión transitoria de las clases y prácticas de estudiantes en hospitales, centros de salud o instituciones públicas o privadas que concentren población de riesgo».