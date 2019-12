Algunas máximas de un verdadero macho Argentino.

Compartí :-) .







Cuando encontramos este texto soberano nos quedamos pensando cuan macho somos.

1. “Es de reputo tragaleche, vivir en Belgrano, Palerno, Las Cañitas y todo barrio de capital de moda. El macho dominante vive en provincia donde el peligro acecha y los semáforos no existen”

2. “Es de muy puto, casi tan puto como el colorado Libermann, tirarse pedos en el subte y hacerse el distraido. El verdadero macho culo peludo saca pecho y dice “Acá estoy, me cagué feo y el primero que ponga mala cara se las ve conmigo por ofender a los ravioles de la vieja”

3. “Es muy de tilingo mamabicho y sobachota cojer solo con pendejas lindas…el verdadero samurai empalador omnivoro y de amplio espectro se garcha todo lo que camina y tiene pepa.”

4. “Es de muy puto sobador de quenas llorisquear porque el agua sale fria, un verdadero cacique mapuche hace la plancha en el Nahuel Huapi en pelotas y en invierno”

5. “Es de Puto con polera y cabeza rapada, resetear la pc usando CTRL ALT DEL, un verdadero Macho monada desenchufa la cpu y la vuelve a enchufar, como se enchufa a tu hermana.”

6.”Es de coleccionista de semen en sobrecitos (tipo los de Mc Donald) no hacerse pis en la pileta, la verdadera planta nuclear de wasca argentina agarra y mea – o caga- desde el borde de la pileta.”

7. “Es re de puto mascabultos, tomar lagrima, un buen macho toma cafe bien negro y amargo, y usar sacarina en la lagrima te hace aun mas puto. tambien es de reeee puto soplapetes que no te guste aunque sea 1 sola cancion de AC/DC.”

8.”Es de caiman sin dientes (solo se defiende con la cola) levantar la mano para preguntar en la clase. El coco basile de las aulas pregunta sin pedir permiso.”

9. “Es de ordeñador bucal de penes anonimos tomarse en serio los silbatos y multas de la parasitos de la Guardia Urbana.”

10. “Es de muy, muy puto tener una pagina en Myspace del MSN. El verdadero macho argentino proveniente del barrio de Flores no necesita de internet para garcharse minas y tener amigos.”

11. “Es propio de persona con el culo lleno de preguntas cortar la luz para cambiar un foquito. Todo macho debe estar preparado para recibir una descarga electrica. Es de recontra marica morirse si eso pasa…”

12. “Es de perra en celo, ponerse Caladryl para las picaduras de mosquito. El verdadero Zidane cabeceador, se toma un tetra bien tobara cosa que si los mosquitos lo pican mueren envenenados.”

13. “Es de homosexual reprimidono sentir atraccion sexual por la hermana de su novia /esposa. Todo macho siente ganas de ponersela, aunque sea fea, solo por el hecho de ser la hermana.”

14. “Es de recontra puto llamar a soporte tecnico y que cuendo le dicis que haga un PING a 13.0.101.20 te diga “no me anda el cero, puedo poner una O?”…no puto del orto, no podes!!!! no ves que la letra O no es un puto cero PELOTUDO! CARAJO CHE!”

15. “Es de muy puto, voraz devorador de penes, que ya ha empezado a desarrollar una vagina, simplificar las fracciones. El verdadero hombre, aquel que presenta todas las caracteristicas de un homo sapiens macho, tales como organos reproductivos exteriores y gran cantidad de vello axilar y su consiguiente sudor, deja “1/2” como “450/900″ y si la profesora le dice algo, se la garcha.”

16. “Es de triste personita gay resentida conseguir ciudadania de un pais extranjero y andar mostrandosela a las minitas en los boliches para ganar. El tercer mundista nato, hijo de San Martin, y conciente del lugar de mierda donde le toco nacer, no pide la ciudadania extranjera, y si se la dan les dice que se la metan en el orto !!!.”

17. “Es de terriblemente masticador de enanos de carne cruzar un ciego la calle, el verdadero macho surrealista les pasa por al lado y se hace el boludo”

18. “Es de puto, pero muy puto ‘responsable de sistemas’ de banquito de puerto madero, cola con vertigo, catador de porongas ir con el jefe a cuanta reunion lo inviten. El verdadero Shaka Zulu, Homo Erectus, Gabito de Sistemas, remachador de teresos, lo mira a los ojos al gerentito y le dice en la trucha, que le tiene los huevos hinchados y que se va a la misma mierda porque no quiere trabajar mas con con un sorete como el como jefe. Ah, el mismo macho, durante el horario de laburo, se hace afilar y/o lustrar el machete en Talcahuano.”

19. “Es bien de putardo precoz defender a Veron, vamos relajaditos , si quieren un pelado, aca tengo el mas grade !!!”

20. “Es de recontra puto fan de la ballena encuerada hacer spinning. El que las tiene bien puestas, huinca con pelotas como una radio a transistores, no hace spinning si no que se coje a una profesora de spinning, a sus alumnas, a las hermanas de las alumnas y a sus amigas. Y a la vieja de todas tambien.”

21. “Es de puto maricon, fana de flor de la V, que hace buches con porongas salir con amigos a comer sushi!! el verdadero macho argentino descorchador de pendejas se junta en el campo a comer un asado, porteños putos!!”

22. “Es de carolo amigo de Polino come truchas del oceano atlantico, chupador de conteiners llenos de porongas provenientes de la Somalia decir que en el futbol lo importante es competir. El pijudo trotamundos argentino, cojedor de toda especie en la Tierra, hace mierda al rival con tal de ganar, deja la vida en cada batalla y si pierde, arma quilombo para que se suspenda el partido.”

23. “Es de gigaputo lame escroto soba carnes en barra que se limpia los dientes con el cepillo de carne ser un puto empleado de por vida con la credencial colgando del cinturon, el trajecito de Macowens todos los dias menos los viernes que me dejan venir “casual” y los ticket restoran. El verdadero sandro patagonico, el kunta kinte empernador del Rio de la Plata no solo no busca labura, sino que lo unico que le cuelgan son las bolas. Todos sus dias son casual y se pone traje para un velorio, para colarse en un casorio o para pedir guita. Y no paga con ticket restoran, le anotan en la cantina lo que gasta y despues lo camina al gallego de por vida mientras el pelotudo del gallego no sabe que no solo le financia la picada para el y los amigos sino tambien que le estan cogiendo a su mujer!!!”

24. “Es de puto ver la pelicula el Señor de los anillos y que te guste el elfo tira goma con arco y flecha, el verdadero macho se identifica con el enano porongon que se quiere agarrar a piñas con todos”

25. “Es de re puto cola voraz usar delivery, el macho va a la pizzeria compra ahi se banca la espera y se come una empanada de carne mientras que el puto de la bicicleta saca el asiento para sentarse directo en el caño.”

26. “Es de legítimo bala que cualquier caño le viene bien y mono manco (porque agarra todo con la cola) ver telenovelas del tipo Montecristo y Sos mi vida. El verdadero Toro Porongator, se apodera de la tele y mira TyC, ESPN, FoxSports. Maracas de Mierda.