BA Costa. La Ciudad con playa costera.

BA Costa. Puro humo.

La Ciudad sumará una playa costera. Se presentó plan para la vinculación de espacios en la Costanera con nuevos parques públicos y zona de arena para recreación.

BA Costa. Larreta Vende Humo

Apremiado por su mala gestión Larreta no para de vender proyectos que no logrará ver la luz en su gestión. Larreta se va a ser candidato y se olvidó de gestionar todo en la Ciudad. Ruidos molestos, estacionamientos, seguridad, despilfarro en las comunas, proyectos de dar trabajo y cobrar entrada a desempleados son parte de la agencia vende humo de Larreta, y su super gestión gastar dinero en hacer veredas donde hay veredas, pero no hacerlas 1 vez, hay casos de hacerlas 8 veces como Dorrego y Zapiola. Es decir una gestión de un vende humo.

El Jefe de Gobierno presentó BA Costa, el plan integral para recuperar la costa de la Ciudad. Todos los detalles del proyecto costero que unirá la av. General Paz con el Riachuelo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó BA Costa, el plan integral para recuperar la costa de la Ciudad de Buenos Aires que consiste en el desarrollo de un gran paseo frente al río a lo largo de los 25 kilómetros de borde costero, desde av. General Paz hasta el Riachuelo.

“Buscamos es que Buenos Aires mire al río. Siempre escuchamos esa histórica frase de que le damos la espalda al río, que no lo aprovechamos, y la verdad es que era así. No teníamos salida al río, y justamente lo que queremos es, de alguna manera, dar vuelta la Ciudad y que aprovechemos el ser una ciudad de río, una ciudad con puerto”, fundamentó Rodríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno aseguró que “esto requiere un plan, que de alguna manera continúa el plan que se viene llevando adelante, donde empezamos con esta que es la salida del Arroyo Vega al río, que permitió reducir mucho el riesgo de inundación en Belgrano, en Blanco Encalada y Cabildo”.

Además, detalló que “esta nueva etapa de esta planificación empieza con la obra del Memorial de las Víctimas de la AMIA. Eso va a ser una recuperación de terreno ganado al río, con parte de los escombros de lo que quedó de la AMIA”.

Luego, según explicó, viene “lo que llamamos Buenos Aires Playa, donde van a ser tres hectáreas ganadas al río, con arena, donde va a haber parques, un paseo costero, van a poder venir a disfrutar del río”.

“Después viene el parque del Vega, que es toda esta zona, y son 5 hectáreas de espacio verde nuevo, libre y gratuito en la Ciudad de Buenos Aires, con posiblemente de las mejores vistas que podemos tener en la Ciudad”, agregó.

También mencionó “lo que llamamos el Distrito Joven, donde estamos promoviendo que boliches, restaurantes, bares, se ubiquen en esta zona porque al no haber viviendas cercanas no se genera esa molestia que a veces supone tener un boliche en el medio de la Ciudad”.

“Después tenemos todo el proyecto de 8 hectáreas verdes nuevas en la zona de Costa Salguero, que empieza donde hoy está el golf”, añadió el Jefe de Gobierno.

“Proyectos como este le cambian la vida a la gente. Venimos hace mucho tiempo recuperando y mejorando el espacio público en la Ciudad. Como ven, a lo largo de toda la Ciudad los parques están bien mantenidos, la gente los cuida y los disfruta como nunca”, destacó Rodríguez Larreta.

Y concluyó: “En el primer mandato, de 2015 a 2019, solamente ahí sumamos 110 hectáreas verdes. En esta segunda etapa, incluyendo este proyecto, son otras casi 100 hectáreas”.

Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri; la secretaria de Transporte y Obras Públicas, Manuela López Menéndez; el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Por su parte, Miguel remarcó que este proyecto “va a beneficiar a los 3 millones de ciudadanos de Buenos Aires, pero va a beneficiar a los millones de argentinos que vienen todo los días a la Ciudad, y los turistas de todo el mundo que nos visitan, porque van a poder disfrutar mucho más de esta fantástica costa que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires”.

En tanto, Macri apuntó que “es un día de alegría, de recuperar espacio público, de ir contra miradas que nos han agredido en la gestión de la Ciudad, planteando que queríamos cerrar la costa” y que “muy por el contrario, la decisión firme de Horacio, antes de Mauricio (Macri), ha sido recuperar espacio público y darle a esta ciudad una mejor calidad de vida y una más linda experiencia en el día a día”

Para este proyecto, se recuperarán 110 de hectáreas (ha) en las que se crearán nuevos parques, paseos comerciales y áreas de recreación y esparcimiento. El plan incluye el desarrollo de una serie de proyectos urbanísticos entre los que se destacan:

● Plaza y Memorial AMIA para conmemorar las víctimas del atentado.

● Parque del Vega: nuevo espacio verde de 5 hectáreas.

● BA Playa: una playa pública para 6 mil personas.

● Parque del Golf – Parque Salguero: un nuevo parque público de 8.8 hectáreas.

● Distrito Joven: 73 ha con 65% de espacio público y verde.

● Integración con la Reserva Ecológica.

● Costa Urbana: un predio en desuso se transformará en un nuevo espacio verde de 50,8 hectáreas.







Enlaces Populares del Barrio de Palermo

Entrada Popular en las cocinas del barrio de Palermo

Calesita de Palermo Viejo. Calesita «Palermo Viejo».