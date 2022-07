La Bizarrap Session con Quevedo Número 1 en el ranking mundial de Spotify

La Bizarrap Session con Quevedo, en la cima del ranking mundial de Spotify

Es el primer artista argentino en posicionarse como número 1 del ranking global de la plataforma.

Gonzalo Julian Conde de 22 años, es famoso como Bizarrap, y es uno de los productores musicales más conocidos y populares del género urbano. Pero es también mucho más que eso: es quien «la está rompiendo» con el estreno de BZRP Music Session #52 junto a Quevedo.

El logro no es en absoluto menor: llegó en apenas media hora a un millón de visualizaciones en Youtube, y más de siete millones de reproducciones en el día, lo que consagró la cima del ranking mundial de Spotify.

Esto es, lisa y llanamente, un auténtico récord para la música argentina.

Y cuando se ve contra quienes ha «peleado», el logro se percibe como mucho mayor todavía. Es que ha desplazado a «Running Up That Hill», la canción de Kate Bush que recobró inusitada popularidad gracias a la serie «Stranger Things» de Netflix. No es poco, como se ve.

«#1 DEL MUNDOOOOO EN @spotify 🌎 @quevedo.pd GRACIAS HERMANO POR SER PARTE DE ESTO. NO LO PUEDO CREER, AGUANTE ARGENTINA LPM GRACIAS», escribó el productor en un posteo de Instagram, junto a unos videos en el show que realizó en París.

No es la primera vez que Bizarrap sorprende a sus fans. Por caso, en abril usó una innovadora estrategia para lanzar una colaboración junto a Paulo Londra. En un trabajo en conjunto que hicieron en Instagram, pidieron ni más ni menos que 23 millones de comentarios para, finalmente, cumplir el sueño de muchos de grabar un tema juntos. Y vaya si lo lograron.

¿Quién es Quevedo?

Su verdadero nombre es Pedro Domínguez Quevedo, de 20 años, que inició su carrera artística en el año 2020 con canciones como «No me digas nada» y «Universitaria», que superaron las 350 mil reproducciones.

También formó parte de «Cayó la Noche -Remix» una colaboración con figuras como La Pantera, Juseph, Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné y El Ima, y con la que alcanzó más de 70 millones de visitas en Youtube. Además colaboro en “Si quieren frontear”, el tema de Duki que ya lleva casi 50.000.000 visualizaciones.

«El Biza» y su gira por Europa

El exitoso productor ya dio mas de diez conciertos en el marco del Lollapalooza, y siendo el primer argentino que pisa ese escenario en la capital de Francia.

Y hay más, mucho más. Posteriormente volverá a España, donde todavía tiene pendiente ir a Llanera (Boombastic Asturias), San Javier (Fan Futura Fest), A Coruña (Neox Music Day), Chiclana de la Frontera (Concert Music Festival), Burriana (Arena Sound), Ibiza (Pacha), Fuengirola (Boobastic Festival), Benidorm (Boombastic Festival) y Madrid (CCME).