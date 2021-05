La calza que modela

Cuando nos enfocamos en lo bueno, lo bueno aumenta. Parece algo tan sencillo, pero ¿somos realmente conscientes de que toda acción tiene una reacción?

Pensar en positivo, tener buenos sentimientos para con uno y con los demás, vibrar bien y sano, buscar el lado bueno de las cosas, ese es el camino para crear una vida positiva y encontrar las cosas buenas. Tu calza. La calza que modela tu figura

¿Cuál es el mejor material para calzas?

Las calzas o leggins las podemos encontrar en distintos materiales, las más comunes son las de lycra. Este material es flexible, suave y deja salir la humedad, lo que lo hace una excelente base para todo tipo de prendas deportivas.

Las principales marcas de ropa para hacer ejercicio son

Puma.

Adidas.

Nike.

New Balance.

¿Cómo se llama el género de las calzas?

Lycra Negro Liso Para Calzas Y Bikinis Doble Rebote.

¿Que tiene que tener una calza deportiva para que sea buena?

Mantener la intensidad del color frente al lavado.

✅Sistema CoolFit / Fresco y Ajustable

📌Control Humedad / Secado rápido

📌 Ajuste Anatómico

📌UPF 50+ / Protección UV

📌Anti Motas

📌Anti Peeling (Repelado)

📌Anti Olores

Las Mejores telas para camisetas deportivas

Polystretch: Tela sintética 100% poliéster sin tecnología. Tela Winfresh: Tela sintética con tecnología resistente a la humedad y rayos UV, la apariencia del tejido es de poros abiertos.

¿Que deben tener las Calzas largas para todo el día?

Cintura doble tiro alto! Nada de elásticos apretados

Calzas tiro alto de microfibra

Tela lycra

Talles 1, 2, 3, 4

¿Cómo identificar una calza que seguro la usas solo un par de veces?

Calzas lycra premium

Talle unico

¿Spandex si ó Spandex no? (te lo traducimos licra si licra no)

En tiempos que estar en movimiento ayuda al cuerpo y mente .. te traemos toda la información sobre las calzas súper vibrantes.

La calza que modela tu figura

El elastano, lycra o spandex es una fibra sintética conocida por su gran elasticidad y resistencia. Científicamente se le conoce por ser un copolímero uretano-urea formado en un 95 % por poliuretanos segmentados (Spandex) a base de un éter polibutenico (un polímero amorfo), que actúa como un muelle entre los grupos funcionales del poliuretano formando así largas cadenas, obteniéndose así filamentos continuos que pueden ser multifilamento o monofilamento.

Fue inventado por Joseph Shivers, un químico que trabajaba en la empresa norteamericana DuPont en 1958 y patentado ese mismo año dándole el nombre comercial LYCRA.

Cuando se introdujo por primera vez, el elastano revolucionó muchas áreas de la industria textil.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Se puede estirar hasta un 40 por ciento sin perder la forma

Sus fibras no se desgastan

No se arruga

No se decolora con los lavados

No se encoge

Se seca rápidamente lo cual permite usarse de un día para el otro tanto en invierno como en verano

Permite la transpiración y no se mancha como consecuencia del sudor

Son prendas flexibles con un alto nivel de comodidad

Se adapta a todo tipo de cuerpo y esconde perfectamente la celulitis

Garantía una total libertad en cuanto a movimientos y flexibilidad

Características principales del elastano

Puede ser estirado hasta un 500 % sin que se rompa.

Se puede estirar gran número de veces y volverá a tomar su forma original.

Seca rápidamente.

Resistente al sudor (óptimo para tejidos de deporte)

Tejido más duradero.

¿Cuáles son mejores?

Las que cuentan con un adecuado control de abdomen que modela tu figura te mantiene tranquila y cómoda durante todo el día sin marcar.

Estas prendas son únicas y versátiles, están hechas con microfibra Spandex, tela gruesa de alta densidad y secado rápido que se adapta a la forma de tu cuerpo, brindándote comodidad y estilo todo el día. Úsalos para hacer deporte, vestirte casual o simplemente para complementar tus mejores vestimenta, ropa o conjunto como le dicen en Londres a tu Outfit.

CARTA DE LECTORES

1 – Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail info@palermonline.com.ar

SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS

Suscripción a Palermonline Noticias en Google News

2 – Sí Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

3 – Palermo On Line en Twitter.

4 – Palermo On line en Instagram.

5 – Palermo On line en Facebook

RESPUESTAS:

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA | Yoga

Calzas en internet

Calzas deportivas

Calzas de Vestir