Por Cristina se parte de hecho Cambiemos o Juntos por el cambio. Se juntan pero ya las contradicciones son galpones. La alianza de los radicales, neoliberales, libertarios y caceroleros comienza a resquebrajarse porque tienen ideas insalvables que no tienen vuelta atrás.

Por Cristina se parte de hecho Cambiemos. Policías si, policías no, represión si, represión no. NO SE PUDO. NO SE PUEDE. A esta hora cambiemos no existe más.

La actuación de la Policía de la Ciudad el sábado pasado tras vallar todos los accesos a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner siguió generando discusiones dentro de Juntos por el Cambio que profundizaron tensiones previas por posicionamientos electorales, principalmente entre la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y los sectores «duros», por un lado, y los funcionarios del Gobierno porteño, que la acusan de «ser funcional al kirchnerismo».

El cruce de reproches se inició durante el fin de semana pero se intensificó en la noche del domingo, luego de que Bullrich criticara fuertemente la labor de la policía porteña que el sábado último instaló vallas para sitiar la esquina de Juncal y Uruguay, donde vive la vicepresidenta cuando se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, un operativo que incluyó filmaciones desde terrazas y culminó en choques con manifestantes, represión con palazos y gas pimienta, y algunos detenidos, entre ellos legisladores del Frente de Todos en actividad y con mandato cumplido.

«Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podés entregar ese orden», manifestó Bullrich al cuestionar el operativo de seguridad y, en particular, que tras los enfrentamientos los efectivos se hayan retirado del lugar.

Las críticas de la titular del PRO no quedaron allí, porque luego insistió en que «si vos tenés miedo, le transmitís ese mismo miedo de la Policía».

Y agregó, también como reproche, que las calles de la Ciudad «siempre están tomadas», lo que según ella genera la percepción de debilidad por parte de quienes la gobiernan, en este caso Horacio Rodríguez Larreta, quien por otro lado aspira a ser candidato a presidente.

«Nos ven débiles por eso. Dicen que Juntos por el Cambio nunca va a gobernar porque le toman la calle», añadió Bullrich.

La respuesta de los larretistas

En respuesta, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, el primer funcionario que habló tras los incidentes, calificó como «desafortunadas» las declaraciones de Bullrich y advirtió que «estos comentarios son funcionales al kirchnerismo», según declaró a Radio con Vos.

Y en dos entrevistas por TV, el funcionario porteño añadió que las declaraciones de Patricia Bullrich «tienen un interés personal» y una visión «cortoplacista».

«Prioriza intereses personales por encima de los intereses de la República», acusó el funcionario porteño, siempre en referencia a Bullrich.

La titular del PRO también recibió críticas de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, una de las candidatas a suceder a Larreta en la jefatura de gobierno de CABA en las elecciones locales de 2023.

«En un momento tan delicado de la Argentina, la sociedad espera una oposición unida, que resuelva sus diferencias internamente. No le hagamos el juego al kirchnerismo populista y violento. Fortalezcamos Juntos por el Cambio», declaró Acuña al responder las palabras de Patricia Bullrich.

Un experimento completamente fallido. Sin un claro y popular líder no pueden ir ni a la esquina.

Juntos por el Cambio (abreviado como JxC o Juntos) es la principal coalición opositora de Argentina, fue creada para participar en las elecciones nacionales de Argentina de 2019. Es una ampliación de la alianza Cambiemos, que ganó las elecciones en 2015. Fue liderada por el expresidente Mauricio Macri, pero luego de la derrota en las elecciones su liderazgo ha sido puesto en cuestión.

Las principales fuerzas políticas integrantes son Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica ARI y Peronismo Republicano.

Cambiemos fue una coalición política nacional de Argentina inscrita en 2015 para competir en las elecciones nacionales que se realizaron ese año, a partir del acuerdo establecido entre la Coalición Cívica ARI, Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y otras fuerzas políticas. Llevó como candidato presidencial a Mauricio Macri, quien ganó las elecciones y asumió como presidente de la Nación el 10 de diciembre de 2015.

En 2019, los partidos integrantes de Cambiemos inscribieron una nueva coalición electoral denominada Juntos por el Cambio, incluyendo en la misma a un sector del peronismo representado por quien había sido jefe de la bancada kirchnerista en el Senado Miguel Ángel Pichetto, quien fue presentado por la alianza como candidato a vicepresidente de la Nación, acompañando a Mauricio Macri como candidato a presidente.