Catástrofes: ¿Cómo nos afectan emocionalmente?.

El miedo es una emoción psico-biológica cuya función es la protección y supervivencia del ser humano y se activa frente a situaciones de peligro real, para que el sujeto realice acciones de prevención:

– si está en el mar, salir inmediatamente.- no salir a la calle.

– si anda en el auto, quedarse adentro del mismo para protegerse.

¿Cuándo el temor se vuelve patológico?

El miedo excesivo a las catástrofes (inundaciones, incendios, etc) no surge necesariamente por causa de alguna situación traumática que el sujeto haya vivido, sino que la mayoría de las veces ocurre por lo que la persona se imagina de manera catastrófica que pueda llegar a ocurrir, como por ejemplo “miedo a que se le vuele el techo de la casa”, “a que le caiga un rayo”; etc, por más que nada de esto le haya sucedido alguna vez. Los pensamientos e imágenes negativas sobre estos hechos generan la emoción de miedo,

-algo malo va a pasar- y activan el Sistema Autónomo Simpático, como señal de peligro, descargando adrenalina en el cuerpo, provocando diferentes síntomas físicos como ahogos, sudoración, inquietud y temblores.

El sujeto vive dicha situación con un estado de tensión y ansiedad excesiva.

El miedo a las tormentas, las inundaciones, los incendios, etc, se vuelve patológico cuando el sujeto se encuentra protegido y seguro en su casa y experimenta las mismas sensaciones como si estuviese viviendo un peligro real, desamparado e indefenso en medio de una tormenta con viento y rayos, generando un estado de ansiedad e intensa angustia.

¿Existe la fobia a las catástrofes?En los momentos previos, la persona se pone en alerta y no puede dejar de estar pendiente por ej, en el caso de una tormenta, de cómo está el cielo, lo cual hace que la ansiedad vaya aumentando, provocando sensaciones de inquietud y una intensa angustia, que hacen que el sujeto no encuentre un lugar en la casa donde calmarse o estar tranquilo, hasta que la tormenta pase.

Tratamiento.

Los estudios e investigaciones muestran que la Terapia Cognitiva resulta muy efectiva en el abordaje del miedo excesivo, que provocan síntomas de preocupación y ansiedad intensa en el sujeto. Algunas técnicas que se utilizan son:

– Reestructuración Cognitiva: nos muestra que no son los hechos del exterior los que nos perturban, sino como cada uno los interpreta. Por lo tanto se le enseña a la persona, a someter a crítica aquellos pensamientos que tanto lo perturban y que le generan ansiedad y que no coinciden con los hechos de la realidad.

– Técnicas de interrupción de pensamientos negativos: sirven para detener las imágenes catastróficas, sobre lo que pueda llegar a ocurrir con el clima, para evitar el estado de alerta en el sujeto. – Relajación: ayudan a la persona a que aprenda a relajarse en aquellas situaciones que experimenta tensión y ansiedad producto del temor irracional, evitando que se active el sistema de alarmas, como reacción al peligro.

Para mayor información: Psicólogo Santiago Gómez

Director de Decidir Vivir Mejor y del Centro de Psicología Cognitiva (Matrícula: 15.159)www.decidirvivirmejor.com.ar / info@decidirvivirmejor.com.ar























