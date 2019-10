Claves para hacer compras inteligentes.

Compartí :-) .







¿Sentís que a veces mal gastás tiempo y dinero en prendas que no estrenás, que usás una vez como mucho y que terminan ocupando espacio en tu guardarropas? En esta nota, te damos las claves para que esto no vuelva a suceder y puedas disfrutar de adquirir prendas y complementos, que puedas combinar y usar en múltiples ocasiones:

ü Respetá tu estilo

La imagen que proyectamos narra nuestra identidad, nuestros gustos y nuestro estilo, por eso es fundamental conocerlo y respetarlo, siempre considerando el ámbito en que estemos.

No califica como compra inteligente adquirir prendas de un estilo con el que no te sientas cómoda porque lo más factible es que no las uses demasiado e incluso que queden con la etiqueta puesta en el placard.

ü Tené en claro cuál es tu presupuesto

Al salir de compras, podemos terminar gastando más de lo previsto, sobre todo si compramos con tarjeta y perdemos noción de lo que vamos gastando. Es fundamental que conozcas tu presupuesto y lo respetes.

ü Cuando dispongas de tiempo, previo a salir a comprar, hacé una lista con aquello que verdaderamente necesitás, como pantalones, un nuevo blazer o calzado.

De este modo, podés canalizar tu energía en conseguir estos ítems antes que en alguna prenda que puede resultar más llamativa pero que no te resulta indispensable.

ü Recorré cada local en su totalidad observando las prendas.

Por cada prenda que te interese, pensá en el uso que le podrías dar y cómo la combinarías con otras prendas que ya tengas. No hace falta que ni bien entres al local empieces a agarrar perchas porque la prenda te parece linda. De hecho, algunas personas sienten culpa por probarse tanta cantidad de prendas, que terminan comprando algo, aunque sepan que no es la mejor opción. Por este motivo, también es preferible primero recorrer, pensar en cómo podrían integrarse estas prendas al guardarropas y luego seleccionar las que llevaremos al probador.

ü Considerá la composición de tu guardarropas en base a tus actividades cotidianas.

Si destinás poco tiempo a las actividades de tiempo libre, de nada sirve que inviertas demasiado tiempo y dinero en prendas de este estilo porque no son lo que vas a usar con más frecuencia. Esto no quiere decir que no inviertas en piezas para el tiempo libre, sino simplemente que evites invertir y adquirir más prendas de las que podrás terminar usando por una cuestión de tiempo.

ü Invertí en prendas de calidad que puedas usar por bastante tiempo: sobre todo, con la ayuda de accesorios, vas a poder verte actual y elegante con este tipo de prendas, además de amortizarlas porque suponen una inversión

ü Evitá gastar demasiado dinero en modas pasajeras ya que después puede resultar difícil incorporarlas al outfit cotidiano.

ü Adquirí prendas sentadoras para tu tipo de cuerpo y proporciones.

El objetivo es siempre lograr una imagen positiva y armónica y las prendas nos ayudan a lograrlo si las adquirimos en base a nuestra morfología. Las proporciones también importan: si el torso es corto, por ejemplo, deberemos optar por prendas superiores que no sean demasiado cortas. Finalmente, no caigamos en la tentación de comprar prendas que no son las más sentadoras para nuestro cuerpo (sea por el calce, el largo, la textura, el color, etc) simplemente porque están de oferta o porque hay 2 x 1 ya que por más económico que resulte, no puede calificarse como inversión si no lo vamos a usar (menos aún si no nos termina de convencer cuando estamos en el probador).

Lic. Laura Malpeli de Jordaan

Asesora de imagen certificada por CMB

Directora de Styletto

www.styletto.com.ar