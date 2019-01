Conceptos básicos y mitos del lenguaje corporal

Por Susan Quilliam, autora del libro “Lenguaje corporal del niño”, de Editorial Albatros

¿Qué es el lenguaje corporal? ¿Qué es este conocimiento fundamental pero tan ignorado?

Una definición simple del lenguaje corporal es que es todo excepto palabras. Una definición más compleja es que lenguaje corporal es la parte de la comunicación humana que complementa las palabras, las enfatiza, las repite, las regula, las realza.

Es probable que los niños sepan mucho más que los adultos sobre el lenguaje corporal. Pero cuando transcurren los años y aparecen las palabras, los niños se olvidan. Se olvidan de que producen un impacto constante través de las señales del lenguaje corporal, de que todos los días reciben la influencia del lenguaje corporal de otras personas, de que sus cuerpos les envían constantemente mensajes desde el interior si quisieran escucharlos.

Por eso es muy importante qué desde pequeños reconozcan estas señales y aprendan a utilizarlas en su provecho y controlar sus emociones.

Mitos del lenguaje corporal (subt)

Existe mucha confusión sobre lo que es y qué produce el lenguaje corporal. He aquí cuatro de los más conocidos mitos sobre el tema.

El lenguaje corporal lo dice todo: Por supuesto que no. El lenguaje verbal es la herramienta más útil cuando se trata de precisión o de detalles, o si se desea hablar de problemas, planes o soluciones. Pero si desea descubrir los verdaderos pensamientos y emociones de su hijo, o cuando él quiere comprender lo que el subconsciente trata de decirle, el lenguaje corporal siempre triunfa. En términos de comprensión, el lenguaje corporal permite ver más allá de las palabras. En términos de comunicación, supera las palabras.

El lenguaje corporal se puede utilizar para engañar a la gente: No, no se puede. Aunque un niño no parezca advertir el uso deshonesto de su lenguaje corporal, igual lo detectará. La motivación real aparecerá a través de su comunicación no verbal, su hijo recibirá no solo el mensaje que trata de darle sino cualquier otro que usted trate de ocultar.

En el lenguaje corporal, un simple gesto tiene un simple significado: Esto es falso. Los brazos cruzados pueden significar una mente cerrada, pero también pueden significar una niña ansiosa, un adulto enojado o una habitación muy fría. En el lenguaje corporal no se debe interpretar un solo elemento, es fundamental que las señales se consideren dentro de un contexto, de quién las está utilizando, quién las está recibiendo, la situación, las otras pistas corporales que se están emitiendo al mismo tiempo. Si se olvida de estas consideraciones, siempre interpretará mal los mensajes.

Las técnicas del lenguaje corporal funcionan en cualquier caso: No. Si su hijo no quiere jugar al juego, éste fracasará. Si le grita para que coloque los hombros hacia atrás y eleve la cabeza porque esta técnica dice que así se sentirá más confiada, quizás le obedezca al pie de la letra. Pero si se resiste al ejercicio bajará la vista, distenderá el abdomen y destruirá la estrategia. Si una joven es reticente, no utilizará adecuadamente las estrategias no verbales. Sin embargo, nadie aprende más rápido que un niño entusiasmado; por eso utilice y desarrolle técnicas de lenguaje corporal efectivas.