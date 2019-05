Consejos de Avast para evitar ofertas falsas en el Hot Sale

Compartí :-) .







Buenos Aires, 13 de Mayo 2019 .- Llegaron los tres días de precios imperdiblesy muchos argentinos optarán por comprar en línea para aprovechar todas las ofertas de aquellos productos que por su alto valor no pudieron comprarlo en otro momento o simplemente darse un gusto personal. Los compradores se vuelven blanco fácil para los ciberataques e intentos de robos “on-line”.

Los ciberdelincuentes a menudo hacen que sus ofertas falsas se vean tan cerca de los productos reales como sea posible. Luis Corrons, evangelista de Seguridad de Avast, comparte cinco consejos que los compradores pueden prestar atención, para evitar ofertas falsas en la web en estos tres días de compras:

1) Algunos precios son demasiado buenos para ser verdaderos

Encontrar un descuento es siempre emocionante, pero los compradores deben ser cautelosos de las ofertas que están muy por debajo del precio de mercado, ya que esto puede indicar algún tipo de estafa .

2) Los compradores deben ser conscientes de lo desconocido

Ya sea en las redes sociales o en un anuncio en línea, los compradores deben tener cuidado cuando se trata de tiendas desconocidas, especialmente si están promoviendo las ventas a precios ridículamente bajos. Antes de tomar un riesgo con una e-shop sin nombre, los compradores deben hacer su investigación buscando para ver si pueden encontrar más información sobre la tienda, como el sitio web o plataformas de redes sociales. Más importante aún, los compradores deben leer comentarios que otros han escrito sobre el vendedor. Si no se pueden encontrar reseñas positivas y si el sitio web o el perfil de las redes sociales no parece establecido o verificado, los compradores deben optar por un local bien conocida y de confianza en su lugar.

3) Los correos electrónicos de phishy

Las bandejas de entrada de correo electrónico suelen bombardearse con descuentos, promociones y anuncios, por lo que es comprensible que algunas ofertas de phishing puedan deslizarse y engañar a la gente. Muchos correos electrónicos de phishing incluyen enlaces a sitios maliciosos que se ven como el verdadero negocio y son difíciles de reconocer como falsos.

Siempre es más seguro introducir URLs directamente en el navegador y evitar hacer clic en los enlaces y archivos adjuntos que se incluyen en los “e-mails” promocionales. La misma precaución debe aplicarse no sólo a las tiendas en línea, sino también a los bancos y otras intuiciones financieras.

4) Los usuarios deben pagar responsablemente

Al realizar el check-out, los compradores deben vigilar el candado verde de HTTPS junto a la dirección del sitio web en la barra de direcciones del navegador. HTTPS es un protocolo que encripta los datos que se envían a través de la Web. Si una página de pago no tiene el candado HTTPS, los compradores deben abstenerse de introducir sus datos personales e información financiera.

Además, si una tienda no acepta métodos de pago como tarjetas de crédito, y en su lugar solicita cryptomonedas, probablemente no es seguro. Las tarjetas de crédito no sólo ayudarán a los compradores a realizar un seguimiento de sus compras, pero lo más importante, dan a los usuarios la opción de reportar un cargo fraudulento, por lo que pueden recuperar su dinero.

5) Las aplicaciones no son inmunes

Mientras que las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play y AppleStore realizan comprobaciones de seguridad antes de permitir una aplicación en sus mercados, todavía es importante tener cuidado con las falsificaciones. Avast ha informado recientemente sobre las appsfalsas en la tienda de Google Play que utilizan logotipos y nombres de desarrolladores muy parecidos o idénticos a las aplicaciones populares, con el fin de engañar a la gente para que los Descargue.

En la mayoría de los casos, las aplicaciones falsas están diseñadas para robar datos personales, pero algunas van un paso más allá e interceptan SMS para robar los códigos de autenticación que envían las aplicaciones. Los compradores siempre deben asegurarse de que las descargas son legítimas visitando el sitio web de la tienda y descargando su aplicación desde allí. ”

Para crear una mayor conciencia

Avast ve cyberdelincuentes empujar ofertas “especiales” todo el tiempo, pero durante la temporada del Hot Sale, los compradores pueden ser especialmente vulnerables. Avast por lo tanto, debe aconsejar a los compradores para utilizar herramientas de seguridad y prestar mucha atención al detalle mientras compra en línea.