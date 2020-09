Día Mundial del Alzheimer, 6 acciones para prevenirlo.

Compartí :-) .













Cada 21 de setiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, enfermedad que causa el deterioro de las células cerebrales causandoprincipalmente la pérdida de la memoria.

Aun se están haciendo estudios para encontrar la cura, pero es importante reconocer los síntomas iniciales de esta enfermedad para un correcto tratamiento.

Síntomas iniciales

– Cambios en la memoria

– Dificultad para realizar tareas habituales

– Desorientación en tiempo y lugar

– Colocar objetos fuera de su lugar habitual

– Cambios en la personalidad y en el humor

Si ves que alguien presenta estos síntomas, consulta con un médico lo más pronto posible.

Sabías que

– 47 millones de personasen el mundo padecen Alzheimer.

– El Alzheimer es la 5ta causade muerte en el mundo.

– 9,4 millones de personas en América tienen demencia.

– Cada 3 segundosalguien es diagnosticado con demencia, trastorno causado principalmente por el Alzheimer.

Diferencias entre Alzheimer y demencia

Demencia

– No es una enfermedad

– No es hereditaria

– No es causa directa de fallecimiento

Alzheimer

– Sí es una enfermedad

– Puede llegar a ser hereditaria

– Es causa directa de fallecimiento

Acciones que ayudarán a prevenir el Alzheimer

Sigue estos consejos que Seguro de Salud Mapfre trae para evitar la posibilidad de tener Alzheimer.

1. Mantenerse físicamente activo

– Hacer actividad física como caminar a paso ligero, montar bicicleta o natación son una buena manera de reducir el riesgo de tener Alzheimer.

2. Comer saludablemente

– Llevar una dieta balanceada que incluya frutas, verduras y agua, ayudará a mitigar la posibilidad de tener Alzheimer, además de otras enfermedades.

3. No fumar

– Fumar incrementa el riesgo de desarrollar Alzheimer, ya que afecta la circulación de la sangre incluidos los vasos sanguíneos del cerebro.

4. Beber poco alcohol

– Tomar alcohol en grandes cantidades aumenta las posibilidades de desarrollar Alzheimer y otros daños cerebrales.

5. Ejercitar la mente

– Mantener la mente en actividad es fundamental para reducir la posibilidad de tener la enfermedad del Alzheimer.

6. Controlar la salud

– Con el paso de los años es importante comenzar a cuidar la salud, por lo que debes realizarte chequeos anuales.

Recuerda que es importante detectar a tiempo cualquier síntoma y llevar un equilibrado estilo de vida para evitar esta enfermedad.