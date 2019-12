El balance anual al diván.

Compartí :-) .







En este momento del año es sumamente habitual que hombres y mujeres inicien aquello que se da a llamar: balance. Se trata de una necesidad personal, por tanto singular, de recorrer mental y emocionalmente, aquellos sucesos que han sucedido durante el curso del año, y establecer una especie de «debe y haber» respecto de los logros y frustraciones – siempre hay de ambos, en todas las vidas – que han transcurrido durante ese lapso temporal.

El consultorio de un analista es un lugar privilegiado en el cada paciente, a su modo, con su estilo, desde el punto subjetivo en el que se haya ubicado en ese momento, habla sobre sus retazos, cuentas, sumas, multiplicaciones, restas y divisiones, que lo llevan a través de este pasaje de hacer el balance anual, propio de cada quien.

Para un analista es sumamente habitual, hasta esperable, que durante la última etapa del año calendario, comiencen, con sus más y sus menos, a escucharse conclusiones, reflexiones, anhelos, nuevas ideas, interrogantes, de lo acaecido durante ese ciclo que está por terminarse.

Para avanzar, es imprescindible diferenciar algunas cuestiones respecto del tiempo . Desde al psicoanálisis, hacemos una distinción fundamental entre tiempo lógico y tiempo cronológico. A riesgo de empobrecer estos conceptos esquematizándolos, la diferencia radica en que el tiempo cronológico es aquel que todos compartimos por convención, es decir, el tiempo del reloj. Todos sabemos que después del lunes viene el martes. Que una hora son 60 minutos, que un día dura 24 horas, etc. Y, también, que nuestro año calendario dura 12 meses y termina al finalizar el 31 de Diciembre, cada vez.

Por otra parte, el tiempo lógico es el tiempo del inconsciente. Es el tiempo subjetivo, singular, que cada sujeto requiere y transita, en el camino de elaborar algo en su aparato psíquico. Es un tiempo que no es sin el cronológico, ya que transcurre en un mientras tanto, pero que no necesariamente debe o es susceptible de coincidir con éste.

A modo de ejemplo: el trabajo de duelo, ante una pérdida importante, requiere de tiempo cronológico en tanto la elaboración de esa pérdida no sucede de un día para otro. Sabemos que para cada uno puede llevar tiempos distintos, pero también sabemos que nadie superaría saludablemente la muerte de un familiar cercano en apenas pocos días. Tampoco consideraríamos saludable que no lo haya logrado tras un lustro transcurrido. Es decir que nuestro aparato psíquico no funciona sin el tiempo cronológico.

Sin embargo, este no es el tiempo más importante que lo rige. El tiempo lógico marca las coordenadas que nuestra mente sigue en el devenir de sus pensamientos, tanto como en la elaboración inconsciente de nuestros conflictos. Tiempo lógico significa tiempo subjetivamente lógico. Que lo rige la lógica de la subjetividad. Es decir que es radicalmente diferente para cada quien, en tanto no existen dos realidades psíquicas iguales.

Siguiendo el ejemplo del trabajo de duelo, si el tiempo cronológico marca el «cuánto», el tiempo lógico marca el «cómo» se sucede para cada uno el proceso de elaborar una pérdida significativa. Es el modo singular, único e irrepetible, que cada quién se da para atravesar ese proceso, durante un tiempo cronológico determinado, que tampoco se puede establecer a priori. Es un devenir del que sólo se podrá hacer lectura a posteriori.

Desde el lugar del analista, escuchamos a nuestros pacientes hacer sus balances del año, sin obviar que existen estas dos dimensiones del tiempo para el psiquismo. Esto implica que cuando alguien habla de «su año» y, por ejemplo, diferencia las cosas buenas que le pasaron, de aquellas no tan buenas; o subraya lo que fue más importante, o se lamenta por los planes que no pudo concretar, etc., en rigor, está hablando de sí mismo y de cómo está ubicado frente a su propia existencia: qué preguntas sí se puede hacer y cuáles escamotea (porque no es su tiempo lógico de poder escuchárselas, porque ya las ha dicho pero reniega de ellas, etc.).

De allí que, más allá de lo podríamos llamar «anecdótico» del balance – me refiero a su contenido concreto – lo más importante es que sirva para trabajar desde qué lugar cada sujeto lo puede hacer. ¿Se implica subjetivamente en aquello que dice?, ¿se hace responsable de sus propias preguntas o se agazapa echando culpas?, ¿es capaz de toparse con sus propias imposibilidades y cuestionarlas, para poder hacer algo nuevo, diferente con ellas o solamente se queda en la queja constante?

Porque si el balance de cada uno no atraviesa, sobre todo para aquellos que se analizan, al menos alguna de estas dimensiones que planteo, entonces quedará simplemente reducido a un «check list» de cosas logradas y cosas por lograr. Y nuevamente, un año más, el paciente se topará con las imposibilidades y conflictos que quedaron sin hablarse por su propia inhibición. ¡o por la de su analista!…

Sin ningún ánimo normativo ni generalizador, planteo que – como explicaba respecto del duelo – también en el caso del mentado balance anual , será el modo singular en el que cada uno lo atraviese, lo que dará efectos diferentes sobre lo que vendrá. No es lo mismo hacer una lista de pendientes, que reflexionar sobre aquellas cosas que no logramos o que salieron mal, aunque las quisimos, y aún anhelamos concretar, sobre una base de compromiso subjetivo y haciéndonos cargo de que, eso que no salió tan bien, algo tuvo que ver con nosotros.

Quizás (no hay garantías, pero bien vale el intento), esas reflexiones puedan abrirnos la pregunta sobre nuestra posición, puntapié inicial para pensar qué podemos hacer para modificarla y no sufrir por demás, en lugar de seguir repitiendo estérilmente. Hacer, del balance, una oportunidad singular de escribir una historia diferente.

